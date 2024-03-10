新聞眼／麥康諾：美德就是…知道走向新篇章

麥康諾妻子、前運輸部長趙小蘭(右)的小妹在2月初因故逝世，促使他決心辭職。(美聯社)

「人的一生當中最常被低估的美德，就是知道何時該邁向人生的下一個篇章。」

美國共和黨 大老、現年82歲的麥康諾 （Mitch McConnell）日前宣布，將於今年11月正式卸下參院領袖一職。麥康諾自2007年擔任參院領袖至今逾14年，創下任期最久的歷史紀錄。

與川普 恩怨 重新被檢視

儘管麥康諾沒有直接表示，卸任與自己的健康狀況有無直接關係，不過麥康諾去年曾數次在公開發言時「突然停頓良久」，引發外界對其健康亮紅燈的疑慮。另一方面，縱橫政壇多年的黨鞭卸任，當前又是川普（Donald Trump）來勢洶洶、共和黨內紛亂之時，麥康諾做為共和黨大老、又是黨內維護傳統價值的主流建制派，過去與川普之間的矛盾也再度成為檢驗其政治生涯的話題。

剛滿82歲的共和黨參院領袖麥康諾，28日在例行記者會上宣布11月將卸下黨鞭一職。他說：「人的一生當中最常被低估的美德，就是知道何時該邁向人生的下一個篇章。…所以我在此向各位宣布，本屆會期將是我最後一次擔任參院共和黨領袖。」

共和黨大老麥康諾日前宣布，將在11月正式卸下參院領袖一職。(美聯社)

參議員43載 史上最長久

不過麥康諾表示，他仍將擔任肯塔基州聯邦參議員一職直到2027年1月任期結束，「繼續待在不同位置（服務）」。麥康諾在1984年第一次當選，參議員生涯長達43年。麥康諾也表示，很榮幸能成為史上服務最久的肯塔基州代表。

麥康諾在1984年第一次當選參議員，迄今長達43年，他表示，很榮幸能成為史上服務最久的肯塔基州代表。圖為1992年時的麥康諾。 (取自國會圖書館)

他說：「當我思考什麼時候要向參院宣布這項訊息，我總是想像，在那個當下，我會對卸下職務的感受非常清晰、平和；在那個當下，我很肯定我維護了自己堅信的價值觀。而那一刻就是今天。」

麥康諾在親友的簇擁下發表卸任宣告，過程中不時因情緒而稍微停頓，並頻頻回望同僚。眾多站在他身後的議員也不時悄悄拭淚，不分黨派的參議員都對卸任一事感到驚訝，紛紛與他擁抱與握手。民主黨籍總統拜登（Joe Biden）與麥康諾共事的關係向來堪稱高效，他也對麥康諾的卸任表達遺憾。

拜登說：「我一直很信任他，我們的關係很不錯。當然我們爭鬥得可厲害了，但是他從來、從來、從來不會曲解任何事。」

拜登總統對麥康諾的辭職表達遺憾，稱他從來不會曲解任何事。(路透)

未提健康 給下一代機會

麥康諾並未提及關於自身健康的訊息，僅表示「是時候讓下一代領導人出線了」。

對於突如其來的辭職預告，麥康諾透露是受到親人離世影響。麥康諾的妻子、美國前運輸部長趙小蘭的小妹在2月初因交通事故逝世，促使他決心辭職。

他說：「當你失去至親，尤其他們還很年輕，悲傷的過程往往伴隨內省而來。或許上帝是在用他的方式提醒，需要重新考慮人生旅程中的優先順序，那些我們無可避免對世界造成的影響。」

麥康諾表示，人的一生當中最常被低估的美德，就是知道何時該邁向人生的下一個篇章。（路透）

他的辦公室幕僚稍後則公布國會醫生的信件，澄清麥康諾「從醫學角度看來，絕對有能力繼續工作」。麥康諾在2023年3月一場活動中不慎跌倒，導致肋骨挫傷、腦震盪而住院，復原期長達數周之久。此後，麥康諾曾兩次在公開記者會上出現反常行為，他在眾目睽睽之下發表意見時，突然抿嘴沉默，呆滯了20秒至30秒不等的時間，臉部表情彷彿凍結。考量麥康諾已屆八旬高齡，外界不免紛紛揣測是否為受傷後遺症，或是中風、阿茲海默症等重大疾病。

犯過錯 從不誤讀政治

麥康諾自己回顧從政一生，憶及了與前總統雷根（Ronald Reagan）的相遇。雷根曾在他第一次競選時為他站台，席中卻把他的名字叫成了「歐唐奈」（Mitch O’Donnell）。所以麥康諾打趣地說，自己第一次進入參院時，「有任何人記得我的名字，我都很高興。」

