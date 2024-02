每周一書／解密陌生人 剖析為何看錯人

《解密陌生人》。

為什麼我們老是看錯人?頃刻的誤判釀成一生的傷害。

《解密陌生人:顛覆識人慣性,看穿表相下的真實人性。》(Talking to Strangers: What We Should Know About the People We Don't Know)一書曾是《紐約時報 》Top 1暢銷書。

●他們,跟你想的不一樣:為什麼我們無法分辨別人在說謊?為什麼面對面有時比不見面更容易誤解一個人?我們自認不容易受騙,有把握看穿別人的假面,但眾多事實證明,真相常常跟我們想的不一樣。

•路邊臨檢如何擦槍走火演變成獄中自殺?

•深具悔意的罪犯保釋後再度行凶殺人?

•中情局最優秀的古巴 幹員竟然是雙面間諜 ?

•發動世界大戰前的希特勒如何讓人誤信他有和談誠意?

•美國體育史上最駭人的兒童性侵案件為何可以掩蓋20年?

●悲劇,不該只是喧騰一時的新聞,而是找到解方的引路磚:看錯人的代價,小至損失錢財,大則丟了性命、危及國安。我們受制於漏洞百出的預設識人機制,導致看錯人的悲劇接連上演。作者麥爾坎.葛拉威爾(Malcolm Gladwell)揉合法律、心理學、社會學等領域,抽絲剝繭眾多真實案件,探索過程有如一場震撼教育,直指我們一直以來被蒙蔽而不自覺的錯誤。

●預設為真的傾向:為了社會能夠正常運作,我們的原始設定是相信別人,一直到他露出「夠多」的破綻,推翻了我們預設的信任機制。於是等到真相大白的那一刻,便會有許多「後見之明」嚷著:我早就知道他有問題。事實是,適量的失誤並不會挑動我們的懷疑。

●透明性的迷思:我們總認為人的情緒就像《六人行》情境喜劇的主角們一樣透明易辨,眾多研究卻無情地揭露:在看透人的情緒方面,我們一直很蹩腳。電腦所做的保釋決定,甚至優於有專業素養的法官。

●特殊情境下的反常人格:「酒後吐真言」並非絕對為真。酒精造成的短視效應會讓我們無法顧及長期後果,舉例來說,原本捨棄短期需求(不受打擾、睡個好覺)而堅持長期目標(撫養優秀小孩)的父母,在酒醉時就可能抽離長期目標,讓自己不再是真正的自己;而遭嚴刑拷打的罪犯,大腦記憶會產生偏差,說的話、做的事都可能與事實相違。

(本欄由紐約世界書局提供,購書專線718-445-2665轉1)