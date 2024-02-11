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封面故事／色彩學／年度顏色柔桃 聯想和平與安寧

編譯彭尚興
好萊塢動作男星「巨石」強生(Dwayne 'The Rock' Johnson)在2023年奧斯卡頒獎典禮上，穿上了柔桃色的服裝 。(路透)
好萊塢動作男星「巨石」強生(Dwayne 'The Rock' Johnson)在2023年奧斯卡頒獎典禮上，穿上了柔桃色的服裝 。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，權威性色彩研究機構--彩通(Pantone Color Institute)，在歲末年終時宣告，2024的年度色彩將是「柔桃」色(Peach Fuzz)，色彩編號13-1023，一種「明亮的水果色調，令人聯想到和平與安寧。」

好萊塢女星鄔瑪舒曼(Uma Thurman)在2023年的坎城影展上，穿上了柔桃...
好萊塢女星鄔瑪舒曼(Uma Thurman)在2023年的坎城影展上，穿上了柔桃色的服裝 。(路透)

就視覺而言，柔桃色給人的第一印象柔和到彷彿沒有個性，它比粉紅色低調、比鮮橙色收斂。但敏銳的時裝設計師早已經悄悄地將其運用在作品中。好萊塢女星鄔瑪舒曼(Uma Thurman)和動作男星「巨石」強生(Dwayne 'The Rock' Johnson)分別在2023年的坎城影展奧斯卡頒獎典禮紅地毯上，不約而同地穿上了柔桃色的服裝 。還有許多名流，也都陸續展示過柔桃色的魅力。

可以預期，在2024年春季一連串的影劇頒獎舞台上，以及緊接著的紐約、倫敦、巴黎和米蘭時裝伸展台上，將會看到更多柔桃色時尚。這個顏色還會大量出現在室內設計、甚至消費產品上。

權威性色彩研究機構--彩通(Pantone Color Institute)，在...
權威性色彩研究機構--彩通(Pantone Color Institute)，在歲末年終時宣告，2024的年度色彩將是「柔桃」色(Peach Fuzz)，色彩編號13-1023。(圖取自Pantone)

彩通選擇柔桃作為2024的代表色彩，並非無緣無由，而是經過深思熟慮的選擇。彩通執行董事艾斯曼(Leatrice Eisman)形容柔桃是「一種與同情心產生共鳴、提供觸覺擁抱、毫不費力地將年輕與永恆結合在一起的色彩。」

「我們的生活正經歷無數亂流，我們需要一個可以撫慰人心的顏色，」這位色彩學專家表示，「我們覺得此時此刻，觸感顯得格外重要，接觸他人並將他們聚集在我們的家中。」 希望藉此新鮮的顏色，提供一種傳達善意的方式。

成立於1962年的彩通，原先只是一家為化妝品製造商生產色卡的小公司，如今已成為全球最具權威的色彩研究機構，其跨領域專家團隊為高科技、時尚、藝術、電影、旅遊等行業，提供色彩相關建議。

既然 Pantone 已將 Peach Fuzz 命名為 2024 年年度色彩，...
既然 Pantone 已將 Peach Fuzz 命名為 2024 年年度色彩，苗圃和園藝中心預計將儲備大量類似顏色的植物。圖中是「螢火蟲桃天蓍草」。 （美聯社）
既然 Pantone 已將 Peach Fuzz 命名為 2024 年年度色彩，...
既然 Pantone 已將 Peach Fuzz 命名為 2024 年年度色彩，苗圃和園藝中心預計將儲備大量類似顏色的植物。圖中是橙色石竹花。 （美聯社）
2024的年度色彩將是「柔桃」色，一種「明亮的水果色調，令人聯想到和平與安寧。」...
2024的年度色彩將是「柔桃」色，一種「明亮的水果色調，令人聯想到和平與安寧。」(圖／123RF)
既然 Pantone 已將 Peach Fuzz 命名為 2024 年年度色彩，...
既然 Pantone 已將 Peach Fuzz 命名為 2024 年年度色彩，苗圃和園藝中心預計將儲備大量類似顏色的植物。圖中是馬鞭草花。 （美聯社）

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