娛樂／2024電影 續集仍占大宗

「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」電影海報。(取材自IMDb)

今年好萊塢 新片還是系列續集、成熟IP作品占多數。其中有不少時隔多年的續作,例如「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda 4)、「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa:A Mad Max Saga,又譯「瘋狂的麥斯:狂暴女神」)、「猩球崛起4:新世界」(Kingdom of the Planet of the Apes)、「陰間大法師2」(Beetlejuice 2)、「神鬼戰士」(Gladiator,又譯「角鬥士」)等。此外,超級英雄電影將大幅減少,漫威和DC兩大巨頭在2024年都只有一根獨苗,分別是「死侍3」(Deadpool 3)和「小丑2」(Joker:Folie à Deux)。

機密特務:阿蓋爾(Argylle)

2月2日上映

由「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)飾演的阿蓋爾是小說家艾莉康威(Elly Conway)筆下神通廣大的神祕特務,某日,康威突然被攻擊,因為她憑空虛構的劇情竟與現實重合,她不得不穿越到小說的世界去化解危機。

本片是「金牌特務」(Kingsman)系列導演馬修沃恩(Matthew Vaughn)的最新作品,將保留該系列的特色:刺激動作場景少不了,還有插科打諢的搞笑元素,而片中女主角的寵物貓「阿飛」(Alfie)必然會搶走不少戲分。

「機密特務:阿蓋爾」電影海報。(取材自IMDb)

蜘蛛夫人(Madame Web)

2月14日上映

達珂塔強生(Dakota Johnson)飾演的急診醫生遭意外事故後,變得能預知未來,她試圖運用此能力拯救三位年輕的女孩,結果發現她們彼此的命運早就交織在一起。

本片是索尼 「蜘蛛人 」(Spider Man)宇宙中「蜘蛛夫人」角色首度現身。相較於漫威,索尼版本的超級英雄味道較淡,更注重角色的塑造。因「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades,又譯「五十度灰」)暴紅的達珂塔強生和影集「高校十八禁」(Euphoria,又譯「亢奮」)走紅的席德妮史威尼(Sydney Sweeney),都是目前好萊塢炙手可熱的演員,她們的加盟為電影增色不少。

「蜘蛛夫人」電影海報。(取材自IMDb)

沙丘2(Dune:Part Two)

3月1日上映

「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)飾演的保羅遭抄家的復仇之路,在這部續集中才算真正展開,與千黛亞(Zendaya)飾演的荃妮(Chani)的感情也將面臨考驗。

2021年上映的第一部「沙丘」贏得了不錯的口碑與票房,導演丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)繼續掌舵,而「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)、「新貓王」奧斯汀巴特勒(Austin Butler)等新加盟的實力演員更是看點。

「沙丘2」電影海報。(取材自IMDb)

功夫熊貓4(Kung Fu Panda 4)

3月8日上映

暌違八年,阿波(Po)回來了。這次要面對的敵人擅用魔法,儘管原形為變色龍的她體型小巧,卻能變成各種巨大又危險的角色。自2008年由夢工場打造的第一部「功夫熊貓」問世以來,在全球收穫了大批粉絲,累計票房超過18億美元。

「功夫熊貓4」電影海報。(取材自IMDb)

米奇17(Mickey 17)

3月29日上映

本片翻拍同名小說,講述羅伯派汀森(Robert Pattinson)飾演、代號「米奇17號」的男子執行危險任務,倖存後回到基地,卻發現已被擁有他記憶的克隆體取代。該片是南韓導演奉俊昊「寄生上流」(Parasite)後的首部作品,也是他回歸好萊塢之作,由他本人親自執筆改編。

「米奇17」電影海報。(取材自IMDb)

芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章(Furiosa:A Mad Max Saga)

5月24日上映

「瘋狂麥斯:憤怒道」(Mad Max: Fury Road)系列暌違的九年的續作,這次主角換成安雅泰勒喬伊(Anya Josephine Marie Taylor-Joy)飾演的芙莉歐莎,講述她如何在兩位暴君的對抗之中生存下來,並找到回家的路。

加菲貓(The Garfield Movie)

5月24日上映

距離上一部「加菲貓」電影已經過了17年,最新版回顧牠的前世今生,從一隻可憐兮兮小流浪貓,到如何在主人家裡作威作福,至於牠為什麼最喜歡千層麵的原因也將揭曉。

「加菲貓」電影海報。(取材自IMDb)

猩球崛起4:新世界(Kingdom of the Planet of the Apes)

5月24日上映

前三部「猩球崛起」以猿族領袖凱撒(Caesar)的死亡告終,在最新的這一部裡,主角換成了凱撒的兒子,故事的時間線延展到多年之後,講述他如何帶領族人在面目全非的地球尋找安身之所。

「猩球崛起4:新世界」電影海報。(取材自IMDb)

捍衛任務:復仇芭蕾(Ballerina)

6月7日上映

本片是「捍衛任務」(John Wick,又譯「疾速追殺」)系列宇宙的衍生作品,講述一位家人遭到殺害、從小被訓練成殺手的年輕女子,如何報仇雪恨的故事。

「捍衛任務:復仇芭蕾」電影海報。(取材自IMDb)

神偷奶爸4(Despicable Me 4)

7月3日上映

擁有小小兵(Minions)的暑假總是格外歡樂,時隔兩年,它們又要回來搗蛋了!

