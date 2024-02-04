消費／他的情人節禮物 7項商品浪漫推薦

人臉印花客製化搞笑男用平口褲(Personalized Funny Boxers Briefs for Men)。(取材自Amazon.com)

幾乎每位已婚或有固定對象的女性都會同意，幫另一半選擇禮物有多困難，尤其是在情人節的時候。生活訊息網站「好居家」(goodhousekeeping.com)推薦了幾款獨特又兼具親密與實惠的商品，供妳參考。

witfox客製化相框

含原木底座。9Ｘ6吋的壓克力玻璃板上，印著你們的親密合照和甜蜜訊息，以及最喜歡歌曲的條碼。讓他眼裡看的、耳中聽的、心裡想的都是妳。以手機掃描條碼後，即可在音樂串流平台Spotify 上播放。相框會變換不同顏色燈光，增添氣氛。

哪裡買：Amazon 和customsolo。

witfox客製化相框(witfox personalized Spotify plaque)。(取材自Amazon.com)

人臉印花客製化搞笑男用平口褲

將情人照片貼滿聚脂纖維材質內褲，曖昧又不失幽默。

哪裡買：Amazon。

「我愛你的...」手寫札記

手掌般大小的50頁日記簿，每頁都有一小段開頭，引導妳寫下對於另一半的種種欣賞、愛慕和珍惜心意，全部填滿後就是一本獨一無二的真心告白禮物。

哪裡買：Amazon和Uncommon Goods。

「我愛你的...」(What I Love About You Fill-in-the-Book)手寫札記。(取材自Amazon.com)

迷你版復科電動遊戲機台(My Arcade Retro Arcade Machine)

內建300種「古早」電玩遊戲，保證喚起他的赤子之心。

哪裡買：Amazon和Walmart。

約會夜骰子(Date Night Dice)

兩顆全金屬製骰子，刻的不是點數；一顆建議六個地點，另一顆指定六種活動，為你們的約會提供36種點子和無限樂趣。

哪裡買：Amazon。

藍芽防水擴音器(iFox Portable Bluetooth Shower Speaker)

附帶吸盤，無線傳輸距離33呎，讓浴室直接變成K歌坊。小心從此以後他花在浴室的時間比妳還長。

哪裡買：Amazon和Walmart。

毛線帽內附藍芽無線擴音器(Bluetooth Beanie)

從此不必擔心冬日裡為了聽音樂而凍壞耳朵，兩全其美的貼心小物，不只給他，妳也該給自己買一頂，實用又登對。

哪裡買：Amazon和Walmart。