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消費／聽說車價會降 買車先注意2點

編譯周靜芝
由於庫存有限與貸款成本增加，去年對購買新車和二手車的車主來說，都是負擔沉重的一年。圖為二手車經銷商的老闆和總經理在檢查車子庫存。(路透)
由於庫存有限與貸款成本增加，去年對購買新車和二手車的車主來說，都是負擔沉重的一年。圖為二手車經銷商的老闆和總經理在檢查車子庫存。(路透)

由於庫存有限與貸款成本增加，去年對購買新車和二手車車主來說，都是負擔沉重的一年。不過，專家預期，因為供應鏈的改善可望增加庫存，而降息亦指日可待，消費者或許能在2024年看到車價下降。

市場研究公司AutoPacific的產業分析師瓦提(Paul Waatti)指出，與去年相比，消費者在2024年買車的時機要好得多。

2023年，市場需求強勁導致的低庫存，讓購車時沒有多少議價空間。專家表示，2024年這種情況極可能改變，因為經銷商會積極想賣出更多手上的汽車。

購車者也會看到更多的車款在折扣前就降低了定價。瓦提表示，隨著供應鏈日趨正常化，汽車製造商將開始生產更多平價車款，這些車對消費者更實惠，也有助於降低平均月付金額。還在等待價格降溫出手的車主，以下有兩點值得注意：

1.優惠方案捲土重來

隨著愈來愈多的汽車上市，有機會出現更多的促銷方案。專家表示，打算購買新車的消費者，可多比較各家優惠方案，確實有機會省點錢。瓦提補充說，隨著庫存增加，消費者可預見的是：返利增加、租賃補貼、低息貸款等優惠方案將在2024年不斷出現。

2.充分利用以舊換新

瓦提表示，雖然二手車需求增加，但二手車價格正走跌，意味以舊換新的價值也在減弱。如果想發揮二手車的最大價值，可以從經銷商那裡獲得以舊換新的估價，並考慮自己賣車。

二手車 貸款 供應鏈

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