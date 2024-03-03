我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

移民專頁／共產黨員申請豁免 須遞交充分支持資料

鄭毅律師主答
如果無法遞交移民局補材料通知裡提到的文件，證明已退出共產黨五年，那麼確實最好是也提交豁免申請。圖為2020年舉行的中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議。（新華社）
如果無法遞交移民局補材料通知裡提到的文件，證明已退出共產黨五年，那麼確實最好是也提交豁免申請。圖為2020年舉行的中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議。（新華社）

讀者問：

本人學生時期曾為黨員，來美超過五年，黨員問題曾和律師討論。當時，律師說如果是某些地區可能會有刁難，但我在紐約一般不會出問題，於是放心的填了yes，然後附上了聲明2024年1月，材料被轉到康州，當時就心頭一涼，因為當地是著名的刁難人的地方。當時，律師還安慰我說，最開始FO分配都是隨機的，如果要面試的話一般會發到當地的FO，然後當地FO組織面試和決定。

前幾天收到了RFE，要求提供被黨組織開除黨籍的證明，而且上面還附上一個網站上面寫的不交黨費五年自動退黨是不夠的，退黨需要經黨組織上級討論並批准才行，而且回覆時間是一個月。我收到信已經過了一周了。我有美寶，剛剛提交了I-601豁免申請，希望能在REF回覆期間內收到收據。

律師跟我說，如果你有直系親屬是美國公民例如美國出生的寶寶，那麼可以提交I-601豁免（如果是因為黨員問題這個的通過率比較大）。如果黨員問題填yes，且沒有直系親屬是美國公民，那麼恐怕注定會被拒絕。請問我該怎麼辦？I-601豁免申請有用嗎？

答：

根據你提供的情況，如果你無法遞交移民局補材料通知裡提到的文件，證明你已退黨五年，那麼你確實最好是也提交豁免申請，豁免移民法上的這條禁令。移民法規定，出於人道主義目的、確保家庭團聚或為了公共利益，國土安全部部長可以豁免共產黨員不可移民的禁令，如果滿足以下條件：

1.申請人是美國公民的父母、配偶、兒子、女兒、兄弟或姊妹，或LPR的配偶、兒子或女兒；

2.申請人不會對美國的安全構成威脅；

3.申請人值得移民局行使對他有利的自由裁量權。

因此申請豁免時，單純遞交你孩子的出生紙時不夠的。也應遞交充分的證明資料，說服移民局對你的豁免申請，行使有利的自由裁量權。

移民局 美國公民 國土安全部

上一則

移民專頁／申請婚姻綠卡 等7個月算正常

下一則

移民專頁／共產黨員申請綠卡 須退黨滿5年

延伸閱讀

私營監獄獲利隨無證移民激增 9成拘留者往這送

私營監獄獲利隨無證移民激增 9成拘留者往這送
聖地牙哥縣接待中心缺資金 被迫放行無證客 數百人在公車站下車

聖地牙哥縣接待中心缺資金 被迫放行無證客 數百人在公車站下車
援烏、移民問題孰重？成保守派年度大會焦點

援烏、移民問題孰重？成保守派年度大會焦點
移民專頁／不懂英文 綠卡面談應帶翻譯

移民專頁／不懂英文 綠卡面談應帶翻譯

熱門新聞

雪裡紅水煎包

料理功夫／雪裡紅水煎包

2024-02-25 01:11
美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。(圖／123RF)

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

2024-02-25 15:50
租屋族應採取五個理財措施。（圖／123RF）

理財百科／不買房 租屋族理財5重點

2024-02-25 13:40
29歲的亞裔美甲藝術家阮珍妮年賺60萬元。(取自JennPaintt工作室官網)

365行／沒大學文憑 亞裔美甲藝術家年賺60萬

2024-02-25 01:15
法庭是神聖的地方，不能說謊話。(圖／123RF)

封面故事／首次擔任陪審員 就遇上名案件

2024-02-25 13:15
青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素。(本報資料照片)

養生／6種蔬菜 增強免疫力、抗過敏

2024-02-25 01:05

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？