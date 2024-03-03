娛樂／約會真人秀配對後...他們真的結婚嗎？

真人秀「黃金單身漢」主角格里特納。（取材自IMDb）

眾生相雜誌（People Magazine）盤點約會實境節目中曾經單身的男、女主角的現況，對部分銀幕情侶而言，劇集殺青即宣告散場，但也有不少人「假戲真做」，一見鍾情或歷經短暫別離而決定與對方結為連理，其中有人享受天倫之樂，也有人在婚後享受兩人時光，當個不急著生孩子的「頂客族」（DINK，Double Income, No Kids）。幾家歡樂幾家愁，當然也少不了幸福故事說不下去而分手的悲劇。

「黃金單身漢」（The Golden Bachelor）

●格里特納、泰瑞莎尼斯特

第一個死會的黃金單身漢是格里特納（Gerry Turner），他是一名喪偶的退休人士，膝下有兩個女兒和兩個孫子。

格里特納愛上參賽者泰瑞莎尼斯特（Theresa Nist），她是金融專業人士，也是六個孩子的祖母。

在約會真人秀「黃金單身漢」結局，特納向泰瑞莎尼斯特深情告白，說道：「妳不只是適合我一起生活的人，妳是我離不開的人，我1000%愛妳。」

格里特納和泰瑞莎尼斯特今年1月4日在「美國廣播公司新聞網」（ABC News）直播特別節目中宣布喜訊，之後計畫移居南卡羅來納州 生活。

●扎克肖克羅斯、凱蒂比格

扎克肖克羅斯（Zach Shallcross）2023年3月在「黃金單身漢」第27季大結局中，決定結束單身生活並向凱蒂比格（Kaity Biggar）求婚。

如今，兩人甜蜜訂婚，住在德州 奧斯汀的愛巢「逐漸了解彼此」。

扎克肖克羅斯與凱蒂比格計畫共度餘生，但「不急著」結婚。凱蒂比格說，「我們未來的生活都要一起過了，何必一切都那麼匆忙呢？大可不必。」

扎克肖克羅斯也認同凱蒂比格的看法，說道雖然他們更專注於整修兩人購買的公寓，並出門旅行「一段時間」，但仍希望有朝一日能正式結婚。

扎克肖克羅斯說：「我想帶著幾個小孩到處跑，也許是一個，兩個也不錯。」

「千金求鑽石」（The Bachelorette）

●多頓奧盧貝柯、夏莉蒂勞森

約會實境電視遊戲節目「千金求鑽石」最後的第20季，入圍決賽的多頓奧盧貝柯（Dotun Olubeko）向夏莉蒂勞森（Charity Lawson）求婚，而她回答：「我願意」。

多頓奧盧貝柯在浪漫的求婚誓言中告訴夏莉蒂勞森：「妳讓我感覺非常獨特，妳讓我覺得被崇拜、被認可、被需要。從像妳這般有能力的女人身上，收到這樣的回饋訊息，夏莉蒂，我認為妳不明白這對我的意義重大。但我確信，我會用我的餘生表現給妳看。」

●艾里希施韋爾、蓋比溫迪

蓋比溫迪（Gabby Windey）和艾里希施韋爾（Erich Schwer）在「千金求鑽石」19季中走過坎苛經歷，最終迎來幸福結局，並在2022年9月該季結局中訂婚。

艾里希施韋爾當時告訴蓋比溫迪說：「妳太棒了，妳是我見過的最讚的人。我深愛著妳，我想與妳共度往後的人生。」

不過，這段浪漫佳偶並未兌現節目上講的諾言，兩人在當年11月初便分道揚鑣。

2023年8月，蓋比溫迪公開新對象、喜劇演員羅比霍夫曼（Robby Hoffman）。

●帝諾佛朗柯、瑞秋蕾琪亞

蓋比溫迪在「千金求鑽石」的姐妹瑞秋蕾琪亞（Rachel Recchia）也在該季大結局中與帝諾佛朗柯（Tino Franco）訂婚，但她們並未修成正果。

瑞秋蕾琪亞事後透露，帝諾佛朗柯「欺騙了她」。她坦然表示，是她自己尋著蛛絲馬跡追根究底，發現愈來愈多意料之外的事情。

瑞秋蕾琪亞說：「這段感情沒有修成正果，他騙了我。這真是令人心碎，我以為我會和這個人共度餘生並組建家庭。」

「千金求鑽石」的蓋比溫迪（右）和瑞秋蕾琪亞（左）在節目中的訂婚對象皆分手收場。（取材自IMDb）

「鑽石求千金之天堂版」（Bachelor in Paradise）

●喬伊阿馬比爾、瑟琳娜皮特

暱稱「雜貨店喬」（Grocery Store Joe）的喬伊阿馬比爾（Joe Amabile）在雷貝嘉庫佛林-賈伯斯（Rebecca Kufrin-Jacobs）的「鑽石求千金」展開自己的生涯，沒想到第一晚就被淘汰。

當喬伊阿馬比爾重返「鑽石求千金之天堂版」第5季時，他與肯德爾隆恩（Kendall Long）墜入愛河，兩人一直約會到2020年1月才分手。

喬伊阿馬比爾再次回歸「鑽石求千金之天堂版」第7季時，就在他絕望的離開海灘之際，碰上了瑟琳娜皮特（Serena Pitt）。

喬伊阿馬比爾與瑟琳娜皮特之間的「化學反應」不容小覷，兩人隨後也大方宣布交往。

後來，肯德爾隆恩在賽季中試圖挽回喬伊阿馬比爾的心，但他和瑟琳娜皮特的感情堅定不移，這次換成肯德爾隆恩獨自離開海灘。

後來，喬伊阿馬比爾與瑟琳娜皮特成為2021年夏季在「鑽石求千金之天堂版」海灘訂婚的三對佳偶之一，2022年10月，兩人在紐約市 法院低調完婚，並於2023年舉辦盛大婚宴。

●肯尼布拉希、瑪麗佩平

男孩樂隊經理肯尼布拉希（Kenny Braasch）和馬里蘭州小姐瑪麗佩平（Mari Pepin）在「鑽石求千金之天堂版」第7季中一見鍾情，但當暗戀肯尼布拉希的黛咪柏奈特（Demi Burnett）出現時，前述兩人的關係一度陷入危機。

瑪麗佩平當時說，如果有機會，她希望能夠自在的與其他人約會，暗示她與肯尼布拉希背道而馳，而肯尼布拉希則與黛咪柏奈特短暫交往一段時間。

然而，小別勝新歡，瑪麗佩平赫然發現她放不下肯尼布拉希；隨後，她主動向肯尼布拉希道歉，並許下諾言。

最終，肯尼布拉希向瑪麗佩平求婚，兩人如今幸福快樂的訂婚，隨後在芝加哥同居一段時間，2023年在波多黎各舉辦婚禮，於親友見證之下交換結婚誓詞。