料理功夫／甜蜜過聖誕 蛋糕DIY

聖誕蛋糕DIY

每年的聖誕佳節，中國人也會隨著美國基督徒的習俗慶祝相聚一番，但近日通貨膨脹 ，主婦可得精打細算。以下分享在家裡就能DIY的蛋糕食譜 ，只需要用半打蛋，就可做出一個喜氣洋洋，大人、小孩都喜歡的蛋糕。

材料：

蛋6個、糖84克、低筋麵粉124克、泡打粉(baking powder)1.5匙、橘子汁90克、糖84克、蔬菜油90克、鹽1/4匙、醋1滴。

作法：

1.烤箱預熱350℉。

2.蛋白與蛋黃分離。將蛋白與1滴醋用電動打蛋器打發見起泡後，將糖分三次加入，打發至提起有一小彎勾 （濕性發泡）狀態，置旁備用。

3.麵粉、鹽及泡打粉過篩後，用手拌器混入蔬菜油、橘子汁，混勻後加入蛋黃。

4.將步驟2的蛋白糊分三次混入步驟3的蛋黃糊，分別置入8吋的蛋糕模和八個杯子蛋糕紙杯中，稍微在桌上輕敲將空氣震出，使用牙籤在表面上來回劃，將氣泡劃開後送入烤箱。

5.紙杯模烤約10分鐘至15分鐘，牙籤插入無沾黏就可先取出。

6.大蛋糕繼續烤，總時間大約25分鐘至30分鐘，牙籤插入無沾黏即烤好了。

準備8吋的蛋糕模和八個杯子蛋糕紙杯。

裝飾材料：

烤熟的山核桃 （pecan）、植物性奶霜(Frostin Pride)、紅莓乾、胡蘿蔔、巧克力、椰絲碎、小糖花、聖誕老公公造型的巧克力。

蛋糕裝飾作法：

1.杯子蛋糕裝飾：用花嘴及裱花袋裝好打發過的植物性奶霜，擠在蛋糕杯上，上面隨意裝飾。我放上裝飾用小糖花及聖誕老公公形狀的巧克力。

2.大蛋糕裝飾：另將8吋的蛋糕體切半，中間抹好奶霜，再放上香蕉片或任何綜合水果當夾心，上再抹一層奶霜後蓋合。奶霜塗抹整個蛋糕，放上烤熟的山核桃做帽子，紅莓乾當眼睛，胡蘿蔔當鼻子，軟化巧克力做嘴形，櫻桃當腮紅，最後撒上用食物處理機打碎的椰子碎當作雪花。

小叮嚀：

1.蛋糕夾心用的水果若帶水，須先將水濾乾才使用。

2.植物性奶霜可在Smart & Final店買到。

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