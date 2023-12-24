娛樂／聖誕節電影的30個祕密

威爾法洛（中）演出的聖誕節喜劇「精靈總動員」充滿歡笑。（取材自IMDb）

聖誕節 慶電影年復一年重播，但許多觀眾不見得有發現或知道導演、編劇暗藏其中的彩蛋，或原著作家及演員的祕密？「眾生相雜誌」（People Magazine）揭曉熱門聖誕節電影的30個祕密。

生活多美好

1.「生活多美好」（It's a Wonderful Life）如今是觀眾喜愛的經巨作，但電影1946年上映時，票房慘兮兮。

2.「生活多美好」劇組曾考慮邀請文森普萊斯（Vincent Price）演出反派角色「波特先生」（Mr. Potter）。

3.「生活多美好」被「美國電影協會」（American Film Institute）評為史上最勵志的電影。

1946年上映的黑白電影「生活多美好」是經典的聖誕節電影。（取材自IMDb）

愛是您 愛是我

4.奧斯卡金像獎影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）拍攝「愛是您・愛是我」（Love Actually）時，為精準詮釋該角色的過胖體型，戲服裡穿著誇張的肥肉裝。

「愛是您・愛是我」眾星雲集，包括休葛蘭、柯林佛斯、艾瑪湯普遜等。（取材自IMDb）

5.導演兼編劇李察寇蒂斯（Richard Curtis）最初想把「愛是您・愛是我」拆成兩部獨立的電影，並依照休葛蘭（Hugh Grant）和柯林佛斯（Colin Firth）的劇情，發展並規畫整部電影。

「愛是您・愛是我」導演李察寇蒂斯（右）與主角之一休葛蘭（左）。（取材自IMDb）

聖誕節故事

6.美國作家小薛佛德（Jean Parker Shepherd Jr.）因為著有「聖誕節故事」（A Christmas Story）而聲名大噪，但他最初的稿件一度發表於「花花公子」（Playboy）情色雜誌。

精靈總動員

7.威爾法洛（Will Ferrell）拍攝「精靈總動員」（Elf）期間吃下太多糖，導致他睡不著覺。

8. 金凱瑞（Jim Carrey）原本要參演「精靈總動員」。

聖誕怪傑

9. 金凱瑞與真正的中央情報局（CIA ）專家合作，該名CIA專家專門訓練聯邦幹員在酷刑磨難中存活下來，金凱瑞則藉由特效化妝詮釋美國兒童繪本書作者蘇斯博士（Dr. Seuss）筆下的「聖誕怪傑」（How the Grinch Stole Christmas）。

鬼靈精

10. 在蘇斯博士的原著中，「鬼靈精」（The Grinch）同名主角「格林奇」原本顏色是黑白的，但導演查克瓊斯（Chuck Jones）在1966年的動畫電影中，把格林奇變成將他綠毛怪。

聖誕故事

11.「聖誕故事」（A Christmas Story）童星彼得比靈斯利（Peter Billingsley）在數千人的試鏡中排第一個試鏡該角色。多年後，比靈斯利才透露，道具組的工作人員在其中一幕試鏡期間，把真正的可咀嚼的菸草產品「嚼菸」（Chewing tobacco）拿給他，而他把菸草吞下肚，這也讓當年才12歲的他因此掛病號。

「聖誕故事」童星彼得比靈斯利（右）從數千明兒童演員脫穎而出，片中舔冰柱的喬段還被科普節目「流言終結者」實驗探討。（取材自IMDb）

12.彼得比靈斯利長大後曾在「精靈總動員」客串，但演員清單並未列名。

13.「流言終結者」（MythBusters）其中一集證實，舌頭可以立即黏在冰凍的柱子上，就像「聖誕故事」劇情一樣。

14. 閃電俠戈登（Flash Gordon，一譯『飛俠哥頓』）曾演出「聖誕故事」，但相關畫面後來被剪掉。

34街的奇蹟

15.當年僅8歲的娜妲麗華（Natalie Wood）深信她在「34街的奇蹟」（Miracle on 34th Street）中的搭檔、演員埃德蒙格溫（Edmund Gwenn）真的是聖誕老人（Santa Claus）。

