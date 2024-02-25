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親子／為兒唱一曲 癌末歌手唱進排行榜

編譯徐薏茹
絕症歌手潔妮絲為七歲兒子發行最後一首歌。擠入iTune前十名。（取自Cat Janice 的Instagram）
絕症歌手潔妮絲為七歲兒子發行最後一首歌。擠入iTune前十名。（取自Cat Janice 的Instagram）

華府地區31歲的另類流行音樂(alt-pop)歌手潔妮絲(Cat Janice)，因患晚期癌症正在接受安寧照護。

在去年某個風和日麗的日子，潔妮絲和她的兒子在車內舞動唱跳，腦海中突然迸出一句歌詞：「跳舞吧，直到你愛我」，他們一遍又一遍地唱著 。這句歌詞最終收錄進Cat J的最新單曲，也可能是她人生最後的代表作。

在生命最後的日子裡，潔妮絲希望能發行這首歌，因為來自她與七歲兒子的親子時刻，她想將這首單曲的收益留給兒子；最後潔妮絲趕在她生日的前一天、也就是1月19日發行歌曲。

潔妮絲說：「我不知道這首歌發行時我是否還活著，但我就這麼做了，而現在有了這樣的成績。老實說，這是個奇蹟。」

潔妮絲發行的這首單曲「Dance You Outta My Head」發行後衝上iTunes前十榜單，在TikToks上被使用超過3萬4000次。

許多分享這首單曲的人表示，他們對潔妮絲的故事感同身受，18歲的索菲·索拉亞·哈米迪(Sophie Soraya Hamidi)說，罹患淋巴癌的經歷使她想要支持同為癌症病患的潔妮絲，她也在TikTok使用這首歌。

2022年潔妮絲的人生發生巨大變化，當時她正在從事地理空間資料科學家的工作，同時作為歌手建立她的職業生涯；然而她發現脖子長了一塊不尋常的腫塊，最後確定是惡性肉瘤，才知道罹患了罕見癌症。

於是潔妮絲退出海岸地質學的碩士學程，限制她的工作時間，並且定期前往紐約市接受治療。

經過17輪化療後終於獲得好消息，潔妮絲體內的癌症消失；她與丈夫希金波坦姆(Kyle Higginbotham)在佛羅里達州西棕櫚灘買下一棟房子，準備做些改變 。

然而，人生的新篇章並沒有到來，幾個月後癌症再度復發，這次侵襲她的肺部。

意識到自己可能活不了多久，潔妮絲決定發行最後一首歌，紀念她與兒子洛倫(Loren)的親子情感。洛倫喜愛音樂，也是媽媽的歌迷，他經常幫媽媽製作音樂影片，進到工作室提供意見。

目前潔妮絲正在接受放射線治療，這為她爭取一些時間，他們家人正在為之後的治療籌募資金。但潔妮絲明白這首單曲可能代表音樂生涯的尾聲，她希望在音樂中留下永遠忠於自己的精神。

潔妮絲發行的這首單曲「Dance You Outta My Head」發行後衝上...
潔妮絲發行的這首單曲「Dance You Outta My Head」發行後衝上iTunes榜單，在TikToks上被使用超過3萬4000次。（取自Cat Janice的Instagram）

癌症 親子 TikTok

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