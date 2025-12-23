王ADEN臭臉惹眾怒 台北跨年演出遭取消 Lulu聞訊震驚發聲

Lulu(右)對於王ADEN台北跨年演出遭取消相當意外。(圖／摘自臉書)

台灣歌手王ADEN因為女學生亂入事件遭網友炎上，導致台北跨年 晚會的演出被市府觀光 傳播局取消，Lulu（黃路梓茵）今和TRASH、陳明珠、黃偉晉出席台視「2026超級巨星藝能大賞」主持人探班記者會，她得知王ADEN北跨演出泡湯難掩驚訝，她認為兩方都沒有絕對的錯，不該去炎上任何一方。

王ADEN日前唱校園時一名女學生突然衝上台大 跳熱舞，王ADEN當眾垮臉，接著走到舞台邊蹲下不發一語，當天影片在網路瘋傳，女學生發文道歉，王ADED則拍影片回應，但態度讓網友認為王ADED是在嘲諷女學生，因此有粉絲在網路留言，希望北市觀傳局取消他的跨年演出，觀傳局立刻開鍘，將王ADEN踢出表演名單。

擁有不少演出經驗的Lulu表示，確實站在歌手立場考量，會有安全的疑慮，「但我也能理解粉絲的角度，因為她跳得很棒，那是不是兩邊都可以互相尊重一下，我覺得沒有一個人是絕對錯，沒有必要去炎上任何一方，希望不要去製造這樣的對立」。

TRASH也說，之前演出會邀粉絲上台一起嗨，覺得很好玩，但若是遇到粉絲自告奮勇突然衝上台，他們會選擇繼續表演，「其他的就交給維安處理，大家還是要有愛啦，這社會還是需要更多的包容，這也是台灣的價值，多點包容理解，少點爭執」。Lulu也說，通常在網路罵人的酸民都不在現場，大家習慣把自己的立場扣在別人身上，難免吵成一團。

王ADEN唱校園時遭女學生上台跳舞亂入，他當下垮臉的影片在網路瘋傳，他事後拍影片被網友認為是在嘲諷女學生。