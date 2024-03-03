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周日動動腦／哪位華裔諾獎得主 首次在頒獎典禮上用中文致辭？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.華裔諾貝爾獎得獎人當中，哪一位首次在頒獎典禮上使用中文致辭？

2.電影《101忠狗》One Hundred and One Dalmatians的故事場景是在哪個城市？

3.中國古代楚人口中的《於菟》是指哪一種動物？

4.二次世界大戰的哪一場海戰扭轉了戰爭的情勢，日本海軍氣勢自此開始走下坡？

5.美國最年輕的總統就任時才42歲，為了和另一位同姓氏的總統區分開來，我們多半稱呼他為？

6.生了七個女兒，其中三個成了皇后，這位被後人稱為「中國第一岳父」的古人是誰？

7.在巴黎2024年主辦的奧運會中，會看到哪一項新增的舞蹈項目？

8.目前若想搭乘遊輪去南極大陸，只能從哪三個國家登船？

9.美國哪一個國家公園有個酋長岩，是攀岩愛好者的天堂？

10.根據目前的考古發掘，人類最早養貓的證據是在今天地中海的一個島國上發現的，那是距今約9000年的一個男子和貓的合葬墓。這是哪一個島國？

答案：1.丁肇中 2.倫敦 3.老虎 4.中途島 5.老羅斯福 6.獨孤信 7.霹靂舞 8.阿根廷、紐西蘭、澳洲 9.優勝美地 10.塞浦路斯

諾貝爾獎 澳洲 優勝美地

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