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娛樂／2024電影 續集仍占大宗

娛樂新聞組
「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」電影海報。（取材自IMDb）
「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」電影海報。（取材自IMDb）

今年好萊塢新片還是系列續集、成熟IP作品占多數。其中有不少時隔多年的續作，例如「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）、「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa:A Mad Max Saga，又譯「瘋狂的麥斯：狂暴女神」）、「猩球崛起4：新世界」（Kingdom of the Planet of the Apes）、「陰間大法師2」（Beetlejuice 2）、「神鬼戰士」（Gladiator，又譯「角鬥士」）等。此外，超級英雄電影將大幅減少，漫威和DC兩大巨頭在2024年都只有一根獨苗，分別是「死侍3」（Deadpool 3）和「小丑2」（Joker:Folie à Deux）。

機密特務：阿蓋爾（Argylle）

2月2日上映

由「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）飾演的阿蓋爾是小說家艾莉康威（Elly Conway）筆下神通廣大的神祕特務，某日，康威突然被攻擊，因為她憑空虛構的劇情竟與現實重合，她不得不穿越到小說的世界去化解危機。

本片是「金牌特務」（Kingsman）系列導演馬修沃恩（Matthew Vaughn）的最新作品，將保留該系列的特色：刺激動作場景少不了，還有插科打諢的搞笑元素，而片中女主角的寵物貓「阿飛」（Alfie）必然會搶走不少戲分。

「機密特務：阿蓋爾」電影海報。（取材自IMDb）
「機密特務：阿蓋爾」電影海報。（取材自IMDb）

蜘蛛夫人（Madame Web）

2月14日上映

達珂塔強生（Dakota Johnson）飾演的急診醫生遭意外事故後，變得能預知未來，她試圖運用此能力拯救三位年輕的女孩，結果發現她們彼此的命運早就交織在一起。

本片是索尼蜘蛛人」（Spider Man）宇宙中「蜘蛛夫人」角色首度現身。相較於漫威，索尼版本的超級英雄味道較淡，更注重角色的塑造。因「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades，又譯「五十度灰」）暴紅的達珂塔強生和影集「高校十八禁」（Euphoria，又譯「亢奮」）走紅的席德妮史威尼（Sydney Sweeney），都是目前好萊塢炙手可熱的演員，她們的加盟為電影增色不少。

「蜘蛛夫人」電影海報。（取材自IMDb）
「蜘蛛夫人」電影海報。（取材自IMDb）

沙丘2（Dune:Part Two）

3月1日上映

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的保羅遭抄家的復仇之路，在這部續集中才算真正展開，與千黛亞（Zendaya）飾演的荃妮（Chani）的感情也將面臨考驗。

2021年上映的第一部「沙丘」贏得了不錯的口碑與票房，導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）繼續掌舵，而「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、「新貓王」奧斯汀巴特勒（Austin Butler）等新加盟的實力演員更是看點。

「沙丘2」電影海報。（取材自IMDb）
「沙丘2」電影海報。（取材自IMDb）

功夫熊貓4（Kung Fu Panda 4）

3月8日上映

暌違八年，阿波（Po）回來了。這次要面對的敵人擅用魔法，儘管原形為變色龍的她體型小巧，卻能變成各種巨大又危險的角色。自2008年由夢工場打造的第一部「功夫熊貓」問世以來，在全球收穫了大批粉絲，累計票房超過18億美元。

「功夫熊貓4」電影海報。（取材自IMDb）
「功夫熊貓4」電影海報。（取材自IMDb）

米奇17（Mickey 17）

3月29日上映

本片翻拍同名小說，講述羅伯派汀森（Robert Pattinson）飾演、代號「米奇17號」的男子執行危險任務，倖存後回到基地，卻發現已被擁有他記憶的克隆體取代。該片是南韓導演奉俊昊「寄生上流」（Parasite）後的首部作品，也是他回歸好萊塢之作，由他本人親自執筆改編。

「米奇17」電影海報。（取材自IMDb）
「米奇17」電影海報。（取材自IMDb）

芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章（Furiosa:A Mad Max Saga）

5月24日上映

「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max: Fury Road）系列暌違的九年的續作，這次主角換成安雅泰勒喬伊（Anya Josephine Marie Taylor-Joy）飾演的芙莉歐莎，講述她如何在兩位暴君的對抗之中生存下來，並找到回家的路。

加菲貓（The Garfield Movie）

5月24日上映

距離上一部「加菲貓」電影已經過了17年，最新版回顧牠的前世今生，從一隻可憐兮兮小流浪貓，到如何在主人家裡作威作福，至於牠為什麼最喜歡千層麵的原因也將揭曉。

「加菲貓」電影海報。（取材自IMDb）
「加菲貓」電影海報。（取材自IMDb）

猩球崛起4：新世界（Kingdom of the Planet of the Apes）

5月24日上映

前三部「猩球崛起」以猿族領袖凱撒（Caesar）的死亡告終，在最新的這一部裡，主角換成了凱撒的兒子，故事的時間線延展到多年之後，講述他如何帶領族人在面目全非的地球尋找安身之所。

