移民專頁／共產黨員申請豁免 須遞交充分支持資料

如果無法遞交移民局補材料通知裡提到的文件，證明已退出共產黨五年，那麼確實最好是也提交豁免申請。圖為2020年舉行的中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議。（新華社）

讀者問：

本人學生時期曾為黨員，來美超過五年，黨員問題曾和律師討論。當時，律師說如果是某些地區可能會有刁難，但我在紐約一般不會出問題，於是放心的填了yes，然後附上了聲明2024年1月，材料被轉到康州，當時就心頭一涼，因為當地是著名的刁難人的地方。當時，律師還安慰我說，最開始FO分配都是隨機的，如果要面試的話一般會發到當地的FO，然後當地FO組織面試和決定。

前幾天收到了RFE，要求提供被黨組織開除黨籍的證明，而且上面還附上一個網站上面寫的不交黨費五年自動退黨是不夠的，退黨需要經黨組織上級討論並批准才行，而且回覆時間是一個月。我收到信已經過了一周了。我有美寶，剛剛提交了I-601豁免申請，希望能在REF回覆期間內收到收據。

律師跟我說，如果你有直系親屬是美國公民 例如美國出生的寶寶，那麼可以提交I-601豁免（如果是因為黨員問題這個的通過率比較大）。如果黨員問題填yes，且沒有直系親屬是美國公民，那麼恐怕注定會被拒絕。請問我該怎麼辦？I-601豁免申請有用嗎？

答：

根據你提供的情況，如果你無法遞交移民局 補材料通知裡提到的文件，證明你已退黨五年，那麼你確實最好是也提交豁免申請，豁免移民法上的這條禁令。移民法規定，出於人道主義目的、確保家庭團聚或為了公共利益，國土安全部 部長可以豁免共產黨員不可移民的禁令，如果滿足以下條件：

1.申請人是美國公民的父母、配偶、兒子、女兒、兄弟或姊妹，或LPR的配偶、兒子或女兒；

2.申請人不會對美國的安全構成威脅；

3.申請人值得移民局行使對他有利的自由裁量權。

因此申請豁免時，單純遞交你孩子的出生紙時不夠的。也應遞交充分的證明資料，說服移民局對你的豁免申請，行使有利的自由裁量權。