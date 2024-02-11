娛樂／實力小生 演技迸發搶流量

孫陽參加「第八個嫌疑犯」活動。（取材自豆瓣電影）

近年中國的影視作品不僅題材豐富，佳作頻出，出現不少亮眼的「新面孔」演員。他們或許不是剛入行的新人，但卻紛紛在去年靠日積月累、反覆練習的扎實基本功，隨著優秀作品走進了大眾視野。沉澱於生活的創作視角、富有年輕活力的職業態度；是他們身上的共通性，也吸引了一大批價值觀一致的年輕觀眾，讓好作品的「流量」有了正向的內涵，也有了層次更豐富的社會價值。

于適：細緻情緒

代表作：「長空之王」、「封神第一部」

2023年對于適來說，是收穫的一年，他有兩部大銀幕作品先後上映——在五一檔電影「長空之王」中，他以空軍飛行員鄧放的形象首次亮相，之後在暑期檔電影「封神第一部」中，他飾演的姬發，眼神清澈，單純孤勇，是許多觀眾喜愛的角色。

于適在「封神第一部」中飾演姬發。（取材自豆瓣電影）

「封神第一部」以姬發的視角展開故事，片中他有兩重身分，一是作為西伯侯的次子，二是作為殷壽的質子。起初，他將殷壽視為精神偶像，開場冀州城之戰見識到偶像在戰場上的王者氣場，對血緣關係上的父親卻相對冷漠。在表演中，于適抓住人物細微的情感變化：初見姬昌時的義憤填膺，之後在牢中看見父親又心生憐憫，最後去搭救父親時的義無反顧，展現出年輕人複雜的心理成長軌跡，也完美詮釋英雄成長的人物敘事。

在電影「長空王」裡，于適飾演的代號「山鷹」試飛員鄧放，專業能力強，操控戰機時處變不驚，認定一件事情，就會全力去做，把它做到極致。但他也因為行事作風比較特立獨行，不是特別合群，是一個人狠話不多的冷酷角色。然而，鄧放在堅定冷酷之外也有柔情的一面，最後他甘願做對手雷宇的僚機，和雷宇之間的關係也發生了轉變，讓人物有了弧光。于適在飾演這個角色時，已經經歷過「封神三部曲」的磨練，可以看出他在表演上的成熟。

于適演出「長空之王」。（取材自豆瓣電影）

于適雖然非演員科班出身，他卻透過努力在這條道路上不斷嘗試，讓業界和觀眾都看到了一位演員新勢力的誕生。

于適主演的電影「封神第二部」、「歡迎來到我身邊」，以及當代民族劇「我的阿勒泰」將於今年陸續與觀眾見面。

蔣奇明：情感豐富

代表作：「漫長的季節」、「宇宙探索編輯部」

已經30而立的蔣奇明並非新人演員，卻是以絕對生猛的姿態闖入大眾視野的影視「新面孔」。2023年之前他是業界熟知的好演員，只不過聲名還局限於舞台劇 圈——合作過的導演、演員，以及看過「雜拌、折羅或沙拉」、「我是月亮」等劇場表演的觀眾都對他的演出印象深刻。2023年，隨著電影「宇宙探索編輯部」、影集「漫長的季節」播出，蔣奇明憑藉這一影一劇裡兩個鮮活的角色讓更多的影視觀眾記住了他的面孔和名字。

蔣奇明在「漫長的季節」將聽障狠角色詮釋到位。（取材自豆瓣電影）

電影「宇宙探索編輯部」以「宇宙探索」雜誌社編輯部主編唐志軍執著追尋外星文明的故事為線索，用偽紀錄片的形式展現了人類個體的孤獨，以及與自我的和解。蔣奇明在片中飾演唐志軍的追隨者，一個現實中邊遠氣象站的工作人員、精神上的外星文明愛好者。

片中，他有口吃的毛病，愛喝酒，喝酒總會鬧出亂子；他長期難以融入集體，但從偶像唐志軍身上看到了自己。蔣奇明找到一種介於職業演員和素人之間的表演方式，與該片偽紀錄片風格契合得毫無痕跡，彷彿他是劇組去內蒙古某個氣象站現找來的。

