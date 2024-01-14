人物／開飛機學費不便宜 燒錢養興趣

趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照，（趙丹峰提供）

聖地牙哥 的華人 麻醉師飛行員周盈秋說，她學飛並通過兩級執照，花費不下3萬元。趙丹峰過去三年的花費肯定要大上幾萬元，開飛機從某種程度上說，是燒錢養興趣。

學飛到拿照 都花錢

從上課學飛到考試拿執照，都是很花錢的事情。趙丹峰表示，但是飛機和汽車不一樣，飛機一旦買下來，通常不會降價，大多數情況反倒會升值。手工打造的飛機，明顯別於流水線打造的汽車。他用自己的飛機舉例，2001年幾10萬元購買的Cirrus SR22，現在已經漲到了150萬元左右，20年升值超過30%，扣除這些年的各種修理和保養費用，相當於收支打平，這些年免費玩飛行，非常划算，

不過他表示，學飛行的費用則有很大差別，包括租借不同型號和年代的飛行，飛行教官的學費等，都千差萬別，比如教官的學費加上飛機租金 ，有便宜到每小時100多元的，也有高到每小時300、400元的；加上汽油錢，每小時平均花費300元，很平常。

華人飛人趙丹峰（左）64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照，（趙丹峰提供）

空中飛行安全第一，除了清醒的頭腦，快速反應和肢體靈活也很關鍵。趙丹峰表示，他和太太都喜歡運動，太太喜歡打網球，他則是高爾夫，兩人還都喜歡游泳、滑雪、登山健行。

手腦並用 是種挑戰