美國現象／每2周 5家地方報紙停刊

今年美國平均每兩周有五份報紙停刊；2005年以來，已有三分之一報紙消失，三分之二報社記者失業。圖為西雅圖郵訊報印刷工人正在檢視剛印出來的報紙。(美聯社)

今年美國平均每兩周有五份報紙停刊；2005年以來，已有三分之一報紙消失，三分之二報社記者失業。取而代之的數位媒體也是開幾家就倒閉幾家。這問題不是沒人注意，但要如何挽救媒體業衰退，迄無定論。

西北大學 16日發表研究報告說，報紙歇業率高，反映這一行業的廣告環境每況愈下。該校新聞學院地方新聞計畫主持人富蘭克林(Tim Franklin)說，「我擔心的是，目前所見的加速關門情況還會更糟。」

報告指出，依目前的歇業速率，到明年為止的20年當中，將會有3000家美國報紙關門，剩下6000家，同時有4萬3000報紙記者失業，日報記者居多，因為日報的廣告收入已崩盤。

沒有財務憂慮的媒體，寥寥無幾。華盛頓郵報上月表示，要砍掉240個職位；網路媒體Jezebel上周宣布關閉；公廣集團NPR也在解僱員工；美聯社本周起向讀者募款。

地方媒體流失，彷彿全國每一角落都在慢慢失血：全國3143個郡當中，有204個郡沒有地方報紙，1562個郡僅只一家，還是周報。西北大學說228個只有一報的郡，也已進入「危險」期，因為唯一的報紙有關門之虞。

全國人口第二多的德州 ，2005迄今人口增加了50%，報紙記者卻流失了65%。富蘭克林說，這不是地方新聞不再有需求的問題，而是供應的問題，「這些問題不是一個方法就可以解決，需要多種辦法。」

他說，新冠疫情 期間，閱讀地方報的人數增加，顯示民眾在情況迫切時仍會想知道當地現況。可是，地方新聞媒體沒落，可能促使想接收新聞的人，放棄閱讀地方報紙的習慣。

媒體稽核聯盟說，今年它稽核的504家付費紙本和網路報紙，流通份數為1020萬份；2005年，光是賣錢的紙本新聞就有5000萬份。

報告指出，鄉村和窮困地區受到的影響更大。紐約、芝加哥、舊金山等都會區，不乏新興的數位地方報，多數都在有錢人較多、上網較容易的郊區。