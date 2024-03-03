每周一書／擺脫6恐懼 能愛人也被愛

《親密恐懼》。

《親密恐懼》一書作者周慕姿，曾出版《情緒勒索──那些在伴侶、親子 、職場間，最讓人窒息的相處》一書。她在書中提到的六種親密恐懼，形成重複的愛情腳本：

1.我永遠不會是被選擇的那一個：「被遺棄」的恐懼

2.不能讓人發現我不好：害怕不夠好的恐懼

3.我不能完全信任人：會被背叛、欺騙的恐懼

4.我必須要按照別人想要的做：不得不順從的恐懼

5.別人都會想吞噬我：「失去自我」的恐懼

6.「永遠得不到想要的愛」的親密恐懼

戰、逃、僵或討好的「生存策略」，讓我們陷入親密恐懼惡性循環

親密恐懼，是來自童年時父母未給予我們足夠的關愛，甚至情感、肢體虐待……這些創傷，在我們建立親密關係時，一旦出現壓力或衝突，我們很容易用戰、逃、僵或討好的「生存策略」因應。

但生存策略築起的防衛心牆，無法讓我們認識彼此，反而強化對「生存策略」的依賴，自我價值更低落，最終，我們離渴盼的愛越來越遠，形成最令人悲傷的惡性循環。

為了活著，我們都很努力；我們值得在關係裡幸福

周慕姿說：「我寫下《親密恐懼》，想要試著爬梳，那些人生的坎，如何影響我們的親密關係，成為關係中的另一個坎。」她期盼讀者們能藉由本書，開啟親密關係裡不同於以往的嶄新選擇，而不是一再重蹈覆轍、一再悔恨心傷，讓我們都能在親密關係裡擁有愛與歸屬，也能好好愛人，好好被愛。

周慕姿對自己諮商工作的期待，是希望能讓人看到自己的選擇「是怎麼被困住」，還有「為何被困住」；而後，幫助他們看到「自己擁有的能力」與「其他的選擇」。她相信：我們擁有「選擇的自由」，以及，若能以「真實的自己」面對生命，我們就能掙脫無形的束縛，獲得真正的自由。

對她而言，「接納自己，獲得自由」，是人生最重要的事。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1）