生活／我改裝「節能窗戶」拿聯邦補助

起居間的壁爐兩邊的窗子，左新右舊，玻璃的清澈度形成强烈對比。(作者提供)

2023年深秋某日，工人來幫我換一個新的窗戶，是三層玻璃最節能型的，也是我們家第一個三層玻璃的窗戶。很高興能在入冬以前完成這個項目，明年初再換第二個窗戶。

我的房子是八〇年代蓋的，建商雖使用雙層玻璃的木質窗戶，但是並非節能型，如果要升級窗戶，屋主要加錢。當時，我們想已經是雙層玻璃，跟我們原來住的五〇年代房子的單層玻璃鋁窗比起來，絕緣要好多了，就沒有選擇升級。

●絕緣能力強 省電省瓦斯

等到入住之後，才發現雙層玻璃也分好幾種，我們的玻璃間距是八分之三英寸，單薄一些，冬天有時室外太冷，玻璃上會凝結出水珠。木質窗戶，有水木頭會腐爛。一年後，我們只好從外邊再加裝一層鋁窗，叫「防風窗」(storm windows)。裝完，從内到外，總共有三層玻璃。防風窗並非很緊密，會漏風，多了一層玻璃，冬天室内窗子的玻璃上果然沒水，因為水都結到外面鋁窗的玻璃上。裝了防風窗，房子的絕緣能力並無顯著地改善，然而鋁窗保護木質窗戶的油漆，減少了窗子的維護工作，也很有用。

防風窗用了20年後，我們下定決心，把房子的窗子換掉大部分，從本質上改進房子的絕緣能力，不靠添加的防風窗。新的窗戶是節能型。因為熱氣往上流，樓上是冬天絕緣的重點，只剩房子後面樓下的窗戶沒換。

節能型窗戶還是雙層玻璃，但其玻璃間距增多到八分之五寸，幾乎比建商給的八分之三寸厚一倍，除了玻璃厚，窗子的結構嚴實不漏風，絕緣能力勝過舊的三層玻璃加起來。換完後，冬天靠近窗戶，不再有微微的寒氣透進來，感覺溫暖許多。即使在寒冷的冬日裡，北風怒吼，雙層玻璃上仍完全沒有凝結水。一年後，我們確認房子冬夏的瓦斯、電力用量都減少。

窗框的材料分兩大類，一種是木材，一種是人工材料(玻璃纖維，乙烯等)。上了漆的木材看起來溫暖宜人，不像人工材料的冷冰冰，可是木材曝露在室外風吹雨打，油漆容易剝落，木材本身也會腐爛。我窗戶的窗框用雙材料，構造分内、外兩層，内層用木材，外層用人工材料，有兩者的優點，避其缺點。這種窗子，不需要防風窗保護室外的油漆，也不需要防風窗多一層玻璃來增加其絕緣能力，所以我們舊的防風窗英雄無用武之地，只能丟棄。

後面樓下家庭間壁爐旁的兩個窗戶壞掉好幾年。所謂壞掉，指窗戶漏氣，兩層玻璃中間有霧氣進入，無法擦拭，該換新。最近，窗子外面的木料開始腐爛，更增加急迫性。

2022年8月16日，拜登 總統簽署國會通過一項節能減碳 的新稅法《2022年降低通漲法案》(The Inflation Reduction Act of 2022)，2023年起到2032年共十年，可以補助屋主換窗子工料費的30%，不過每戶每年有600元上限。十年可以補助6000元，也不少。如果屋主有好幾棟屋，只有主要居所(primary residence)可以補助，其他的房子則沒有；房子若租人則沒有補助。受補助的窗子不能只節能(energy star)，還要「最」節能(energy star 2024 most efficient)才可以。國稅局網站有入榜產品名單，每年更新。

●●最節能窗子的一個重要參數是「傳熱係數」(U-factor)，它必須小於0.20。這個數值取倒數，就是等效的松木絕緣能力。傳熱係數0.20等於五寸厚松木的絕緣能力。數字愈低，冬天燒暖氣愈省。我15年前換的節能窗戶的傳熱係數為0.28，等效於三寸半厚的松木，比不上現今的最節能。

在美國，窗子大多是雙層玻璃；到了加拿大 ，天氣酷寒，就可以看到多一點的三層玻璃窗戶。我有一次去加拿大的一位親戚家，他給我看他剛裝好的一個三層玻璃窗戶，因為很貴，他一年只換一個。他說到了最後，因科技進步，窗子變得跟初始換的不太相同，是他原來沒有料到的。

●一年換一窗 補助最大化

最節能的三層玻璃窗子比節能的雙層玻璃的窗子要節能20%。如要把聯邦補助最大化，一年可以只換一個窗子。房子的設計，有時會用雙窗的構造，一次只能換兩個，此時，不能降低窗戶的品質，但可以減少窗戶的個數來達到減價的目的。譬如雙個「平開窗」(casement window)綁在一起，可以換成單個「上旋窗」(awning window)，或是單個「滑窗」(sliding window)，甚至單個「觀景窗」(picture window)。雖然三層玻璃的窗子並不便宜，但有聯邦政府分擔成本，節能對地球總是好的。

換窗子如以大小來分有兩種，一種是「建築式窗戶」(construction windows)；另一種叫「插入式窗戶」(insert windows)。前者是蓋新房子時用的窗戶，安裝時要拆的東西比較多，費用高一點，好處是窗子會跟原來的一樣大。後者重新使用現有窗戶的框架，廠商特製小一點的窗子。窗框不拆，省了很多工，但窗子除了看起來會小一點，仔細看還「框中有框」，跟建築式窗戶不完全相同。

電視上賣窗戶廣告多數是插入式的，跟建築式的不同，要分清楚。有些建築式窗戶的廠商，如果你嫌他們太貴，他們也可以給你插入式的價錢，不過不會省很多，因為只有安裝費受影響。省最多的是窗子的品質，譬如從最節能降級到節能，或從雙材料窗框降級到單材料乙烯窗框，都可以省很多錢，不管那一級別的窗戶，安裝費都差不多。

●

建築式窗戶裝好後，要框以裝飾用的木板(trim)，室外最好用含聚氯乙烯(PVC)塑膠材料的木板，不易掉漆、腐爛；室内用普通木板即可。插入式窗戶舊的室外的飾板是不換的，如果是木板，廠商會加包一層鋁片保護木板，讓它不易腐爛。