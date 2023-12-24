旅遊／蒙塞拉特山 加泰人聖地

嶙峋怪石之下的聖瑪麗亞修道院。（圖：作者提供）

蒙塞拉特(Montserrat)山的意思是「被鋸子鋸開的山」，在西班牙巴塞隆納市區以西48公里，離開市區就可遠遠看見像鋸子般的連峰，彷彿怒向天空的手指，雖然只有1236公尺高，卻頗有西嶽華山峻崢骨立之奇，據說聖家堂的設計就是參考這座山。山腰上有一座著名的「聖母瑪麗亞修道院」(Santa Maria de Montserrat Abbe)，人們可以從盤山公路、鐵路或纜車到達。

中庭大門牆上耶穌與12門徒的雕像。（圖：作者提供）

在天主教誕生之前，羅馬人就在這裡建造了一座崇拜愛神維納斯的神廟。傳說公元九世紀，有牧童在山上看到神光降臨，同時聽到天籟之聲，後來在一個叫做Santa Cova的洞窟發現一尊黑聖母像(La moreneta)，蒙塞拉特山從此成為宗教聖山。

禮品店內的黑聖母像。（圖：作者提供）

背倚在巨大嶙峋怪石之下的聖瑪麗亞修道院內，有一尊12世紀重雕的黑聖母像被供奉在大教堂祭壇後上方的一間祕室，遊客可排隊沿著一條祕道進去朝聖，由於身上坐了小耶穌，右手捧著象徵著宇宙的小圓球，所以大家都會伸手去摸摸圓球祈福，據說十分靈驗。

供奉黑聖母像的密室在上午8點開放，前一天導遊說：「如果晚一點到，排隊的人太多，可能會浪費許多時間。」於是我們7點半就由酒店出發，那是整個西班牙之旅出門最早的一天。

聖母瑪麗亞修道院。（圖：作者提供）

一大早的盤山公路上，波濤洶湧的雲海一路相隨，但看到另一邊頗為陡峭的登山步道上，不時出現一些登山客，導遊說：「他們是來自加泰隆尼亞 各地的年輕人，成群結隊地徒步登山，到山頂觀日出和朝聖。」

蒙塞拉特山峰似怒向天空的手指。（圖：作者提供）

據說歷史上許多名人都曾來此登山朝聖，包括教宗 本篤十三世、哥倫布、「唐吉軻德」作者塞萬提斯、現代地理學之父馮·洪保德、國王費爾南多和伊莎貝拉、卡洛斯一世、費利佩二世和路易十四。

朝聖後，經過一個石窟山洞區域，沿途擺滿了彩色祈福蠟燭，朝聖者可花兩歐元點亮蠟燭祈福，再沿著出口的動線，我們來到教堂前的中庭，聽導遊講述大門牆上耶穌與12門徒雕像的故事，接著走進莊嚴的歌德式大教堂參觀，並靜坐一會兒，沈殿一下朝聖後亢奮的心情。

農夫市集的白色帳篷。（圖：作者提供）

在走回停車場的路上，沿途有一排農夫市集的白色帳篷，販賣一些在地特產，大都是各式各樣的乳酪製品，其中最多的是一種兩磅重車輪狀，外面長滿灰霉的Garrotxa羊奶乳酪，上面還特別印著巴氏殺菌的標籤，一位斯文的農夫說著帶有口音的流利英文，告訴我們這背後無奈的歷史故事。

上世紀70年代，佛朗哥元帥獨裁統治時期，儘管明令禁止，修道院仍然使用加泰隆尼亞語舉行彌撒，並支持加泰隆尼亞人爭取獨立，曾有數百名受到通緝的異議人士藏在這裡，20多名僧侶因此被處決。

外面長滿灰霉的Garrotxa羊奶乳酪。（圖：作者提供）

這一帶的山區鄉村本來就是羊乳酪的傳統產地，當年許多受過高等教育的異議人士為了維持生計便開始學習製作乳酪，但他們發現傳統家庭式作坊用未消毒的羊奶製作乳酪，讓人感染布魯氏病菌，於是引進巴氏低溫 消毒羊奶再發酵製成乳酪，不會影響風味，也成了新的傳統。

Garrotxa羊乳酪早年被稱為Pell Florida，在加泰隆尼亞語中是「皮膚花」的意思，因為放置在潮濕的山洞中熟成後，外皮上會長出一簇簇的灰色黴菌，但內部是象牙般均勻的白色，其醇厚的風味非常適合搭配烤蔬菜或新鮮蔬果沙拉，配著當地的特產淡葡萄酒更是一絕。

波濤洶湧的雲海一路相隨。（圖：作者提供）

回到停車場，旁邊的峭壁上有一觀景臺，右側巨石峰巒如屏障蜿蜒不絕，左邊則一望無際視野遼闊，清晨來時波濤洶湧的雲海已全部消退，臨風四顧鬱鬱蔥蔥，平原河山俱陳眼底，壯麗的大山承載了加泰隆尼亞人不屈不撓的歷史，讓蒙塞拉特山成為他們的精神象徵。

回想過去這些年，走遍世界各地旅遊，遍訪名山大川，幾乎只要名山就有名剎，山不在高有「神」則靈，似乎舉世皆同。

小啟

您去過哪些地方旅遊呢？有什麼好玩的？有什麼驚奇的？歡迎與世界周刊讀者分享。

投稿電郵：[email protected]

請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址，請留底稿，恕不退件。

請您配合：

1.來稿限3000字以下。

2.旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案不宜過小，至少寬度要10

公分或400萬畫素以上。

4.照片jpg檔隨信寄送，並附註圖說

（也可以做成檔名）。

5.請勿提供網路照片。

您的投稿，本報相關版面及世界日報新聞網（worldjournal.com）得選用刊登，請勿一稿兩投，嚴禁抄襲，投稿者文責自負；對於有抄襲爭議之稿件，在未經確認為投稿者所創作前，本報系得不支付稿費；若確認是抄襲，扣發稿費，來稿永不刊用。