娜妲麗華（右）當年拍「34街的奇蹟」時以為搭檔演員是真的聖誕老人。（取材自IMDb）

16.「34街的奇蹟」劇情中，梅西百貨 （Macy's）的感恩節遊行鏡頭是真的。1946年，在片中扮演聖誕老人的埃德蒙格溫，當年裝扮成聖誕老人的模樣，參加梅西百貨的遊行慶典。

17.儘管類型被歸類為歲末假期電影，「34街的奇蹟」當年選在5月上映，理由是當時20世紀影業（20th Century Fox）的負責人扎努克（Darryl Zanuck）認為，夏季進場看電影的觀眾比較多。

布偶聖誕頌

18.在「布偶聖誕頌」（The Muppet Christmas Carol）中，「過去的聖誕幽靈」（Ghost of Christmas Past）外型利用人偶泡入水槽中，來呈現飄逸的幽靈模樣。

19.大衛戈爾茲（Dave Goelz）原本要在「布偶聖誕頌」中，替「未來聖誕鬼靈」（Christmas Yet to Come）配音，但他最後選擇替「岡佐」（The Great Gonzo）這個角色配音。因為導演兼操偶師布萊恩亨森（Brian Henson）認為，岡佐是「最不可能詮釋狄更斯角色的一員」。

聖誕夜驚魂

20.「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）動畫總監萊頓（Eric Leighton）表示，影片以每秒24幀的速度拍攝，代表每個角色每秒必須擺出24個不同姿勢。

21.「聖誕夜驚魂」團隊花了整整一周的時間，才完成電影的每一分鐘拍攝工作。

22. 作曲家葉夫曼（Danny Elfman）為「聖誕夜驚魂」創作的樂曲至今仍沒有定稿琴譜，他的靈感完全源自於他與導演提姆波頓（Tim Burton）的對話與隨筆概略。

聖誕老人

23. 當「聖誕老人」（The Santa Clause）主角史考特（Scott）和查理（Charlie）乘坐雪橇經過月球時，眼尖的觀眾會發現，其中隱藏迪士尼（Walt Disney）的米老鼠（Mickey Mouse）標誌。

小鬼當家

24. 約翰坎迪（John Candy）拍攝「小鬼當家」（Home Alone）期間，在片場一待就是23個小時，一口氣拍完他所有的鏡頭。

25.「小鬼當家 2」（Home Alone 2）上映後，許多親子家庭紛紛預訂紐約市的廣場酒店（Plaza Hotel），且指定要住411號的「凱文套房」（Kevin’s Suite），體驗凱文的冒險經歷，每晚房價為1100元。

「小鬼當家 2」讓紐約市的廣場酒店人氣暴漲。（取材自IMDb）

26.「小鬼當家」童星麥考利克金（Macaulay Culkin）的親弟弟基蘭（Kieran）在「小鬼當家」和「小鬼當家 2」中飾演尿床的凱文表弟。

聖誕快樂又瘋狂

27.埃瑞克羅伊德（Eric Lloyd）在「聖誕快樂又瘋狂」（The Santa Clause）中飾演查理（Charlie），但他開拍前不慎摔斷門牙，讓他不得不在拍攝期間戴假牙。

「聖誕快樂又瘋狂」電影海報。（取材自IMDb）

28.「聖誕快樂又瘋狂」劇情提及「1-800-SPANK-ME」讓許多父母傷荷包，因為許多未成年觀眾打了電影中的電話，但這個號碼其實「性愛熱線」，通話費要價數百元。

紅鼻子馴鹿魯道夫

29.「紅鼻子馴鹿魯道夫」（Rudolph the Red-Nosed Reindeer）的定格動畫在日本製作，大部分音訊則在加拿大錄製。

30.「紅鼻子馴鹿魯道夫」的創造者羅伯特梅（Robert May）曾要求馴鹿命名為雷金納德（Reginald）和羅洛（Rollo）。