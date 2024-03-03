娛樂／劉德華撕神化標籤 挫折會躲起來哭

劉德華自認是個倔強的普通人。（取材自新京報）

在中國喜劇電影「紅毯先生」中，劉德華飾演過氣明星劉偉馳（劉德華、梁朝偉 、周星馳 的合體），罕見地打破自我、重建自我。

在許多人眼裡，劉德華代表自律、全能、德藝雙馨，堪稱完美，但這是他最擔心的地方，他多次強調自己和普通人沒什麼差別，「我也會緊張，會擔心，會休息，其實很多人比我累，不要神化我。」

「說實話，我入行43年了，到了現在還求什麼啊？好的、不好的，錯的、對的，都應該接受，不然生活就沒有意思了。」他自認個性很樂觀，但面對困惑也會躲起來哭，「有時候，有了矛盾或是溝通問題，我只會反思自己，恨自己沒做好，找個我認為舒適的空間，躲起來哭，哭完出來，繼續面對。」

他知道，戒除「神化」的濾鏡很難，但他只希望自己活得自在，「出道這麼多年，有時候想想，直到現在我還在做這件事情，確實有些不可思議。但我從不往回看，也不後悔，我的生活，是因為我所經歷的故事而變成現在的樣貌，每一個人都應該學會適應這個世界。」

參演電影「紅毯先生」對劉德華來說是很特別的經驗，這部電影從立項之初就頗具話題，紅了40多年的劉德華要演過氣明星，且大量情節改編自娛樂圈真實事件，他笑稱「我不知道自己哪裡來的勇氣，那麼荒謬的兩個人（指他和導演寧浩），把這麼荒謬的電影完成了，我現在都不知道為什麼。」

「紅毯先生」電影海報。（取材自豆瓣電影）

從影逾40年 沒演過「自己」

在進入「劉偉馳」的世界前，劉德華猶豫了很長一段時間，這段期間寧浩對他說，「這個時代『劉德華』是一個符號，他演過警察、大俠、古惑仔，但他從沒演過自己。」但劉德華有他的顧慮，電影裡的情節太過真實，擔心觀眾會分不清真假。直到「紅毯先生」拍攝後期，劉德華突覺酣暢淋漓，他慶幸自己有鼓起勇氣參演該片， 「我完全用劉德華的態度去演，寧浩把看到的所有藝人面對的尷尬，與外界的抗爭展現出來。」

片中，無論劉偉馳如何努力在農村生活，卻總是被外力左右。他親自上陣拍的騎馬戲長鏡頭，卻因剪輯不當被質疑虐馬；遭受網暴不知道如何危機公關時只能崩潰發洩，劉德華說：「劉偉馳一直以為自己能面面具到，解決各種事情，但世界上有太多事情是沒有結果的，你要反觀自己，能不能接受、面對。」

這也讓他有機會藉角色表達內心，「我也發過脾氣，20年前一場在長城舉辦的活動，第一排年輕記者還多是小女孩，她們拍照時擋住後面的機器，一群人高馬大的人衝過來就把她們狠狠推開了，我氣到直接衝下去飛踢一腳，因為當時情況真的很暴力，我實在看不下去。但如果放到現在，有人只放出劉德華發脾氣的畫面，大家往往不會看前因後果，就直接發出來說『你看他人設崩塌了』。」

劉德華自嘆是個挺倔強的人，不管是哪一部作品，他總要努力做好一切，同時也感嘆「不知道是怎麼走過來的」。合作數次的搭檔林家棟說劉德華就是片場的定心丸，「他從來都不遲到，太早的戲寧願不吃早餐也要提前到片場，別人還敢慢悠悠的嗎？久而久之，我從他身上學到了很多操守。」

劉德華的努力也讓寧浩印象深刻，「『紅毯先生』配音的時候，我修改了一個詞。拍攝時用的是粵語，但這段要改成普通話，台詞變得很長，但鏡頭特別短，配音怎麼都配不進去。華哥就堅持在錄音房裡練，一直配，甚至配到跟自己生氣。我當時說，要不換一個詞試試，他說不用，就自己和自己較勁，最後真配了進去，效果完美。」

劉德華在電影「紅毯先生」到農村拍戲，圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

劉德華說，過去如果動作戲拍不好的話，會每天晚上在房間裡一直練，「我覺得每件事都可以透過鍛鍊實現，能不能成功雖然不是努力能決定的，但努力一定是必要條件。」在自傳「我是這樣長大的」中，劉德華曾寫道：「我只想做一個有血有肉、有得有失的普通人」，他常在多個場合講起，自己不是天才，但很倔強，準備任何事情都會花很長時間。」

相關數據顯示，從1982年至2017年，連續36年，劉德華每年都有電影與觀眾見面，去年他也有四部作品上映，保持著超負荷的工作量，常被說是「勞模」。對此，他說外界總看到他忙碌的時間表，但他真的有休息，「我每天睡夠8個小時，我覺得記者比我忙，助理、團隊比我更累。最近宣傳電影，我反倒是被大家照顧的那個人。大家總愛寫劉德華不睡覺、一個人照顧那麼多人，劉德華還幫他們買午餐之類的……我其實是被『神化』了。」

他透露從1993年起每年都會放兩個月的假，「拍戲10個月，剩下我生日的那個月、過年的那個月一定是放假」。

（取材自新京報）