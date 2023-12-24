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創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

移民專頁／加拿大挖角 招攬H-1B簽證者

編譯胡玉立

加拿大在今年7月中旬，向所有持美國H-1B簽證者提供工作許可證，讓他們得以在沒有工作的情況下移居加國。這項舉措被稱為「H-1B特殊職業簽證持有者工作許可證」計畫，擺明「挖角」在美國移民審批過程中受挫的外國科技及高等教育人才。

招攬科技人才成永久居民

加拿大移民部長費瑟(Sean Fraser)6月在多倫多Collision北美科技會議上宣布了這項為期一年的最新人才延攬策略；目標吸納1萬名科技人才。專家表示，根據加拿大移民制度，符合該計畫資格的移民類型，可能很快成為永久居民。

H-1B抽籤成功率僅十分之一

華爾街日報(WSJ)報導，國際學生和專業人士愈來愈明白，H-1B簽證抽籤競爭激烈、綠卡積壓不斷增加，想在美國永久定居太慢也太困難。去年，約五分之一的H-1B工作簽證申請抽籤成功；今年數字近十分之一。

「隨著H-1B抽籤情況逐年惡化，對很多人來說，加拿大可能是他們唯一的選擇，」提供在美申請簽證諮詢服務的Argo Visa公司創始人、前外交官理查森(Chris Richardson)表示。

而即使持有H1B工作簽證者，若沒能逃過席捲科技業的大裁員，則只有60天尋找新簽證擔保職位，逾期就得離開美國。

加拿大能提供機會留在北美

費瑟部長表示，「很多人考量職涯時，非常想留在北美市場，卻還沒考慮過來加拿大，現在這種情況為加拿大提供了機會。」

有鑑於勞動力老齡化，加拿大估計明年科技人力短缺達25萬人，加拿大科技業貿易組織「加拿大創新者委員會」(Council of Canadian Innovators)主席伯根(Benjamin Bergen)表示，「政府正嘗試利用所有可能手段來縮小其間差距」。

與企業合作確保外籍勞工安全的多倫多移民律師卡拉斯(Sergio Karas)則表示，「如果我是美國政府，我會對加拿大根本是在挖走美國工人一事，感到非常沮喪」。

加國科技業薪資低於美國

不過，全球人力資源諮詢公司任仕達(Randstad)分析指出，雖然加拿大科技業薪資高於全國平均水平，但與美國類似職務工資相比，仍相形見絀。不少科技工人最終離開加拿大，到國外尋找更高薪的職位。許多離開美國前往加拿大的移民，目前視此舉為一時的考量。

加拿大 工作簽證 H-1B

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