封面故事／不必逆齡 誠實迎老化

一名長者在冬季行經大雪覆蓋的公園;新的一年,增長一歲,身心和環境會有何變化?需要追求逆齡成長嗎?(路透)

面對2024年,大家增長一歲,身心和環境會有何變化?一年之始,正好可建立「自我認識」。

隨著年齡增長,人們的身體和大腦會有什麼變化?一本有關老化指南的新書,解釋了當人體老化時會面臨到的狀況,改變外界對於變老的刻板印象,作者希望讓人們了解老化的原因和過程,以及知道該如何做來幫助自己適應老化。

新書「誠實老化」。(取自亞馬遜網站)

由紐約西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)布魯克代爾老年醫學部門(Brookdale Department of Geriatrics and Palliative Medicine)教育副主席羅珊‧萊比吉(Rosanne Leipzig)所創作的這本取名為「誠實老化」(Honest Aging)的新書,是因為外界太多關於老化的知識都不正確,例如教人如何逆齡成長。她認為大家應該正面看待老化,首先需要先了解身體到底發生了什麼變化。

老年人最常問的問題

萊比吉列出了老年人最常問的問題,包括:我該怎麼處理自己的啤酒肚?我該如何改善睡眠?我記不住名字,是不是得了失智症?我需要大腸鏡或乳房檢查嗎?我應該怎麼恢復身材?我真的必須停止開車嗎?

而會有這些問題其實是因為對於老化的了解不足。萊比吉表示,老化無法依照每10年一個階段的年齡區間來分隔,60多歲和70多歲在身體健康功能上有明顯差異,但當來到75歲到85歲之間就有一些可預測變化。

「誠實老化」一書中指出了以下一些老化的狀況:

1、不同於年輕人,年長者在生病時通常呈現不同的症狀。

例如,老年人患心臟病 可能會有呼吸急促或感到困惑,而不是抱怨胸痛:罹患肺炎可能會跌倒或食慾不振,而非發燒和咳嗽。

2、年長者對藥物的反應通常與年輕人不同。

由於肝臟、腎臟和腸道功能變化,年長者對藥物更為敏感,因此通常僅需較低劑量,就算是服用多年的藥物,這情況也適用於對酒精的反應。

3、年長者能量儲備減少。

因心臟功能衰退,年長者血液中的氧氣較少,肌肉變少和力氣變小,老年人需使用的能量變少,飢餓或口渴的感覺也減弱,食慾也因此降低,吃一點就會感到飽足,而脫水的風險也因此增加。

4、認知能力減緩。

老年人處理資訊的速度較慢,需更努力才能學習新知,當事情一多反應時間會變慢,在說話時找不到詞彙其實是正常,這不代表是失智症的開始。

5、骨骼肌肉較不靈活。

因為椎間盤硬化和壓縮導致老年人的脊柱縮短,因此通常矮一至三吋的。負責調節平衡和方向感的內耳、大腦和前庭系統的變化,讓老年人容易失去平衡。而腿部和臀部的肌肉變弱,關節 活動範圍縮小,當肌腱和韌帶不再像年輕時強壯,骨頭就會變得更脆弱,也因此容易摔倒和骨折。

6、視力的變化。

老年人較難看清楚物體的輪廓並辨別相似的顏色,是由於角膜、晶狀體和眼睛內的液體發生變化,導致調整光線需要更長的時間,這是為何老年人在閱讀時會需要更多的光線。

7、聽力的變化。

由於內耳中的毛細胞受到損害,因此聽力減退,特別是在吵雜的環境中,更難理解快速複雜的聲音訊息。

8、睡眠時間變得零碎。

年長者入睡需要更長時間,他們的睡眠較淺,晚上醒來的次數較多。

萊比吉建議,可透過以下方式慢慢適應這些老化的狀況:

1、不要忽視功能發生突然變化,可尋求醫療幫助。

2、每次看醫生時,都要詢問服藥原因,劑量是否合適,以及是否可以停止服藥。

3、保持身體活動。

4、確保攝取足夠的蛋白質,口不渴也要多喝水。

5、減少事情,盡量按自己的節奏工作。

6、多做平衡和抗阻力運動。

7、每年檢查眼睛。

8、當聽不清楚時,可戴助聽器。

9、不要在入睡前兩到三小時內運動、喝酒或吃太多。