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移民專頁／EB-1A主申請人 可O-3身分等排期

李翼民律師主答
O-1申請人需要有獨立證明資格，比如科學、教育、商業、體育、藝術方面的傑出能力或在電影或電視行業的傑出成就。圖為舞者正在表演「西城故事」。（美聯社）
O-1申請人需要有獨立證明資格，比如科學、教育、商業、體育、藝術方面的傑出能力或在電影或電視行業的傑出成就。圖為舞者正在表演「西城故事」。（美聯社）

讀者問：

我在中國，我的EB-1A優先日期（PD）是2023年4月，但我的孩子將於一年後初中畢業。我想讓孩子儘早去美國念公立高中，但目前的時間表預計兩年內很難排到，會耽誤孩子的高中入學。EB-1A主申請人申請O-1不方便，但配偶的條件與主申請人類似。配偶可以申請O-1，我和我的孩子可以申請O-3嗎？屆時主申請人在等待I-140排期的同時，可以以O-3身分在中國提交I-485嗎？

答：

只要你的妻子自己符合O-1的資格要求（而不是通過你作為受撫養人的成就），她就可以與你和你的孩子作為O-3被撫養人一起申請O-1身分。請注意，O-1配偶的資格條件與主申請人的資格條件並不相似。

O-1申請人需要有獨立證明資格（如科學、教育、商業、體育、藝術方面的傑出能力或在電影或電視行業的傑出成就），而配偶需要證明與O-1主申請人的真實婚姻關係。因此，除非你的妻子能夠證明自己有資格獲得O-1身分，否則你的方法將不會奏效。

如果她能夠證明她在上述某一領域具有非凡的能力，並且滿足O-1的所有其他標準，那麼她可以成為O-1主申請人，而你和你的孩子可以成為O-3家屬。如果O-1/O-3申請成功，那麼你的妻子將獲准進入美國，並按照O-1申請中規定的就業條件與她提出申請的雇主或代理人工作。你和你的孩子將被獲準以O-3家屬身分進入美國。作為O-3家屬，你將沒有工作授權，但你的孩子將被允許入學。

請注意，在你抵達美國之前，你不會獲得O-3身分，但在你妻子的O-1批准後，你將有資格進入美國並「啟動」你的O-3身分。當你以O-3身分在美國時，你可以在I-140優先日期排到後提交I-485申請。如果你仍在中國，你可以等到你的優先日期排到，然後透過DS-260表格申請你的移民簽證，因為I-485表格是為那些已經在美國的人使用的表格。

就業 簽證 移民

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