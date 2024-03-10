婦女月／領帶復興 重回流行殿堂 不再是老派配件

席尼墨菲寬鬆隨興的領帶，看似步出考試廳的學生。(美聯社)

領帶曾是學校和會議室的代名詞，但隨著領帶這項服飾配件從正式場合轉向時尚，領帶的形象正在重塑。

英國衛報(The Guardian)報導，今年英國影藝學院電影獎(BAFTA)頒獎典禮，心理驚悚劇情片「Saltburn」影星貝瑞柯根(Barry Keoghan)為穿著博柏利(Burberry)西裝外套搭配奶油色領帶，融合時尚與潮流感。

貝瑞柯根是在紅毯上穿著正裝的名人之一，而領帶復興跨越性別和年齡。在評論家選擇電影獎(Critics Choice)上，20歲的HBO末日劇 集「最後生還者」(The Last of Us)演員貝拉拉姆齊(Bella Ramsey)以六角形條紋領帶搭配湯姆布朗(Thom Browne)印花西裝，而席尼墨菲(Cillian Murphy)寬鬆隨興的領帶，看似步出考試廳的學生。

在葛萊美(Grammy)頒獎典禮上，從美國天團「Boygenius」到怪奇比莉(Billie Eilish)，每個人都戴著絲質黑領帶。

葛萊美頒獎典禮上，美國天團「Boygenius」每個人都戴著絲質黑領帶。（歐新社）

時裝月期間，前排貴賓和伸展台模特都為這個老派配件注入新意；紐約「Tommy Hilfiger」時裝秀上，模特玩轉學院派風格，穿著外露的襯衫、打著鬆散領帶，搭配的針織橄欖球襯衫、厚羊毛衫和校隊外套。

希爾弗格(Thomas Jacob "Tommy" Hilfiger)歡慶睽違兩年重返紐約時裝周時說道，「盛裝打扮回來了，我們正從街頭服飾轉向更精緻的外表，就在空氣中，我感覺得到。」

1月「Prada」男裝秀上，秀場上49名模特中有24人打領帶。

Prada創意總監繆西亞‧普拉達(Miuccia Prada)和瑞夫・席蒙斯(Raf Simons)的邀請函就送上一條栗色紅色領帶。

餐廳劇集「大熊餐廳」(The Bear)明星阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)近期穿戴最初出現在寶緹嘉(Bottega Veneta)男裝秀上的黃褐色皮革領帶之後，這條價值410英鎊(約519美元)的領帶熱銷售罄。

1月「Prada」男裝秀上，秀場上49名模特中有24人打領帶。（歐新社）

二手平台「Depop」指出，領帶銷量年增31%，且超過90%活躍用戶年齡不到25歲。

與此同時，都會金融圈人士配戴領帶的人數逐漸減少。

2016年，摩根大通(JP Morgan)等銀行受矽谷 影響放寬服飾規定，以反映現代化的職場穿搭風格；儘管銀行並未允許穿著帽T和牛仔褲，但在非客戶會議上穿開襟襯衫配外套已成常態。

英國倫敦利柏提(Liberty)百貨官網，絲質領帶的搜尋量下滑23%。

男性時尚雜誌「GQ」的時尚編輯吳楊宜(Yang-Yi Goh，音譯)形容，領帶復興的流行趨勢「令人著迷」。

她說，「過去幾年，傳統辦公室生活中的正式感被剝奪；在紐約，甚至可能看到華爾街 銀行家穿著(加拿大運動機能型服飾品牌)露露檸檬(Lululemon)的彈性褲和髒球鞋，而非西裝配皮鞋。」

她大多穿戴復古領帶，並稱領帶回歸時尚界是「對過去幾年運動休閒和狂野風格的反動」，「這在2024年給人一種新鮮感，這是很棒的方式，說明穿戴者本人注重當天會面及見面對象的程度」。

對於千禧世代(millennial，又稱Y世代)和Z世代而言，重拾曾被企業視為階級象徵的東西實著諷刺，以往領帶與階級掛鉤，包括如何打出正確的領結並挑選適當圖騰，這些規則通常代代相傳。