詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

詐騙集團精心策畫騙局，常冒充「聯邦貿易委員會」調查員行騙。(路透)

「紐約」(New York)雜誌金融專欄作家夏洛特‧考爾斯(Charlotte Cowles)經常撰文教導民眾各種理財觀念，不過最近她在專欄裡坦承，去年萬聖節 被詐騙集團 騙走白花花的5萬元現金。

考爾斯在專欄中透露自己「將5萬元現金放入鞋盒，交給一位陌生人」的離譜行徑，說明詐騙集團精心策畫騙局，讓她誤以為自己遭到洗錢調查而掉入陷阱。

去年萬聖節期間，考爾斯接到一通自稱是電商平台亞馬遜 (Amazon)女員工的來電，告知考爾斯在亞馬遜網購蘋果產品iPad和Macbook，共花費8000元，但考爾斯表示沒有購買，而且她的亞馬遜帳戶裡也沒有該筆訂購單，於是對方請考爾斯和一名所謂「聯邦貿易委員會」(Federal Trade Commission)調查員聯繫。

騙子摸透個資 她卸戒心

然後就在該名「調查員」了解案件同時，考爾斯又接獲一名自稱「麥可」(Michael)的中情局(CIA)幹員來電，指示考爾斯如何處理問題。

雖然考爾斯和「麥可」在冗長通話過程中，保持戒心和懷疑，但詐騙集團對其個資瞭若指掌，終於讓考爾斯卸下心防，她說：「電話那頭知道我家地址、我的社會安全號碼、家人名字，還知道我兩歲兒子正在家裡客廳玩耍。」考爾斯補充道：「對方告訴我，我家遭到監視，我的筆記型電腦被駭客入侵，我已經身陷危機而且岌岌可危。」

提領5萬元現金 親手奉上

加上「麥可」警告考爾斯，在洗錢調查期間，當事人的個人資產和社會安全號碼會被凍結，催促她趕快去銀行提取5萬元現金，交給一名特定人士，由對方送交聯邦財政部，再郵寄一張同額支票給她。

可想而知，親手送上的現金最後不知去向。而讓考爾斯最無法接受的是自認精明的金頭腦，竟然也被詐騙集團耍得團團轉，而且政府早已一再警告，官員絕對不會向民眾直接收取現金。

考爾斯撰文表示：「我不明白當時為何不直接掛斷電話，或撥打911報警？為何我不發簡訊聯絡丈夫、當律師的兄弟及好友或父母親等任何可以幫助我的人?」並責怪自己毫無防備：「為何領出銀行帳戶所有積蓄，只因為事態緊急就輕易上當？」