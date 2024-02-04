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美國現象／大麻修女 又種又賣傳「福音」

轉角24小時
靠著銷售大麻，山谷姊妹會賺入大量金錢，但她們堅持自己從事大麻生意，並不是為了金錢或名聲，而是全心全意相信大麻是有治癒能力的藥物。（路透）
靠著銷售大麻，山谷姊妹會賺入大量金錢，但她們堅持自己從事大麻生意，並不是為了金錢或名聲，而是全心全意相信大麻是有治癒能力的藥物。（路透）

「吸草的人有福了，因為天國是他們的...？」大麻產業是世界上成長最快的產業之一，即使在美國有許多個州、以及世界上大多數國家，大麻的使用仍被禁止，但大麻種植與相關產品的生產依然飛快成長，其中有一個產製並販售大麻二酚(CBD)的團體，格外引人注目——起源加州，全由女性組成的「山谷姊妹會」(Sisters of the Valley)，雖非隸屬天主教或任何宗教，但以修女自稱，致力於傳播大麻治癒力量的「福音」，她們在自己的「修道院」裡生產CBD產品，並在美國、墨西哥等地持續推動大麻全面合法化。

山谷姊妹會 募資上網賣

山谷姊妹會成立於2015年，總部位於加州中央山谷的默塞德(Merced)，兩名女性創辦人——約翰森(Darcy Johnson)和梅森(Christine Meeusen)自稱「達西修女」(Sister Darcy)和「凱特修女」(Sister Kate)一起經營網路商店，販售她們自己種植、自己加工萃取製造的大麻產品，包括CBD油和香膏等等。

達西修女和凱特修女原本在電商平台Etsy上經營山谷姊妹會的品牌，在2016年時她們表示每月的淨銷售額可達4萬美元，不過該年3月她們的店舖在無預警下被平台關閉，其後加州當局也通知她們製作大麻產品的「修道院」違法，因此她們被迫搬家。

山谷姊妹會的成員平日裡穿著白色修女服、焚燒鼠尾草等藥草薰香，在「修道院」祝福種植...
山谷姊妹會的成員平日裡穿著白色修女服、焚燒鼠尾草等藥草薰香，在「修道院」祝福種植中的大麻植物。 （路透）

對於關閉山谷姊妹會的店鋪，Etsy表示：「任何在Etsy上販售商品的人，都同意遵守所有適用法律並遵循我們的政策，我們的政策不允許在Etsy上銷售藥品、吸毒用具或包含醫療藥品功能的商品。 」

其後，達西修女和凱特修女透過群眾募資，架設了山谷姊妹會自己的網站經營銷售，她們的團隊逐漸有更多人加入、也吸引多家傳媒報導訪問，包括Business Insider、BBC、衛報、每日郵報、鏡報、星報和獨立報等等，凱特修女在2016年受訪時表示，山谷姊妹會的使命是消除大麻的負面汙名，發揮大麻的醫療療效，並將相信大麻治癒能力的女性團結起來，她說：

「我們知道這是一種有治療作用的植物，我們直覺地知道，在沒有科學支持的情況下，它(大麻)正在被妖魔化。」

山谷姊妹會雖然她們自稱修女，但與天主教或任何宗教並無關係。（路透）
山谷姊妹會雖然她們自稱修女，但與天主教或任何宗教並無關係。（路透）

不隸屬宗教 穿白袍薰香

雖然山谷姊妹會的成員以修女自稱，但其並不是宗教團體、不隸屬於天主教或任何宗教，平日裡穿著白色修女服、焚燒鼠尾草等藥草薰香、唱著讚美詩，在「修道院」祝福種植中的大麻植物，許多人稱她們為「大麻修女」(Weed Nuns)；她們自稱女性主義者、治療師，以及商人。

每逢滿月，山谷姊妹會的成員們會一起圍著火焰、用燃燒的鼠尾草淨化自己、感謝月亮、大自然、以及造物主召喚她們從事大麻生產；她們生產CBD產品的過程會在每個月的滿月和新月之間的2周進行，在此期間，修女們不吃任何動物產品——除了凱特修女仍會在咖啡加牛奶，她表示自己為此會在每個月亮周期結束時懺悔。