「宇宙探索編輯部」劇照。（取材自豆瓣電影）

去年爆款電視劇「漫長的季節」裡，蔣奇明飾演女主角的聾人弟弟，靠著一股「狠」勁兒混跡街頭，既為生存，也為保護備受霸凌的姊姊。最後為了讓姊姊能徹底告別過去，擁有新的人生，他主動投入警方布下的網羅。被捕後，他回頭揚起了笑容，向人群裡的姊姊道別，也成為了姐弟倆最後的一面。

他飾演的傅衛軍全劇沒有一句台詞，但從為了生存鬥狠到對酒家女動心，從為救兄弟跪地求饒，到得知暗戀對象死訊的無聲慟哭……蔣奇明用肢體語言和表情傳遞了人物豐富的內心情感。在被奔騰而過的大時代列車拋在身後的「漫長的季節」，他所塑造角色的一生，是濃烈但短促得令人心痛的一抹註腳。

蔣奇明中戲畢業後在劇場表演，因為他喜歡的大部分演員例如丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、克里斯多福華茲（Christoph Waltz）都是從舞台劇出身的。他從2020年開始接觸影視劇表演，而「漫長的季節」讓蔣奇明從默默無聞到廣為人知。

戲約變多了，檔期變滿了他沒有想過「火」了以後的事，但認真地思考過「自己想做什麼樣的演員」。他說：「我看到很多好的演員，他們都有自己的思考，有自己表演的方式，我覺得我得做這樣的演員。表演永遠是沒有對和錯，有一天別人認識我更多了，我希望是因為我的表演。」

孫陽：角色立體

代表作：「孤注一擲」、「第八個嫌疑犯」

孫陽可能自己都沒想到，2023年他會因為一個反派角色出圈，社群平台在一個月內粉絲暴漲50多萬，頻繁登上熱搜榜。這部讓他迅速出圈的電影是去年的暑期檔反詐電影「孤注一擲」，而孫陽在片中飾演詐騙頭目的助手阿才。

片中，阿才雖是殘忍無情的暴徒，喜歡用暴力和威脅控制和懲罰手下，但另一方面，他有時又會露出惻隱之心，對金晨飾演的荷官梁安娜會網開一面，甚至在關鍵時刻放走了她。孫陽在飾演這個角色時，遊走在人性的灰色地帶，既不演「黑」，也不演「白」，而是演中間處於模糊地帶的部分，有些模棱兩可，卻盡顯人性的幽暗與複雜。在詐騙集團 的攝影機底下，對梁安娜施暴，躲到角落裡，又盡顯柔情，在孫陽的表演下，這個本來很單薄的角色豐滿立體了許多。

電影「孤注一擲」中，孫陽飾演詐騙頭目的助手意外討喜。（取材自豆瓣電影）

「孤注一擲」上映一個月後，孫陽主演的另一部電影「第八個嫌疑犯」上映，這部拍攝於四年前的作品，在他暴紅時上映，似乎是在為孫陽的演藝事業再添一把火。片中，他飾演堂弟陳欣年，早年因為搶劫出租車 ，走上不歸路，那是他唯一一次主動選擇，卻用一生的被動與顛沛流離去彌補，他也成為整個案件的犧牲品。孫陽在片中年齡跨度很大，除了妝容造型幫助外，他似乎找到了更貼近角色狀態的感覺——孤獨感。最後，他坐在輪椅上的背影都是戲。

這兩部片子上映前，孫陽並沒有受到太多人關注。2018年，孫陽在白雪的處女作「過春天」中，有了一次嶄露頭角的機會，得到了自己人生中的首個男主角，遊走於灰色邊緣的水客阿豪。雖然，這部文藝片受眾並不廣，但有些觀眾也是透過這部戲，第一次認識孫陽，包括導演李子俊正是看了這部電影才找到他來出演「第八個嫌疑人」。出道至今，孫陽的許多角色都是配角，但在他看來，沒有小角色，只有小演員。身為一個專業演員，如果過於追求「主角和配角」的定位，會對表演有所折損，他覺得「演員要有一種純粹的創作精神才對」。正是憑藉著這股忍耐與真誠，孫陽才得以在漫長的時間後，等來了屬於他的銀幕高光時刻。

（取材自新京報）