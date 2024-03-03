旅遊／冬遊大峽谷 如鷹般望遠

南大峽谷岩石上尚有餘雪。（圖由作者提供）

黃昏時分走出拉斯維加斯的機場，五光十色炫麗奪目的夜景照明了這座不夜城，明晨將從此地出發一探嚮往多時號稱世界七大奇景之一大峽谷國家公園。

西峽谷玻璃橋。（圖由作者提供）

西峽谷老鷹岩。（圖由作者提供）

西峽谷 玻璃橋領風潮

拉斯維加斯十二月初的氣溫如初春般和煦，離開市區後景觀逐漸改變，進入亞歷桑那州後只見荒野一片，沙漠荒蕪人煙稀少，廢棄的RV車拋在一旁，筆直的道路上偶爾有車超過，朝著大峽谷西緣前進，西峽谷距離拉斯維加斯約125英里，兩個半小時車程當天來回很方便，吸引不少遊客前來參觀，也是我們自駕 遊的第一站，事實上，它並不屬於國家公園而是歸原住民 Hualipai印地安人保護區，2007年時耗資3000萬美元玻璃橋的完工吸引大批遊客前往，從橋上天空步道可以俯瞰深達4000英里的峽谷，在當時是壯擧，如今已是沒有那麼吸晴，我們在網路上已經購好園區門票，接駁巴士帶著大家前往第一站玻璃橋，下車後立即被眼前的景象吸引，天地間似無盡頭般展現，天空中老鷹家族正在遨遊峽谷，著名的景點老鷹岩就在眼前，遠處科羅拉多河蜿蜒曲折穿越峽谷中，懸空透明U型玻璃橋則在不遠處。這億萬年的時間的流逝創造了峽谷令人震撼的景觀，靜靜感受它的莊嚴、神奇，大自然的奧妙有如魔法般吸引著我們，久久無法離去。另一旁的土地上豎立了印地安原住民住屋的演變、遠處傳來原住民低沉渾厚歌聲，引人遐思。接駁車站旁有許多原住民的攤位大多是手工製作的首飾品。再次登上接駁車來到蝙蝠岩Guano Point，一路爬上頂端，360度壯觀無比的美景盡收眼底，西峽谷的天際線竟是如此無遠弗屆精彩呈現在眼前，怎不令人陶醉！

離開西峽谷時見路旁有直升機正準備前往峽谷，要價不菲也是另一種體驗吧！而後我們繼續朝向大峽谷國家公園南緣前進，黃昏時分抵達威廉市Williams，在此停留一宿，明早再繼續前行，這座城市燈火通明，餐館裡高朋滿座，正值聖誕節來臨之前，在聖誕歌曲燈光陪襯下更顯得熱鬧非凡。

南大峽谷紅色岩塊。（圖由作者提供）

南大峽谷步道。（圖由作者提供）

南峽谷 鬼斧神工隱士地

1919年成立的大峽谷國家公園，基本上分為西緣、南緣及北緣，沒有東緣。美西的母親河-科羅拉多河穿越其中，歷經數百萬年以上的切割沖刷形成自然美景，總長454公里，東西向，1979年被聯合國列為世界文化遺產 ，據說谷底曾發現貝類，北緣比南緣的地勢高，開發較少，但是冬季不開放，而號稱是鬼斧神工隱士之地的南緣正是我們今日前往的目的地，一路上彷彿走入年輕時看的西部牛仔電影「荒野大鏢客」蒼涼、荒蕪、人煙稀少的畫面，美西特有的沙漠植物-約書亞樹點綴路旁，也為黃沙一片的沙漠帶來一些綠意，滿心期盼大峽谷一行能帶來更多美好。威廉市距離大峽谷南緣僅60英里，入園門票以車輛為單位，入園時公園管理人員問我們車上有沒有超過62歲以上的人？當我們說均已超過70，送上駕照 外加20美元，他很迅速地幫我們辦了一張老人優惠國家公園年卡，一句「祝你有個美好的一天」展開在大峽谷的旅程。

南大峽谷奇石。（圖由作者提供）

大峽谷南緣一年四季開放，園區內有三條主要路線-紅、藍、橘三色接駁車及快速行車為登山客而設計，只有早上班次且冬季不開放，還有一條紫色路線行駛Tusayan社區，冬季亦不開放，所有接駁車無需另外付費，紅線走在大峽谷西邊，能以不同角度看到克羅拉多河的下游，冬季接駁車不開放，私人車輛可以通行，我們去時有些路段正在施工；橘線走在大峽谷東邊，看到克羅拉多河上游，可以步行至峽谷底，藍線則穿梭園區的加油站、餐廳、咖啡廳、超市、遊客中心等，到達上車處，正好橘線巴士在旁等待，上車後司機說明路線行程， 此線是向東行共有三個停靠站，大約每隔15-20分鐘就有一班，全程約50分鐘，此時看到有一隻類似老鷹的大鳥伴隨著車子出現在司機窗外，司機特別介紹牠，彷如老友般幾乎每天都伴隨著司機走，似通人性，司機說如果碰到騾子mule必須停下來讓牠們先行，不久路旁看到三隻騾子體型似馬般，一改以往印象。

