我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

美國現象／每2周 5家地方報紙停刊

／記者張聲肇
今年美國平均每兩周有五份報紙停刊；2005年以來，已有三分之一報紙消失，三分之二報社記者失業。圖為西雅圖郵訊報印刷工人正在檢視剛印出來的報紙。(美聯社)
今年美國平均每兩周有五份報紙停刊；2005年以來，已有三分之一報紙消失，三分之二報社記者失業。圖為西雅圖郵訊報印刷工人正在檢視剛印出來的報紙。(美聯社)

今年美國平均每兩周有五份報紙停刊；2005年以來，已有三分之一報紙消失，三分之二報社記者失業。取而代之的數位媒體也是開幾家就倒閉幾家。這問題不是沒人注意，但要如何挽救媒體業衰退，迄無定論。

西北大學16日發表研究報告說，報紙歇業率高，反映這一行業的廣告環境每況愈下。該校新聞學院地方新聞計畫主持人富蘭克林(Tim Franklin)說，「我擔心的是，目前所見的加速關門情況還會更糟。」

報告指出，依目前的歇業速率，到明年為止的20年當中，將會有3000家美國報紙關門，剩下6000家，同時有4萬3000報紙記者失業，日報記者居多，因為日報的廣告收入已崩盤。

沒有財務憂慮的媒體，寥寥無幾。華盛頓郵報上月表示，要砍掉240個職位；網路媒體Jezebel上周宣布關閉；公廣集團NPR也在解僱員工；美聯社本周起向讀者募款。

地方媒體流失，彷彿全國每一角落都在慢慢失血：全國3143個郡當中，有204個郡沒有地方報紙，1562個郡僅只一家，還是周報。西北大學說228個只有一報的郡，也已進入「危險」期，因為唯一的報紙有關門之虞。

全國人口第二多的德州，2005迄今人口增加了50%，報紙記者卻流失了65%。富蘭克林說，這不是地方新聞不再有需求的問題，而是供應的問題，「這些問題不是一個方法就可以解決，需要多種辦法。」

他說，新冠疫情期間，閱讀地方報的人數增加，顯示民眾在情況迫切時仍會想知道當地現況。可是，地方新聞媒體沒落，可能促使想接收新聞的人，放棄閱讀地方報紙的習慣。

媒體稽核聯盟說，今年它稽核的504家付費紙本和網路報紙，流通份數為1020萬份；2005年，光是賣錢的紙本新聞就有5000萬份。

報告指出，鄉村和窮困地區受到的影響更大。紐約、芝加哥、舊金山等都會區，不乏新興的數位地方報，多數都在有錢人較多、上網較容易的郊區。

西北大學 德州 疫情

上一則

美國現象／地方報寒冬 幽靈編採室盛行

下一則

封面故事／走你想走的路…挑戰最長山徑 她懂孤獨

延伸閱讀

挺菲嗆中？美艦進入仁愛礁海域 解放軍全程跟監警戒

挺菲嗆中？美艦進入仁愛礁海域 解放軍全程跟監警戒
生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢
前大使涉當「古巴間諜」逾40年被捕 為時間最久的叛國行動

前大使涉當「古巴間諜」逾40年被捕 為時間最久的叛國行動
打擊芬太尼 財政部設專案組 葉倫將赴墨西哥尋求合作

打擊芬太尼 財政部設專案組 葉倫將赴墨西哥尋求合作

熱門新聞

統計顯示，55歲至66歲之間美國人，約有半數沒有退休存款。(Getty Images)

理財百科／50歲無退休儲蓄 3步驟存出老本

2023-12-03 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（受害者提供）

詐騙ing／3周騙了她72萬 最後問：你活著嗎

2023-12-03 09:15
馬奈這幅「奧林匹亞」畫作首次從奧塞美術館借展至美國，這幅畫作是現代藝術革命爆發前兆。「奧林匹亞」描繪一位巴黎交際花，她躺在床上，有著蒼白的肌膚、目光平視前方，一位黑人女僕手持鮮花出現在身後。這幅畫在當時引爆了法國資產階級文化中許多社會、美學和倫理方面的爭議。（記者康錦卿／攝影）

封面故事／馬奈與竇加 大師級雙人舞

2023-12-03 01:29
博納維爾鹽灘是浪漫唯美的電影場景。(作者大邱提供)

城市傳真／鹽湖、鹽灘、鹽田 打翻上帝調色盤

2023-12-03 01:16
聯邦遺產稅只有最富有的美國人需要繳交，但各州對於「繼承稅」(inheritance tax)課徵門檻則比聯邦稅來得低。(Getty Images)

百科／州課遺產稅 非富人專屬

2023-12-03 01:10
聖羅倫斯河秋色。（圖：作者提供）

旅遊／秋遊魁北克 沉醉法式風情

2023-12-03 01:02

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先