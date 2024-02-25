每周一書／解密陌生人 剖析為何看錯人

《解密陌生人》。

為什麼我們老是看錯人？頃刻的誤判釀成一生的傷害。

《解密陌生人：顛覆識人慣性，看穿表相下的真實人性。》(Talking to Strangers: What We Should Know About the People We Don't Know)一書曾是《紐約時報 》Top 1暢銷書。

●他們，跟你想的不一樣：為什麼我們無法分辨別人在說謊？為什麼面對面有時比不見面更容易誤解一個人？我們自認不容易受騙，有把握看穿別人的假面，但眾多事實證明，真相常常跟我們想的不一樣。

•路邊臨檢如何擦槍走火演變成獄中自殺？

•深具悔意的罪犯保釋後再度行凶殺人？

•中情局最優秀的古巴 幹員竟然是雙面間諜 ？

•發動世界大戰前的希特勒如何讓人誤信他有和談誠意？

•美國體育史上最駭人的兒童性侵案件為何可以掩蓋20年？

●悲劇，不該只是喧騰一時的新聞，而是找到解方的引路磚：看錯人的代價，小至損失錢財，大則丟了性命、危及國安。我們受制於漏洞百出的預設識人機制，導致看錯人的悲劇接連上演。作者麥爾坎．葛拉威爾(Malcolm Gladwell)揉合法律、心理學、社會學等領域，抽絲剝繭眾多真實案件，探索過程有如一場震撼教育，直指我們一直以來被蒙蔽而不自覺的錯誤。

●預設為真的傾向：為了社會能夠正常運作，我們的原始設定是相信別人，一直到他露出「夠多」的破綻，推翻了我們預設的信任機制。於是等到真相大白的那一刻，便會有許多「後見之明」嚷著：我早就知道他有問題。事實是，適量的失誤並不會挑動我們的懷疑。

●透明性的迷思：我們總認為人的情緒就像《六人行》情境喜劇的主角們一樣透明易辨，眾多研究卻無情地揭露：在看透人的情緒方面，我們一直很蹩腳。電腦所做的保釋決定，甚至優於有專業素養的法官。

●特殊情境下的反常人格：「酒後吐真言」並非絕對為真。酒精造成的短視效應會讓我們無法顧及長期後果，舉例來說，原本捨棄短期需求（不受打擾、睡個好覺）而堅持長期目標（撫養優秀小孩）的父母，在酒醉時就可能抽離長期目標，讓自己不再是真正的自己；而遭嚴刑拷打的罪犯，大腦記憶會產生偏差，說的話、做的事都可能與事實相違。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1）