南大峽谷遠眺。（圖由作者提供）

我們在橘線巴士第一站South Kaibab Trailhead下車，開始我們的徒步旅程，這條1920年代興建的步道沒有任何遮蔭或是飲水裝置，步行7英里左右可以直達克羅拉多河谷谷底，似乎不遠但山路崎嶇難行不可小看，途中遇過一批年輕人身背背包手拿扶杖。交談之下得知昨晚在河畔露營，當天氣溫頗低但年輕人說谷底反而較溫暖，我們只能望之興嘆，望著這遼闊的峽谷景觀、萬丈深淵不見底、360度天際線上彷如切割處理般的平坦，五顏六色的岩石像調色板般更增添獨特的魅力，任君近距離的欣賞這美麗多彩多姿的大地，我們無法走到盡頭就在第一個休息點往回走，完全體會上山容易下山難，但這一路峽谷風光及魅力、只有走過才能體會到大自然的萬種風情與奧妙。

南大峽谷夕陽。（圖由作者提供）

返回至旅客中心後，步行至Mather Point，這個大平台設有護欄，容納較多人觀賞，也是官方網站上推薦「最佳觀賞日出的地點」。沿著小徑走在峽谷邊緣，這一路平坦的道路老少咸宜，峽谷美景盡收眼底。午餐後再次搭上接駁車往科羅拉多河上游，有一博物舘Yavapai Geology Museum其中無障礙的平台設計頗為吸晴，一望無際的海平線、蔚藍天空下平靜祥和，歲月靜好、幸福之感油然而生，館內以圖表、影片詳細說明峽谷與科羅拉多河之間經過千萬年的沖刷堆積造就了壯觀大峽谷不可思議的畫面，完整介紹大峽谷的形成與歷程也增添很多知識。因為修路接駁車無法通行到最佳觀賞日落地點Hoping Point，我們自駕前往，路旁已經有不少車輛在旁等候，天空紅黃橘藍相互輝映，峽谷景觀更加多彩多姿，5時12分紅色的太陽如預期般消失在水平線之下。當晚住在園區內的旅館，這可是半年前就預訂好，前往Yavapai Dinning Hall餐廳晚餐途中，看到路邊竟有火車站，才知道從昨晚住宿的城市威廉Williams開出可以到達大峽谷，想必是一段美麗又獨特的旅程。餐廳內設備新穎，入口處大銀幕點餐站既迅速又便捷，菜色豐富美味可口，在此荒郊野外有此享受，心滿意足了，當晚滿天星斗如鑽石般閃耀動人，陪我們度過在大峽谷的第一晚。

沙漠觀察塔。（圖由作者提供）

沙漠觀察塔內壁畫。（圖由作者提供）

沙漠觀望台 寂寥蒼茫

次日自駕前往70呎高、1932年建立的沙漠觀望台（Desert View Watchtower)；又稱印第安觀望台（Indian Watchtower at Desert View)，因為接駁車不到此地，遊人也相對較少，更顯得沙漠蒼茫孤寂，這座由Mary Colter女性建築師設計的作品，獨特風格在這片廣闊的環境中更顯得格外耀眼，在大峽谷中她尚有Hopi House、Hermit's Rest、Lookout Studio等作品，充分顯現她的聰明智慧和才智。

遠處的科羅拉多河在此處看起來非常清楚，旁邊有一個紀念碑，是2014年公園管理處為1956年大峽谷環球航空聯合航空事故現場指定的國家歷史地標。碑文指出這個悲慘的事故現場代表了美國航空現代化進程的分水嶺，導至美國聯邦航空管理局制定了最新的聯邦航空管理局和國家航空安全標準。該遺址在紀念美利堅合眾國的歷史方面具有國家意義。

進入塔內，牆面均是印第安原住民的生活雕刻或圖騰，桌、椅則是手工皮製年代久遠，呈現早期印第安人的生活型態。室內樓梯旋轉而上，但不能上到頂層，二樓有一個大平台，視野極佳，瞭望科羅拉多河穿越其中，景色懾人，高處懸崖處還有積雪覆蓋，突起的岩石、低窪的峽谷形成強烈上下起伏，一望無際的地平線，大峽谷的壯觀景象是如此懾人心魄，是絕對不容錯過的景點。

此行雖說礙於體力、時間，有些地段無法前往，但已充分享受大自然生態之美，天地之間遼闊的視野、渺小的我頓覺身心充滿活力，心胸開闊起來，也為下次旅遊帶來更多的信心。

南峽步道地形崎嶇。（圖由作者提供）

小啟

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