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創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

封面故事／聖誕好物 12款園藝禮品

編譯黃祖綺
這張圖片顯示了 SharperImage.com 網站販售的攝影機餵鳥器。
這張圖片顯示了 SharperImage.com 網站販售的攝影機餵鳥器。

1 智慧型攝影機餵鳥器 (SMART VIDEO CAMERA BIRD FEEDER)

可以識別來訪的鳥類，必且記錄下牠們，還可以餵食這些來訪的鳥兒。將將機器安裝在戶外，並將其連接到 Wi-Fi 網路，免費下載應用程式到自己的 iPhone或 Android手機。當有鳥兒停留在太陽能充電餵食器上時，人工智慧便會識別鳥的種類，並將影像傳輸到智慧型手機，高清圖像還帶有聲音的即時串流視訊，同時提供鳥類的詳細資訊。購買還贈送8GB記憶卡，在Sharperimage.com的售價為219.99元。

水耕智慧種植機：(HYDROPONIC SMART GROWER)。
水耕智慧種植機：(HYDROPONIC SMART GROWER)。

2 水耕智慧種植機(HYDROPONIC SMART GROWER)：

無需陽光或土壤，可讓人全年在室內種植新鮮食物，可種植16株植物，並配有 86個LED燈和10個智慧感測器，可遠端監控植物，使用免費的aspara行動應用程式，當植物需要照護會時發送警報。水耕智慧種植機內還包含兩種蔬菜、藥草、水果或食用花膠囊，其他東西也可以單獨購買。 在grow-green.com的售價為399元。

摩登發芽蠟燭容器(MODERN SPROUT GROW AND GLOW)。
摩登發芽蠟燭容器(MODERN SPROUT GROW AND GLOW)。

3 摩登發芽蠟燭容器(MODERN SPROUT GROW AND GLOW)

使用完的大豆混合製成蠟燭，容器可變成花盆，附上的種子可以在春天播種。可選擇有羅勒種子的香草園、雛菊種子的野花田、蘆薈種子的沙漠綠洲或雲杉種子的霜凍森林，在Modernsprout.com的售價為40元。

SWEET GRACE 花香擴散器(SWEET GRACE FLOWER DIF...
SWEET GRACE 花香擴散器(SWEET GRACE FLOWER DIFFUSER)：

4 SWEET GRACE 花香擴散器(SWEET GRACE FLOWER DIFFUSER)

設計巧妙的香薰精油，就像一朵絲綢花朵。將隨附的精由倒入花瓶，插入象牙花的莖，花朵會逐漸綻放並變成粉紅色，散發百香果、氣泡茶和廣藿香的混合香氣，香味可持續約50天，在bridgewatercandles.com 上的售價為35元。

NOBLE OAK BOURBON。
NOBLE OAK BOURBON。

5 NOBLE OAK BOURBON

波本威士忌品牌與非營利組織佛蒙特州 One Tree Planted 合作，每賣出一瓶威士忌，就會種植一棵樹。目前雙方合作已種植了超過100萬顆樹。這款屢獲獎項殊榮的威士忌採用雪莉酒橡木製成，可以為蛋奶酒增添香醇風味。在Nobeloak.com或全國指定零售商購買，750毫升一瓶36.99元。

在stihlusa.com 網站上販售的STIHL HSA 26 無線灌木剪，重...
在stihlusa.com 網站上販售的STIHL HSA 26 無線灌木剪，重量只有不到2磅、設計符合人體工學，充飽電可運作80至120分鐘。（美聯社）

6 STIHL HSA 26 無線灌木剪：STIHL HSA 26 CORDLESS SHRUB SHEARS

可輕鬆修剪樹籬、多年生植物和園藝花草。重量只有不到2磅、設計符合人體工學的，易於切換的按鈕設計，讓使用者可在草和灌木之間輕鬆切換修剪模式，而無需更換工具，LED燈可顯示電池壽命，充飽電可運作80至120分鐘。在stihlusa.com上的售價為149.99元。

ZOOMBROOM。
ZOOMBROOM。

7 ZOOMBROOM

這款無線吸塵器重量輕且易於操作，幾分鐘即可完成組裝，透過USB-C充電，使用時間可長達30分鐘，可快速、安靜地清除走道、露台、甲板、汽車、房車和其他表面的樹葉和碎片。在Zoombrooms.com的售價為189元。

Back to the roots提供的這張圖，是一個在家種植有機蘑菇的組合。（...
Back to the roots提供的這張圖，是一個在家種植有機蘑菇的組合。（美聯社）

8 有機蘑菇種植套組(BACK TO THE ROOTS ORGANIC MUSHROOM GROW KIT)

在盒子中種植自己的蘑菇。浸泡蘑菇磚後，每天用隨附的噴霧瓶噴霧，只要短短10天即可以採收有機、非基因改造的香菇或蘑菇。每盒可種植兩株作物，在backtotheroots.com的售價為19.99元至39.99元。

這張圖片是紐約長島老韋斯特伯里花園(Old Westbury Gardens) ...
這張圖片是紐約長島老韋斯特伯里花園(Old Westbury Gardens) 的百合池，美國園藝協會的會員資格，可訪問包括這個花園和植物園等350多個公共花園和植物園。（美聯社）

9 植物園會員資格(BOTANICAL GARDENS RECIPROCAL MEMBERSHIP)

成為美國園藝學會會員即可免費進入美國48個州、加拿大、開曼群島和美屬維京群島的350多個公立花園和植物園，還包括免費訂閱《美國園丁》雜誌、園藝展折扣、線上園藝課程等。費用35元，網址：https://ahsgardening.org/gardening-programs/rap/。

FORAGE 花卉設計套件(FORAGE FLORAL DESIGN KIT)（...
FORAGE 花卉設計套件(FORAGE FLORAL DESIGN KIT)（美聯社）

10 FORAGE 花卉設計套件(FORAGE FLORAL DESIGN KIT)

七件套組幫忙完成插花，提供人體工學剪刀和填充物，然後使用套組中的苔蘚別針、青色綁線和附贈的三塊花卉泡沫磚，放置在4英寸環保花盆中。在Oasis Forage Products的售價為39.99元。

SOLTECH VITA 生長燈吊墜套件(SOLTECH VITA GROW L...
SOLTECH VITA 生長燈吊墜套件(SOLTECH VITA GROW LIGHT PENDANT KIT)。

11 SOLTECH VITA 生長燈吊墜套件(SOLTECH VITA GROW LIGHT PENDANT KIT)

哈特利植物園提供的這張圖，是一個放在戶外可種植植物的玻璃屋，頂部可打開。 （美聯...
哈特利植物園提供的這張圖，是一個放在戶外可種植植物的玻璃屋，頂部可打開。 （美聯社）

設計時尚，可模仿自然陽光，可使用五年，還有不同顏色的電源線和掛飾可供選擇，在soltech.com的售價：附燈罩160元，不附燈罩105元 。

12 哈特利植物園玻璃屋(HARTLEY BOTANIC PATIO GLASSHOUSE)

三層設計的玻璃屋適合播種、培育插條和延長種植季節，有15種顏色可供選擇。在Hartley-botanic.com的售價為4400元。

植物園 佛蒙特州 智慧型手機

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