自從山谷姊妹會2015年成立，凱特修女便堅持由女性執掌，她認為：「女性生來就具有治癒的天賦，這是我們被賦予的，是我們的智慧。」

加州是美國大麻生產「綠色熱潮」的發源地，於1996年成為第一個將醫用大麻合法化的州、2016年起娛樂用途大麻也合法化，但是大麻種植合法與否，仍在各城市有所不同，因此雖然可以在加州合法使用大麻，但有近三分之二的加州城市禁止經營大麻業務。

因此，雖然山谷姊妹會持續經營，但其實她們在默塞德種植的大麻作物並不合法，凱特修女對此坦承：「警長也知道這一點，他們只是睜一隻眼閉一隻眼...他們其實可以現在就叫我們關門，但我認為他們知道我們會挑戰法律、並改變它，我認為他們不想直面迎戰。」

山谷姊妹會成立於2015年，總部位於加州中央山谷的默塞德。（路透）
山谷姊妹會成立於2015年，總部位於加州中央山谷的默塞德。（路透）

疫情前 年收可達120萬

在疫情前，山谷姊妹會一年的收入可達120萬美元，至疫後的2022年10月，銷售額約莫剩下一半，要想恢復營業額，走入合法管道、透過合法店面販售，或許是可行之道，但這也同時意味著更多監管和稅額。

例如，在默塞德市中心經營大麻店的羅德里格斯(Joel Rodriguez)就向BBC表示，加州政府對大麻供應鏈爭取的稅額高、迫使從業者放棄或是不得不尋求非法管道，像是在加州申請零售大麻許可證的費用就要1000美元，每年的行政和監管費用對小型企業來說可能高達數萬美元、對大型企業則將近10萬美元，他說：「處理稅率以及其他黑市經銷商不必處理的管理費用，像是租金、保險、薪資單等等基本的東西，這些是我們每天必須處理的事情，所有這些最後都是成本。」

BBC估算，加州非法大麻貿易大約價值80億美元，是合法貿易額的兩倍。加州中央山谷另一城市古斯丁(Gustine)的警察局長查維斯(Ruben Chavez)也認為應該放鬆監管，他表示：「我們需要讓那些合法經營的人，做事可以更容易一些，讓他們能夠更輕鬆地生產產品，而不必經歷那麼多麻煩。」

2022年加州政府已收到約6億美元的稅收，查維斯認為，放鬆監管將帶來更多收入，並幫助警察機關根除非法貿易。

山谷姊妹會持續經營，但其實她們在默塞德種植的大麻作物並不合法。（路透）
山谷姊妹會持續經營，但其實她們在默塞德種植的大麻作物並不合法。（路透）

不只加州 還賣向墨西哥

凱特修女同樣期望加州政府能夠放寬監管，認為像山谷姊妹會這樣的小型大麻產品生產商也能從中受益。凱特修女在倡議運動可說是有著漫長經歷，早在成立山谷姊妹會之前，她就參與2011年的「占領華爾街」運動。

山谷姊妹會的足跡也不只於加州，在墨西哥同樣有她們的蹤影，衛報報導，山谷姊妹會的成員在墨西哥城向當地的大麻俱樂部Naotaka Orita提供她們的產品，並在墨西哥城不斷推動大麻社區全面合法化、為此舉辦研討會，談論的範圍從CBD的萃取，到大麻植物的化學成分等等各個面向。

靠著銷售大麻，山谷姊妹會賺入了大量的金錢，但她們堅持自己從事大麻生意，並不是為了金錢或名聲，而是全心全意相信大麻是有治癒能力的藥物、她們致力於傳播大麻治癒力量的福音。

山谷姊妹會在網路上販售自己種植、加工萃取製造的大麻產品，包括CBD油和香膏等。（...
山谷姊妹會在網路上販售自己種植、加工萃取製造的大麻產品，包括CBD油和香膏等。（路透）

大麻合法化 加州 凱特

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