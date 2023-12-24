封面故事／聖誕好物 12款園藝禮品

這張圖片顯示了 SharperImage.com 網站販售的攝影機餵鳥器。

1 智慧型攝影機餵鳥器 (SMART VIDEO CAMERA BIRD FEEDER)

可以識別來訪的鳥類，必且記錄下牠們，還可以餵食這些來訪的鳥兒。將將機器安裝在戶外，並將其連接到 Wi-Fi 網路，免費下載應用程式到自己的 iPhone或 Android手機。當有鳥兒停留在太陽能充電餵食器上時，人工智慧便會識別鳥的種類，並將影像傳輸到智慧型手機 ，高清圖像還帶有聲音的即時串流視訊，同時提供鳥類的詳細資訊。購買還贈送8GB記憶卡，在Sharperimage.com的售價為219.99元。

水耕智慧種植機：(HYDROPONIC SMART GROWER)。

2 水耕智慧種植機(HYDROPONIC SMART GROWER)：

無需陽光或土壤，可讓人全年在室內種植新鮮食物，可種植16株植物，並配有 86個LED燈和10個智慧感測器，可遠端監控植物，使用免費的aspara行動應用程式，當植物需要照護會時發送警報。水耕智慧種植機內還包含兩種蔬菜、藥草、水果或食用花膠囊，其他東西也可以單獨購買。 在grow-green.com的售價為399元。

摩登發芽蠟燭容器(MODERN SPROUT GROW AND GLOW)。

3 摩登發芽蠟燭容器(MODERN SPROUT GROW AND GLOW)

使用完的大豆混合製成蠟燭，容器可變成花盆，附上的種子可以在春天播種。可選擇有羅勒種子的香草園、雛菊種子的野花田、蘆薈種子的沙漠綠洲或雲杉種子的霜凍森林，在Modernsprout.com的售價為40元。

SWEET GRACE 花香擴散器(SWEET GRACE FLOWER DIFFUSER)：

4 SWEET GRACE 花香擴散器(SWEET GRACE FLOWER DIFFUSER)

設計巧妙的香薰精油，就像一朵絲綢花朵。將隨附的精由倒入花瓶，插入象牙花的莖，花朵會逐漸綻放並變成粉紅色，散發百香果、氣泡茶和廣藿香的混合香氣，香味可持續約50天，在bridgewatercandles.com 上的售價為35元。

NOBLE OAK BOURBON。

5 NOBLE OAK BOURBON

波本威士忌品牌與非營利組織佛蒙特州 One Tree Planted 合作，每賣出一瓶威士忌，就會種植一棵樹。目前雙方合作已種植了超過100萬顆樹。這款屢獲獎項殊榮的威士忌採用雪莉酒橡木製成，可以為蛋奶酒增添香醇風味。在Nobeloak.com或全國指定零售商購買，750毫升一瓶36.99元。

在stihlusa.com 網站上販售的STIHL HSA 26 無線灌木剪，重量只有不到2磅、設計符合人體工學，充飽電可運作80至120分鐘。（美聯社）

6 STIHL HSA 26 無線灌木剪：STIHL HSA 26 CORDLESS SHRUB SHEARS

可輕鬆修剪樹籬、多年生植物和園藝花草。重量只有不到2磅、設計符合人體工學的，易於切換的按鈕設計，讓使用者可在草和灌木之間輕鬆切換修剪模式，而無需更換工具，LED燈可顯示電池壽命，充飽電可運作80至120分鐘。在stihlusa.com上的售價為149.99元。

ZOOMBROOM。

7 ZOOMBROOM

這款無線吸塵器重量輕且易於操作，幾分鐘即可完成組裝，透過USB-C充電，使用時間可長達30分鐘，可快速、安靜地清除走道、露台、甲板、汽車、房車和其他表面的樹葉和碎片。在Zoombrooms.com的售價為189元。

Back to the roots提供的這張圖，是一個在家種植有機蘑菇的組合。（美聯社）

8 有機蘑菇種植套組(BACK TO THE ROOTS ORGANIC MUSHROOM GROW KIT)

在盒子中種植自己的蘑菇。浸泡蘑菇磚後，每天用隨附的噴霧瓶噴霧，只要短短10天即可以採收有機、非基因改造的香菇或蘑菇。每盒可種植兩株作物，在backtotheroots.com的售價為19.99元至39.99元。

這張圖片是紐約長島老韋斯特伯里花園(Old Westbury Gardens) 的百合池，美國園藝協會的會員資格，可訪問包括這個花園和植物園等350多個公共花園和植物園。（美聯社）

9 植物園 會員資格(BOTANICAL GARDENS RECIPROCAL MEMBERSHIP)

成為美國園藝學會會員即可免費進入美國48個州、加拿大、開曼群島和美屬維京群島的350多個公立花園和植物園，還包括免費訂閱《美國園丁》雜誌、園藝展折扣、線上園藝課程等。費用35元，網址：https://ahsgardening.org/gardening-programs/rap/。

FORAGE 花卉設計套件(FORAGE FLORAL DESIGN KIT)（美聯社）

10 FORAGE 花卉設計套件(FORAGE FLORAL DESIGN KIT)

七件套組幫忙完成插花，提供人體工學剪刀和填充物，然後使用套組中的苔蘚別針、青色綁線和附贈的三塊花卉泡沫磚，放置在4英寸環保花盆中。在Oasis Forage Products的售價為39.99元。

SOLTECH VITA 生長燈吊墜套件(SOLTECH VITA GROW LIGHT PENDANT KIT)。

11 SOLTECH VITA 生長燈吊墜套件(SOLTECH VITA GROW LIGHT PENDANT KIT)

哈特利植物園提供的這張圖，是一個放在戶外可種植植物的玻璃屋，頂部可打開。 （美聯社）

設計時尚，可模仿自然陽光，可使用五年，還有不同顏色的電源線和掛飾可供選擇，在soltech.com的售價：附燈罩160元，不附燈罩105元 。

12 哈特利植物園玻璃屋(HARTLEY BOTANIC PATIO GLASSHOUSE)

三層設計的玻璃屋適合播種、培育插條和延長種植季節，有15種顏色可供選擇。在Hartley-botanic.com的售價為4400元。