「猩球崛起4：新世界」電影海報。（取材自IMDb）
「猩球崛起4：新世界」電影海報。（取材自IMDb）

捍衛任務：復仇芭蕾（Ballerina）

6月7日上映

本片是「捍衛任務」（John Wick，又譯「疾速追殺」）系列宇宙的衍生作品，講述一位家人遭到殺害、從小被訓練成殺手的年輕女子，如何報仇雪恨的故事。

「捍衛任務：復仇芭蕾」電影海報。（取材自IMDb）
「捍衛任務：復仇芭蕾」電影海報。（取材自IMDb）

神偷奶爸4（Despicable Me 4）

7月3日上映

擁有小小兵（Minions）的暑假總是格外歡樂，時隔兩年，它們又要回來搗蛋了！

雖然「神偷奶爸4」尚未公布劇情，但該系列輕鬆搞怪，又不經意間打動人的基調依舊會保持下去。

「神偷奶爸4」電影海報。（取材自IMDb）
「神偷奶爸4」電影海報。（取材自IMDb）

死侍3（Deadpool 3）

7月26日上映

「小賤賤」的膽子顯然是越來越大了，這次他幫金鋼狼（Wolverine）返老還童，結果不幸被時間變異管理局逮捕。

當然，死侍哪能被輕易招安，於是他準備策畫一場勝利大逃亡。本片的最大看點無疑就是死侍和金鋼狼的對手戲，該片是迪士尼完成對20世紀福斯的收購後，讓其回歸本家的第一部作品。

「死侍3」電影海報。（取材自IMDb）
「死侍3」電影海報。（取材自IMDb）

陰間大法師2（Beetlejuice 2）

9月6日上映

誰能想到距離第一部「陰間大法師」過了36年，居然還能等到提姆波頓（Tim Burton）拍續集，而且薇諾娜瑞德（Winona Ryder）和麥可基頓（Michael Keaton）還能回歸演出。

1988年誕生的「陰間大法師」講述一對成為亡魂的夫妻，不甘心讓新屋主享受他們精心呵護的住宅，不得已向陰間大法師求教如何才能把新住客一家趕走。

「陰間大法師2」電影海報。（取材自IMDb）
「陰間大法師2」電影海報。（取材自IMDb）

變形金剛：第一代（Transformers One）

9月13日上映

或許大家已經對「變形金剛」系列感到有點美感疲勞了，不過，今年要上映的這部動畫電影不太一樣。故事背景設定在變形金剛的母星賽波坦（Cybertron）星球上，講述的是「柯博文」（Optimus Prime，又譯「擎天柱」）和「密卡登」（Megatron，又譯「威震天」）這對兄弟如何變成死敵的既狗血又激情的故事。

小丑2（Joker: Folie à Deux）

10月4日上映

2019年的「小丑」創造超級英雄電影拿下威尼斯影展金獅獎的特例，因此時隔五年上映的續作備受矚目。新片劇情講述入獄的亞瑟弗萊克（Arthur Fleck）跟他的心理醫生哈莉奎恩（Harley Quinn）相愛，並重新成為小丑的故事。

本片依舊由陶德菲利普斯（Todd Phillips）執導，不同的是，這部續作將是一部歌舞片。當然，兩位主演瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）曾演過鄉村音樂電影「為你鍾情」（Walk the Line），女神卡卡（Lady Gaga）歌手出身，歌舞橋段能為電影增色不少。

「小丑2」電影海報。（取材自IMDb）
「小丑2」電影海報。（取材自IMDb）

猛毒3（Venom 3）

11月8日上映

到了三部曲的最終章，猛毒終於要和他最大的敵人蜘蛛人正面對決，奇異博士（Doctor Strange）也有望客串登場。

「猛毒3」的導演換成了上一部的編劇凱莉馬塞爾（Kelly Marcel），由於她的導演經驗有限，令不少觀眾擔心這部的品質是否過關。

神鬼戰士2（Gladiator 2）

11月22日上映

距離經典史詩電影「神鬼戰士」（Gladiator，又譯「角鬥士」）上映是24年前，因此最新的故事怎麼講很耐人尋味。

據悉，「神鬼戰士2」的故事時間線在第一部的25年到30年後展開，保羅麥斯卡（Paul Mescal）飾演的主角盧修斯（Lucius），在前作被羅素克洛（Russell Crowe）飾演的主角麥希穆斯所救，而羅素克洛這次並未參演。不管故事如何，兩部皆為同一個導演雷利史考特（Ridley Scott），至少能保證續作仍一脈相承。

獅子王前傳：木法沙（Mufasa: The Lion King）

12月20日上映

顧名思義，這部真獅版「獅子王前傳」講述的是辛巴（Simba）的爸爸木法沙和反派刀疤（Scar）年輕時的故事，本片將採用上一部的擬真動畫技術。

值得一提的是，導演是以「月光下的藍色男孩」（Moonlight）拿下奧斯卡最佳電影大獎的貝瑞傑金斯（Barry Jenkins），文藝片導演涉足商業大製作是驚喜還是驚嚇，且拭目以待。

「獅子王前傳：木法沙」電影海報。（取材自X平台）
「獅子王前傳：木法沙」電影海報。（取材自X平台）

（取材自澎湃新聞）

好萊塢 索尼 蜘蛛人

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