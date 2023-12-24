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創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

封面故事／聖誕DIY 幾個步驟讓白色蠟燭變身「大理石花紋」

編譯胡玉立
塔克手工染色製作的這三根有藍色大理石花紋的蠟燭，美感吸引人。(美聯社)
塔克手工染色製作的這三根有藍色大理石花紋的蠟燭，美感吸引人。(美聯社)

蠟燭，早已成為迎接聖誕節、光明節(Hanukkah)、寬扎節(Kwanzaa)和除夕新年不可或缺的一部分。想讓蠟燭變得更特別、更具個人風格，不妨試試親手將普通蠟燭打造成大理石花紋，作法其實簡單卻很有創意，可以讓節日燭光更添風采。

家住佛蒙特州的塔克(Paula Lavender Tucker)早在五年前就開始將簡單的白色蠟燭製成大理石花紋。更早以前，她將棉被布料處理成大理石花紋圖案。兩種成品，她都在美國手工藝商品線上交易平台Etsy網站裡的店家HippyDippyDyed出售。

簡單又便宜 效果驚豔

塔克說，她的大理石花紋化(marbleized)過程簡單又便宜，而且效果顯著；「重點是考慮使用對比色。黑色和白色組合起來就很令人驚嘆。」

她建議大家練習只用兩種或三種顏色讓蠟燭呈現大理石花紋，不同節日可採用象徵各自傳統的顏色組合：聖誕節—紅、綠、白色；光明節—藍色和白色；寬扎節—紅、綠、黑色；新年蠟燭—黑、白、金色，或深藍色、淺藍色和白色。

塔克手工製作的幾根有大理石花紋的蠟燭，有紅色和綠色，具有聖誕節的氣氛。(美聯社)
塔克手工製作的幾根有大理石花紋的蠟燭，有紅色和綠色，具有聖誕節的氣氛。(美聯社)

塔克簡單講述了如何親手加工，讓蠟燭呈現大理石般的美麗花紋。

加工蠟燭 只需5種材料

她建議在折扣商店購買無香味石蠟蠟燭，形狀可以是錐形或柱形；可在工藝品商店和網上購買用來大理石化的油性顏料，例如Marabu出品的Easy Marble。同時，還需要一個比蠟燭高的一次性杯子或小容器。記得戴上防護手套，用新聞紙或抹布覆蓋在工作平台上。

作法：將杯子裝滿水，然後將兩種或三種對比色顏料各滴三滴至杯中；微微旋轉水中顏色，再將蠟燭放入杯中，同時扭轉蠟燭形成漩渦狀設計。

艾莉卡瓊斯製作的寬札節燭台，三根紅色蠟燭、三根綠色蠟燭及一根黑色蠟燭。(美聯社)
艾莉卡瓊斯製作的寬札節燭台，三根紅色蠟燭、三根綠色蠟燭及一根黑色蠟燭。(美聯社)

用一小塊紙巾撇除水面上的顏料，這樣蠟燭取出時就不會沾上更多顏料。取出蠟燭後，放在晾衣架上或利用燭芯將其夾在衣架上。以同樣的方式繼續繪製第二根和後續蠟燭。

住在喬治亞州德盧斯(Duluth)的艾莉卡‧瓊斯(Erica Jones)每年在她的Etsy網站BlackandFIT 和沃爾瑪線上銷售300到400件手工雕刻的、寬扎節用的放七支蠟燭的燭台基納拉(kinara)。「黑人社區沒有太多話要說，就是慶祝偉大的日子。」瓊斯說。

七支蠟燭(Mishumaa Saba)通常代表寬扎節的七項原則-黑色蠟燭代表團結，紅色蠟燭代表自決、合作經濟和創造力，綠色蠟燭代表集體工作和責任、目標和信仰。

聖誕節 喬治亞州 佛蒙特州

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