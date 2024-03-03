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理財百科／掌握2原則 變身地產大亨

編譯俞仲慈
羅伯特·清崎和妻子名下擁有7000多間公寓，他公開其投資房產的兩大原則。圖為維州一處房產正在出售。（路透）
羅伯特·清崎和妻子名下擁有7000多間公寓，他公開其投資房產的兩大原則。圖為維州一處房產正在出售。（路透）

暢銷書「富爸爸」(Rich Dad)系列叢書作者之一羅伯特·清崎(Robert Toru Kiyosaki，日本名：清崎徹)和妻子金(Kim)名下擁有7000多間公寓，是名副其實的地產大亨，他最近接受訪問，公開其投資房產的兩大原則，提供投資人參考。

在夏威夷出生的第四代日裔清崎和妻子白手起家，47歲就達成財務自由目標，其房地產投資的成功關鍵有兩個：

1.依就業趨勢挑選投資標的

清崎強調：「如果發現一處工作、就業均不受危機影響的地區，那麼就值得你花心思了解當地的房地產。」

有鑑於疫情期間，出現大規模裁員、中小型企業紛紛倒閉，清崎強調舉凡以旅遊、能源等產業為主的地區都是房產投資的地雷，他表示：「以佛羅里達州奧蘭多(Orlando)為例，迪士尼世界(Disney World)一關門，當地數千個工作就沒了；拉斯維加斯(Las Vegas)也是瞬間變成鬼城；看看休士頓(Houston)就知道，只要油價下跌，當地失業率絕對比全國其他地區更高。」

清崎提醒投資人，一定要挑選具經濟抗壓力的地區投資：「當你帶著資金前去投資，若發現當地有人搬家，那麼你最好也趕快離開。」

2.不碰高檔物業

每逢金融危機發生，首當其衝受害的就是高檔物業，清崎表示：「一旦陷入經濟困境，亟需調整或清算資產的人，往往就是那些住在豪宅裡的人，這群豪宅住戶會搬進我們所謂的『B』區，也就是一般住宅裡。」

因此清崎夫婦投資標的鎖定中價位房屋，吸引資產縮水但仍需住處的房客，他說：「即使被迫縮小住房空間，但大家還是需要有個地方住。」

清崎夫婦堅持以就業趨勢決定投資標的並且不碰豪宅，成功建立房地產帝國，即使遭遇經濟亂流，依然維持資產穩定性。

不過清崎提醒投資人：「在投資前沒有接受金融教育，誤以為這類『關鍵秘笈』聽起來就是一門好主意，就將辛苦賺來的錢投資出去是相當危險。」

投資 就業 房地產

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