封面故事／說龍字／賀龍年 欣話江山尋史蹤

圖為作者書法作品。(圖／謝世明提供)

天下縱橫躍玉龍，東方浩氣鎖雲峰。鶴阡鹿陌鳳凰舞，欣話江山尋史蹤。

在12生肖中，龍是唯一帶有神性的動物。龍的圖案和傳說可追溯到遙遠的史前文化，《說文解字》介紹：「龍，麟蟲之長，能幽能明，能巨能細，能短能長，春分而登天，秋分而潛淵。」

《本草綱目．翼》也介紹：「王符言其形有九似：頭似駝，角似鹿，眼似兔，耳似牛，項似蛇，腹似蜃，鱗似鯉，爪似鷹，掌似虎，是也。其背有八十一鱗，具九九陽數，其聲如戛銅盤。口旁有鬚髯，頷下有明珠，喉下有逆鱗。頭上有博山，又名尺木，龍無尺木不能升天。呵氣成雲，既能變水，又能變火。」

★神聖尊貴 力量的象徵

龍在中國文化中有著不同尋常的意義，自古以來，占據重要地位，是一種神聖、尊貴、吉祥和力量的象徵。在世界的許多地方，只要提到「東方巨龍」，人們就會跟中國聯繫起來。作為中華民族的象徵，龍早已成為海內外華人 所認同。龍之精神，即中華民族之精神。自強不息，厚徳載物，開拓進取，奮發向上，皆為龍之精神之體現。

龍，昂首舞身，光臨乾坤，人間歡騰，萬象更新。龍的傳說，龍的趣聞，尤其有關龍的典故，繁花 似錦。這裡僅選數例，以饗讀者。

龍騰虎躍：這個成語出自唐．嚴從《擬三國名臣贊序》：「聖人受命，賢人受任，龍騰虎躍。」姚雪垠《李自成》：「他的心情十分敞明，堅信只要度過這段困難日子，局勢就會好轉，任自己龍騰虎躍。」此成語氣概雄壯，氣勢奔放，令人鼓舞，給人力量。時值龍年，喜逢盛世，信心百倍，迎接挑戰，穩中求進，頑強拚搏，將出現龍騰虎躍的新局面。

龍舟競渡：龍舟，似龍似船，船的首尾作巨龍形狀，故說龍舟。古代常用為帝王之舟。《隋書．煬帝紀》：「御龍舟，幸江都。」民間習俗每年端午節 盛行龍舟競渡，據傳說為了紀念戰國時懷憤抱石投江的偉大愛國詩人屈原。近年來，中國很多地方舉辦聲勢浩大、熱鬧非凡的龍舟競賽活動，既是傳承古俗，懷念屈原，又是標新立異，刷新龍舟文化。搭龍舟之台，唱經貿之戲，民眾踴躍參與，海外貴賓商客接踵而來。懷古誦今，文化經貿，寓為一體，社會效益和經濟效益同佳雙赢，值得大大讚賞。

龍馬精神：出自唐．李郢《上裴晉書》：「四朝憂國鬢如絲，龍馬精神海鷗姿。」龍馬，傳說中的瑞馬，形狀像龍。龍馬精神，比喻人的精力旺盛，常形容老人精神面貌。古代喻指老臣憂國憂民，壯心不已。當今盛世，老人壽長，老當益壯，老馬識途，考成持重，老有所為，關心國是，服務社會。

龍蛇混雜：這個成語出自明代．許仲林《封神榜》第93回：「此時龍蛇混雜，是非難辨。」《紅樓夢》第九回：「一龍生九種，種種各別，就有龍蛇混雜，下流人物在內。」大千世界，無奇不有，不足為怪。關鍵是如何識別，如何辨別，如何分清，不受騙上當，不干糊塗事。這在龍年也應有清醒的頭腦和提高識別能力。

龍騰盛世：此詞語有兩層含義，在古代，它指的是天子腳下的泱泱大國，一片繁榮景象的時期，象徵著國家的強大和繁盛。在現代，它被借用来形容社會生活水平的提高，人民安居樂業，經濟繁榮的景象，也可以比喻國運昌盛，興旺發達。龍騰盛世也被用來贊美中國的快速發展和國家力量的崛起。

龍騰瑞氣：其意象徵著正義、力量、興旺和智慧，同時包含吉祥和成功。代表了一種積極向上的氛圍和生機勃勃的景象，體現了中華民族的傳統文化和價值觀，還寄託了人們對美好生活的期望和祝願。

龍年之際，祝大家祥龍納福，身壯力健，龍鳳呈祥，萬事如意。