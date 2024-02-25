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周日動動腦／「後來居上」原本是指後生在哪方面超過了前輩？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.各國飛機都會彩繪各種圖案，其中有兩家航空公司採用了人像，請問是哪兩家？

2.日本有一個寺廟放了約1000多隻東京都的招財貓，據說是招財貓的發祥地，請問何寺？

3.民國初年，某位白話文大將被人調侃說如果白話文真的比較好，那他的名字因該改成「到哪裡去」。請問這位白話文擁護者是誰？

4.美國電影《遠離非洲》中的女主角被她的丈夫傳染了什麼病？

5.是誰發現自由落體定律？

6.據說日本的國名是在中國唐代經武則天同意之後才改的，因為他們不喜歡被稱作什麼？

7.「後來居上」這句成語原本是指後生在哪方面超過了前輩？

8.一百多年來，奧運只有一次在南半球舉行，哪一個國家是主辦國？

9.在哪一個國家的紙幣上，可以看到著名女作家及女權運動家法特瑪．托普茲（Fatma Aliye Topuz）的肖像？

10.被尊為中國武俠小說三大宗師的是哪三位？

答案：

1.阿拉斯加、夏威夷 2.豪德寺 3.胡適 4.梅毒 5.伽利略 6.倭國 7.官職 8.巴西 9.土耳其 10.古龍、金庸、梁羽生

日本 夏威夷 奧運

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