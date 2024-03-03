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美國現象／同天同醫院生 重逢結連理

編譯周靜芝
克莉絲騰森(右)與柯伯特(左)在約會程式上配對成功，兩人隨聊天之後發現同日出生、讀同一個幼兒園；「重逢」五個月後，於2023年9月13日、兩人35歲生日當天舉行婚禮。(取材自Ｘ平台)
克莉絲騰森(右)與柯伯特(左)在約會程式上配對成功，兩人隨聊天之後發現同日出生、讀同一個幼兒園；「重逢」五個月後，於2023年9月13日、兩人35歲生日當天舉行婚禮。(取材自Ｘ平台)

CBS新聞報導，美國有數百萬人透過約會程式來尋找愛情，明尼蘇達州一對夫妻找到彼此的過程卻更像是「天作之合」。

已離婚的克莉絲騰森(Elizabeth Christensen)帶著兩個孩子。2023年4月，她在Hinge約會程式上與柯伯特(Joshua Colbert)配對成功，兩人隨即開始聊天。剛開始，克莉絲騰森問了些他的基本背景，例如在哪裡長大等等；柯伯特的回答，讓她愈來愈震驚。

柯伯特說自己是在安多佛(Andover)長大，念的是Northside教會學校；克莉絲騰森驚問，真的假的？她也是在那裡上幼稚園。然後兩人說出畢業的時間1995年，發現他們或許是幼稚園同班。

克莉絲騰森翻出了班級合照，果然柯伯特就在其中。但巧合的還不僅於此，她出生於1988年9月13日，柯伯特也是；她在明尼蘇達州庫恩拉皮茲(Coon Rapids)的仁慈醫院誕生，他也在同一個地方，時間僅隔六小時。一連串的巧合簡直不像真的，但除了念同一所幼稚園，往後人生再也沒有過交集。

克莉絲騰森把這件事告訴了父母，他們翻出了當年拍的影片。她說，幼稚園畢業典禮的影片中，他倆都在裡面。柯伯特表示，整件事讓人覺得不可思議；他們相信是上帝再次讓兩人重逢。

克莉絲騰森前段婚姻維持九年，柯伯特的僅短短五年，兩人當時都尚未擺脫失婚陰影。但約會一個月後，柯伯特就向克莉絲騰森求婚。他說，他是個老派的人，所以先徵求她父親的同意；兩人每隔一周就會在上教堂後共進晚餐。

在約會程式上「重逢」約五個月後，克莉絲騰森與柯伯特於2023年9月13日、兩人35歲生日當天舉行了婚禮；在她父親的見證下，六歲的兒子諾克斯(Knox)陪她走過紅毯。

克莉絲騰森說，他們找到了幼稚園的老師，寄給她邀請函；她不僅出現了，還帶來一張他們在運動會上的合照。她說，他們的奇妙經歷讓她決定繼續傳播兩人的故事 ， 幫助大家不放棄希望、再給自己一次機會。

明尼蘇達州

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