麥康諾宣布將辭去少數黨領袖職務，自己回顧從政一生，也憶及與前總統雷根的相遇。 （路透）

「美聯社」指出，麥康諾時代的終結幾乎象徵了共和黨意識型態的龐大轉折，從雷根時代的古典保守主義、強權外交與大力扶植盟友等方針，逐漸轉向前總統川普的民粹主義與孤立主義。明知如此，麥康諾依然表達了對雷根時代政策的推崇，他強調：「我知道現在共和黨內的政治氛圍是如何。我犯過很多錯，但從來不會誤讀政治。」

「我現在比過往任何時候都要堅信，若要維護雷根所說『山巔之城』（shining city on o hill）的榮耀，美國扮演全球領導者的地位不可或缺。」

川普崛起 生涯轉捩點

麥康諾政治生涯的轉捩點可說是與川普的崛起緊密連結。麥康諾身為傳統共和黨人，保守立場與作風與川普格格不入。兩人曾經合作推動無數重大政策，包含確保最高法院保守派大法官以6：3占據絕對多數、促使最高法院終結保障墮胎權以及保障擁槍權不受限縮等等，但他仍在許多面向與川普抗衡，例如麥康諾向來堅定美國應援助烏克蘭、擔任自由世界領袖的立場，與部分黨內高層和川普支持者漸行漸遠。

烏克蘭總統澤倫斯基(中)2023年12月訪美，會晤麥康諾（左）與參院民主黨領袖舒默（右）；麥康諾也是共和黨內支持美國應持續援助烏克蘭的有力人士。 （歐新社）

對麥康諾政治聲望挑戰最大的一次，即是2021年川普與支持者掀起國會山莊暴動事件以及後來引發的第二次彈劾案。在國會山莊遭到攻擊後，麥康諾先是憤怒地與川普政權切割，也不斷認為時任總統的川普負有煽動罪責。他曾指出：「總統川普確實對煽動暴徒攻擊國會一案，負有實質與道德性的責任，這點是無庸置疑的。」

麥康諾政治生涯的轉捩點，與川普的崛起緊密連結。(路透)

彈劾案曖昧 兩黨都不滿

在彈劾案之際，共和黨許多金主紛紛與川普切割之時，基層共和黨人中只有13%支持者認為應該彈劾川普。麥康諾領導的共和黨團雖未積極為川普辯護、意圖放任民主黨主導彈劾案，但他也不免配合基層風向，採取「緊咬程序問題」的策略，主張「川普就算有罪，參院也無權究責卸任總統」。

後來麥康諾更放寬黨紀，允許共和黨議員自行決定是否在彈劾案中投下無罪票。

2021年1月6日川普支持者掀起國會山莊暴動事件以及後來引發的彈劾川普案，對麥康諾政治聲望造成極大挑戰。在眾院特別委員會調查該事件的聽證會上，播放了麥康諾的視頻。（路透）

然而這樣的曖昧行為，並未讓麥康諾成為共和黨分裂的黏合劑，反而加劇了川普陣營與反川陣營的對立。2022年期中選舉結果民主黨大勝，川普的眾多支持者就將責任歸咎到麥康諾頭上。川普任內的前白宮顧問米勒（Stephen Miller）曾痛批：「由麥康諾所設定的共和黨路線對選民沒有說服力。」

此外，民主黨與自由派人士對麥康諾的行徑也不買單，認為他應該做出更多行動懲處川普，但麥康諾並未如此。2021年彈劾案最後以57票同意：43票反對的結果，沒能通過67席定罪門檻，川普再度全身而退。時任參院民主黨領袖——參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也隨即表態譴責共和黨，稱這是美國政治史上最不明是非的一天。川普的政治生涯也得以捲土重來。

機敏睿智 選民同僚愛戴

麥康諾曾以機敏睿智著稱，深受選民與同僚愛戴，《金融時報》指出，麥康諾募款能力強大，也極為擅長招攬人才，曾幫助共和黨招募無數有力的國會參選人。因此，即使他的老謀深算似乎已無法彌合共和黨的分裂，麥康諾的離去仍是共和黨一大遺憾。

可以預見的是，共和黨將陷入一輪爭奪參院領袖的廝殺，目前檯面上潛在的人選包括南達科塔州參議員熊恩（John Thune）、德州的孔寧（John Cornyn）以及懷俄明州的貝拉索（John Barrasso）等等；其中，參院共和黨前黨鞭孔寧率先宣布角逐麥康諾遺缺，並已將有關決定通知黨內其他參議員。