移民專頁／H-1B抽籤新規 仍遙遙無期

美國移民局正在就如何阻止申請人獲得投機性H-1B就業批准。(美聯社)

美國公民及移民服務局正在提議採用以受益人為中心的註冊系統，來取代擔保公司註冊所產生名額被濫用的註冊系統。美國移民局 的邏輯是，該擬議中的註冊系統將只允許被選中的受益人從其擔保公司中挑選最好的雇用條件。筆著認為，移民局應回到其舊系統上，因舊系統在預先註冊日止僅有1900至2000份的申請案，而非最近的註冊量達到7800份之多。

但移民局表示，當國安局考慮到註冊系統為美國移民局和利益相關者帶來的巨大成本節約，以及若移民局將所有配額案件恢復到紙質遞交系統所需的大量資源時，使用註冊系統仍然比無意義的申請所造成的成本和其潛在麻煩更多。

改採受益人註冊 規則未定

可以想像，沒有可行的解決方案，情況就會變得讓人無法容忍。在最近的2024會計年度的登記中，7800份登記中超過一半的受益人提交了多次申請，即4080人提交了一份以上的申請，而僅有3500人提交了一份申請。移民局去年的統計數據甚至顯示，有一名受益人登記了83次。

表面看來，以受益人為中心的登記系統的解決方案似乎是可行的，因為它消除了多次登記將增加被選中機率的動機。然而，這個變更必須立即完成，並且一定要及時在下一個H-1B 註冊期完成。不過，擬議的規則似乎對系統的變更能否按時完成表示懷疑。

美國國家安全部可能會在最終確定該規則的其他擬議修訂之前尋求最終確定與登記系統相關的條款，但它補充說，美國國家安全部和美國移民局無法確定未來幾年的機構資源，甚至無法預測最終規則何時出台。因此，國安部也有可能需要延後註冊系統變更的生效日期。

它在解釋原因時表示，如果確定移民局沒有足夠的時間來確保抽籤流程的正常運作，則可能會延遲生效日期，包括完成所有必要的使用者測試，且國家安全部可能出於其他原因需要推遲生效日期。

很明顯的，無論美國移民局如何權衡成本和收益，沒有人會再忍受又一年從一開始就造成的無能且令人髮指的H-1B配額登記註冊制度。即使移民局必須投入比計畫更多的人員和資金來修復該系統，無論是實施以受益人為中心的系統還是回到舊制提交申請書的系統，它必須確保在下一個註冊期，2024年春季前及時做出明確的更改。

重複申請者多 名額被濫用

除了擬議規則中的註冊系統之外，美國移民局還講述了H-1B的一系列濫用行為。美國移民局對其他濫用行為的譴責以及擬議規則中提供的修復措施，不僅令人大開眼界，而且似乎主要源於目前登記註冊系統的不適當。

美國移民務局不僅揭露了公司和當事人如何玩弄抽籤系統，還揭示他們隨後如何努力使這一切都有利可圖，因為許多公司沒有空缺的職位，或者這些職位在不久的將來就沒有了。

對於那些在海外的人，公司將他們推遲後來美，直到他們獲得簽證 幾個月後。如果他們根本沒有工作職位，他們可以由其他公司申請修正H-1B，以便抓住機會。更常見的情況是，申請公司提出修正案，將被抽中的人放在第三方的工作地點工作，而不是送他們去原本應該去工作的地方。

對於那些人在美國但公司沒有工作崗位的情況，當事人會將他們分配到另一個工作地點的同一家公司提出修正的申請。由於這個原因，美國移民局的這個擬議有關及時提交修正案的法規，包括要求他們提交維持身分的前期證據。海外人士如果從領事館獲得H-1B簽證，就有資格提交修改；美國境內的人士也可以在10月1日之後進行H-1B修正，如果贊助公司未撤回其簽證。

美國移民局希望透過強調在美國的人必須提供前期維持身分的證據來打擊在美國使用修正案行為的人。美國移民局顯然對這個問題非常生氣，但目前並不知道移民局會立即拒絕或拒絕這些沒有前期身分證據的人的修正案。

移民局也強調，在2015年的Matter of Simeio Solutions, LLC, 26 I&N Dec. 542 (AAO 2015) 案做出決定後，公司需要根據法律來進行修訂，並重申了需要修訂的所有情況， 但也提示要注意，如果工作地點屬於同一大都會統計區(MSA)或主要大都會統計區(PMSA)，則不需要修正，但若是在同一統一大都會統計區(CMSA)則必須進行修正。 顯然，許多公司都懶得進行修改，將人員分配到LCA涵蓋的就業領域之外的不同工作地點。

移民局設法阻止投機申請

移民局已經警惕登記註冊過程中的身分欺詐，即人們可以因為有不同的護照而多次註冊，或者在一次註冊中聲稱自己是無國籍的，而在第二次註冊中提供護照。美國移民局建議，根據該提案沒有護照的人不能登記註冊。

美國移民局正在就如何阻止申請人獲得投機性H-1B就業批准以及停止使用延遲H-1B配額受益人在美國就業，直至真正的工作機會具體成型徵求意見。移民局指出，雖然該規定要求申請人如果因受益人未申請入境而導致未使用配額，則須通知美國移民局，以便美國移民局可以撤銷對該申請的批准，但該規定並未規定入境截止日期或通告移民局的截止日期。

在考慮入境截止日期或通告截止日期時，美國公民及移民服務局承認，該方法不會阻止申請人透過提交修正申請並進一步延遲入境，或讓受益人在截止日期前一天進入美國來規避該規定，然後不久即離開。

這些濫用行為的根源是目前的註冊系統允許受益人有多次機會參與H-1B簽證抽籤，導致7800名受益人中的一半以上(4080人)在過去的篩選過程中進行了多次註冊。有了有效的屏障後，上述大多數濫用行為都會減少，以至於上述措施雖然需要，但可能不會那麼緊迫。