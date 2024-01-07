移民專頁／I-485申請180天後 可轉換同類工作

一位在灣區工作的朋友問，如剛交 I-485，卻感覺可能被解雇，應怎麼辦？（本報資料照片）

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答

讀者問：

我在舊金山灣區 ，剛交了I-485一個月，但有感覺可能被解雇，現在市場行情一般不確定能不能在60天內找到新的工作。請問這種情況下，如果180天內移民局 沒有處理我的case，後我在180天內找到類似工作，可以到時候用 I-485 jport嗎？

答：

是的。一旦你提交I-485申請180天後，假設你的I-140獲得批准或最終將獲得批准，你可以轉至與你I-140所依據的職業類別相同或相似的新工作。但請確保你的工作確實屬於相同或相似的職業類別，你可以透過將新職位的頭銜和職責與舊職位的頭銜和職責進行比較，來做到這一點。查看你先前的I-140申請，以了解你的職位頭銜、職責以及你舊職位的SOC代碼。

如果你的新工作可能屬於相同的SOC代碼，那麼你就有可能轉換工作。如果這是你原來職位的自然職業發展（例如電腦系統分析師到電腦系統經理），那麼你的工作也可能是可轉換的。如果你的工作屬於相似職業類別，即你的職業與I-140上的職業具有相同的基本品質，那麼你的工作可能是可轉換的。

作為評估的一部分，官員可能會考慮與工作相關的各種因素，如分配給各個工作的SOC代碼、工作責任、職稱等所需的技能和經驗、教育和培訓要求；特別需要的許可證和認證；提供的工資或薪水；其他與確定新職位是否屬於相同或相近職業分類有關的重要、可信的證據。關於工作轉換問題，最好諮詢經驗豐富的移民律師。