雖然「神偷奶爸4」尚未公布劇情,但該系列輕鬆搞怪,又不經意間打動人的基調依舊會保持下去。

「神偷奶爸4」電影海報。(取材自IMDb)

死侍3(Deadpool 3)

7月26日上映

「小賤賤」的膽子顯然是越來越大了,這次他幫金鋼狼(Wolverine)返老還童,結果不幸被時間變異管理局逮捕。

當然,死侍哪能被輕易招安,於是他準備策畫一場勝利大逃亡。本片的最大看點無疑就是死侍和金鋼狼的對手戲,該片是迪士尼完成對20世紀福斯的收購後,讓其回歸本家的第一部作品。

「死侍3」電影海報。(取材自IMDb)

陰間大法師2(Beetlejuice 2)

9月6日上映

誰能想到距離第一部「陰間大法師」過了36年,居然還能等到提姆波頓(Tim Burton)拍續集,而且薇諾娜瑞德(Winona Ryder)和麥可基頓(Michael Keaton)還能回歸演出。

1988年誕生的「陰間大法師」講述一對成為亡魂的夫妻,不甘心讓新屋主享受他們精心呵護的住宅,不得已向陰間大法師求教如何才能把新住客一家趕走。

「陰間大法師2」電影海報。(取材自IMDb)

變形金剛:第一代(Transformers One)

9月13日上映

或許大家已經對「變形金剛」系列感到有點美感疲勞了,不過,今年要上映的這部動畫電影不太一樣。故事背景設定在變形金剛的母星賽波坦(Cybertron)星球上,講述的是「柯博文」(Optimus Prime,又譯「擎天柱」)和「密卡登」(Megatron,又譯「威震天」)這對兄弟如何變成死敵的既狗血又激情的故事。

小丑2(Joker: Folie à Deux)

10月4日上映

2019年的「小丑」創造超級英雄電影拿下威尼斯影展金獅獎的特例,因此時隔五年上映的續作備受矚目。新片劇情講述入獄的亞瑟弗萊克(Arthur Fleck)跟他的心理醫生哈莉奎恩(Harley Quinn)相愛,並重新成為小丑的故事。

本片依舊由陶德菲利普斯(Todd Phillips)執導,不同的是,這部續作將是一部歌舞片。當然,兩位主演瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)曾演過鄉村音樂電影「為你鍾情」(Walk the Line),女神卡卡(Lady Gaga)歌手出身,歌舞橋段能為電影增色不少。

「小丑2」電影海報。(取材自IMDb)

猛毒3(Venom 3)

11月8日上映

到了三部曲的最終章,猛毒終於要和他最大的敵人蜘蛛人正面對決,奇異博士(Doctor Strange)也有望客串登場。

「猛毒3」的導演換成了上一部的編劇凱莉馬塞爾(Kelly Marcel),由於她的導演經驗有限,令不少觀眾擔心這部的品質是否過關。

神鬼戰士2(Gladiator 2)

11月22日上映

距離經典史詩電影「神鬼戰士」(Gladiator,又譯「角鬥士」)上映是24年前,因此最新的故事怎麼講很耐人尋味。

據悉,「神鬼戰士2」的故事時間線在第一部的25年到30年後展開,保羅麥斯卡(Paul Mescal)飾演的主角盧修斯(Lucius),在前作被羅素克洛(Russell Crowe)飾演的主角麥希穆斯所救,而羅素克洛這次並未參演。不管故事如何,兩部皆為同一個導演雷利史考特(Ridley Scott),至少能保證續作仍一脈相承。

獅子王前傳:木法沙(Mufasa: The Lion King)

12月20日上映

顧名思義,這部真獅版「獅子王前傳」講述的是辛巴(Simba)的爸爸木法沙和反派刀疤(Scar)年輕時的故事,本片將採用上一部的擬真動畫技術。

值得一提的是,導演是以「月光下的藍色男孩」(Moonlight)拿下奧斯卡最佳電影大獎的貝瑞傑金斯(Barry Jenkins),文藝片導演涉足商業大製作是驚喜還是驚嚇,且拭目以待。

「獅子王前傳:木法沙」電影海報。(取材自X平台)

(取材自澎湃新聞)