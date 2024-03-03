移民專頁／共產黨員申請綠卡 須退黨滿5年

I-485表格上第8部分有兩個關於黨員的問題：是否參加政黨活動？是否參加共產黨？（新華社）

讀者問：

我在準備I-485申請，對於共產黨 員身分這個問題查了一些網路討論，覺得自己的情況應該問題不大。我大學期間入黨，畢業來美國讀書已經十幾年，早都自動脫黨了，我讀的也不是敏感學校或專業。我看到I-485表格上Part8有兩個關於黨員的問題：是否參加政黨活動？是否參加共產黨？所以，我這兩個都選了Yes，然後在最後一個部分用僅有的幾行字的空間做了一些簡單的陳述，但是我看到很多文章說要提交一份statement。這份黨員狀況的statement什麼時候交？我看這份I-485表格並沒有要statement，而且我在幫忙申請綠卡 包裡面並沒有看到？另外退黨日期怎麼算？是大學畢業那天還是六個月之後？

答：

I-485第8部分第56個問題問：你曾經是共產黨或任何其他極權主義政黨（在美國或國外）的黨員，或以任何方式附屬於共產黨或任何其他極權主義政黨嗎？表格並說明，如果回答是的話，需要在第14部分解釋發生的事情，包括事件發生的日期和地點。

根據美國移民 法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨員或與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。

但法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身分。

1.申請人的黨員資格是沒有意義的，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信仰。

2.在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨在申請人的國家控制政權的話）並對美國的安全不構成威脅。

3.參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16歲，並在16歲之前終止成員關係的。因為涉及移民法上的禁令及申請綠卡的資格，申請人在回答是黨員後，應詳細解釋什麼時間地點入黨，因為什麼入黨，是否知道或了解共產黨以及極權政黨的性質，什麼時候退黨，是否會對美國的安全構成威脅等，並提供相關證據。