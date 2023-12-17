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封面故事／探泰勒絲現象 心臟協會：歌曲節奏拯救人心

編譯俞仲慈
美國心臟協會2日在社群平台X發文，指泰勒絲的歌曲 You're Losing Me 歌詞可能令人心碎，但節奏可以拯救人心。（取自X平台）
美國心臟協會2日在社群平台X發文，指泰勒絲的歌曲 You're Losing Me 歌詞可能令人心碎，但節奏可以拯救人心。（取自X平台）

佛羅里達州奧蘭多地方電視台WESH 2，引述美國心臟協會(American Heart Association)的說法指出，指流行樂天后泰勒絲暢銷歌曲的歌詞會令你心碎，但節奏卻能拯救人心；因為節奏符合心肺復甦術的按壓速度，有助於提高救命的機率。

美國心臟協會2日在社群平台X發文，列出一份暢銷歌曲清單並強調：「心肺復甦術只需兩個步驟：如果看到青少年或成年人倒下，請撥打911電話報案，並以每分鐘100至120次速度，快速用力按壓心臟。」

原來泰勒絲暢銷單曲You're Losing Me和碧昂絲2022年Virgo's Groove這兩首單曲節奏都是每分鐘100到120下，完全符合肺復甦術按壓速度，因此建議施救者無論哼或唱，都有助於維持按壓速度，提高救命效果。

心臟協會列出的歌曲清單，還包括碧昂絲的Break My Soul和泰勒絲的Welcome to New York及Sparks Fly。

另外女神卡卡的單曲Poker Face或Just Dance；火星人布魯諾(Bruno Mars)的冠軍單曲Uptown Funk；珍娜傑克森(Janet Jackson)單曲Rhythm Nation；已故女歌手惠妮休斯頓單曲I Wanna Dance With Somebody以及流行樂團比吉斯(Bee Gees)招牌迪斯可單曲Stayin' Alive等，也符合心肺復甦術所需的正確速度。

另外心臟協會也提醒一般民眾，進行心肺復甦時，應先將單手手掌根(heel of one hand)放在倒下的男性、女性或青少年胸骨上，再將另一隻手掌放在第一隻手上，以每分鐘100至120次的速度，用力快速按壓，直到急救人員趕到現場接手。

•聽You're Losing Me （網址供上傳用 紙本請留 QR Code的位置 約一欄兩個）

https://www.youtube.com/watch?v=pQq9eP5OFhw

•聽Welcome to New York

https://www.youtube.com/watch?v=FsGdznlfE2U

•聽Sparks Fly

https://www.youtube.com/watch?v=oKar-tF__ac

•聽Break My Soul

https://www.youtube.com/watch?v=UdkJ3u_TA_U

•聽Virgo's Groove

https://www.youtube.com/watch?v=aD3HgrfjrAw

•聽 I Wanna Dance With Somebody

https://www.youtube.com/watch?v=eH3giaIzONA

•聽Just Dance

https://www.youtube.com/watch?v=ACNwMzZejQQ

•聽Stayin' Alive

https://www.youtube.com/watch?v=fNFzfwLM72c

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