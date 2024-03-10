我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

婦女月／領帶復興 重回流行殿堂 不再是老派配件

陳韻涵
席尼墨菲寬鬆隨興的領帶，看似步出考試廳的學生。(美聯社)
席尼墨菲寬鬆隨興的領帶，看似步出考試廳的學生。(美聯社)

領帶曾是學校和會議室的代名詞，但隨著領帶這項服飾配件從正式場合轉向時尚，領帶的形象正在重塑。

英國衛報(The Guardian)報導，今年英國影藝學院電影獎(BAFTA)頒獎典禮，心理驚悚劇情片「Saltburn」影星貝瑞柯根(Barry Keoghan)為穿著博柏利(Burberry)西裝外套搭配奶油色領帶，融合時尚與潮流感。

貝瑞柯根是在紅毯上穿著正裝的名人之一，而領帶復興跨越性別和年齡。在評論家選擇電影獎(Critics Choice)上，20歲的HBO末日劇集「最後生還者」(The Last of Us)演員貝拉拉姆齊(Bella Ramsey)以六角形條紋領帶搭配湯姆布朗(Thom Browne)印花西裝，而席尼墨菲(Cillian Murphy)寬鬆隨興的領帶，看似步出考試廳的學生。

在葛萊美(Grammy)頒獎典禮上，從美國天團「Boygenius」到怪奇比莉(Billie Eilish)，每個人都戴著絲質黑領帶。

葛萊美頒獎典禮上，美國天團「Boygenius」每個人都戴著絲質黑領帶。（歐新社...
葛萊美頒獎典禮上，美國天團「Boygenius」每個人都戴著絲質黑領帶。（歐新社）

時裝月期間，前排貴賓和伸展台模特都為這個老派配件注入新意；紐約「Tommy Hilfiger」時裝秀上，模特玩轉學院派風格，穿著外露的襯衫、打著鬆散領帶，搭配的針織橄欖球襯衫、厚羊毛衫和校隊外套。

希爾弗格(Thomas Jacob "Tommy" Hilfiger)歡慶睽違兩年重返紐約時裝周時說道，「盛裝打扮回來了，我們正從街頭服飾轉向更精緻的外表，就在空氣中，我感覺得到。」

1月「Prada」男裝秀上，秀場上49名模特中有24人打領帶。

Prada創意總監繆西亞‧普拉達(Miuccia Prada)和瑞夫・席蒙斯(Raf Simons)的邀請函就送上一條栗色紅色領帶。

餐廳劇集「大熊餐廳」(The Bear)明星阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)近期穿戴最初出現在寶緹嘉(Bottega Veneta)男裝秀上的黃褐色皮革領帶之後，這條價值410英鎊(約519美元)的領帶熱銷售罄。

1月「Prada」男裝秀上，秀場上49名模特中有24人打領帶。（歐新社）
1月「Prada」男裝秀上，秀場上49名模特中有24人打領帶。（歐新社）

二手平台「Depop」指出，領帶銷量年增31%，且超過90%活躍用戶年齡不到25歲。

與此同時，都會金融圈人士配戴領帶的人數逐漸減少。

2016年，摩根大通(JP Morgan)等銀行受矽谷影響放寬服飾規定，以反映現代化的職場穿搭風格；儘管銀行並未允許穿著帽T和牛仔褲，但在非客戶會議上穿開襟襯衫配外套已成常態。

英國倫敦利柏提(Liberty)百貨官網，絲質領帶的搜尋量下滑23%。

男性時尚雜誌「GQ」的時尚編輯吳楊宜(Yang-Yi Goh，音譯)形容，領帶復興的流行趨勢「令人著迷」。

她說，「過去幾年，傳統辦公室生活中的正式感被剝奪；在紐約，甚至可能看到華爾街銀行家穿著(加拿大運動機能型服飾品牌)露露檸檬(Lululemon)的彈性褲和髒球鞋，而非西裝配皮鞋。」

她大多穿戴復古領帶，並稱領帶回歸時尚界是「對過去幾年運動休閒和狂野風格的反動」，「這在2024年給人一種新鮮感，這是很棒的方式，說明穿戴者本人注重當天會面及見面對象的程度」。

對於千禧世代(millennial，又稱Y世代)和Z世代而言，重拾曾被企業視為階級象徵的東西實著諷刺，以往領帶與階級掛鉤，包括如何打出正確的領結並挑選適當圖騰，這些規則通常代代相傳。

日劇 華爾街 矽谷

上一則

婦女月／走入她的時尚潮流 領帶不是男性專屬

下一則

婦女月／最好的祝福…送她退休禮 貼心7樣情

延伸閱讀

華裔社區齊聚 力挺羅偉選金山市長

華裔社區齊聚 力挺羅偉選金山市長
李強工作報告 對台提出統一「維護中華民族根本利益」

李強工作報告 對台提出統一「維護中華民族根本利益」
影／德州女忘帶鑰匙「破窗進公寓」被誤認小偷 遭警連開5槍

影／德州女忘帶鑰匙「破窗進公寓」被誤認小偷 遭警連開5槍
「大賣空」貝瑞 加碼阿里、京東

「大賣空」貝瑞 加碼阿里、京東

熱門新聞

台裔導演王湘聖(中)的紀錄短片「奶奶跟外婆」獲提名奧斯卡，王湘聖與96歲奶奶易揚輝(左)、86歲外婆張麗華(右)合影。（美聯社）

新聞眼／台裔導演王湘聖獻情書 送「奶奶跟外婆」進奧斯卡

2024-03-03 01:29
詐騙集團精心策畫騙局，常冒充「聯邦貿易委員會」調查員行騙。(路透)

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

2024-03-10 01:09
租屋族應採取五個理財措施。（圖／123RF）

理財百科／不買房 租屋族理財5重點

2024-02-25 13:40
美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。(圖／123RF)

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

2024-02-25 15:50
「滯留生」裡的三個重要角色。（美聯社）

新聞眼／入圍奧斯卡最佳影片「滯留生」3主角患難見真情

2024-03-09 19:22
「金門」融入了導演江松長的個人故事和視角。(CNEX提供)

新聞眼／台裔導演江松長向世界講「金門」故事 入圍奧斯卡

2024-03-03 01:28

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年
大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險