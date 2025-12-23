我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時:五角大廈與AI大廠的弱點在於高度仰賴中國電池

6種Trader Joe’s冷凍食品 不到11元便可一飽口福

王ADEN臭臉惹眾怒 台北跨年演出遭取消 Lulu聞訊震驚發聲

記者林怡秀／即時報導
Lulu(右)對於王ADEN台北跨年演出遭取消相當意外。(圖／摘自臉書)
Lulu(右)對於王ADEN台北跨年演出遭取消相當意外。(圖／摘自臉書)

台灣歌手王ADEN因為女學生亂入事件遭網友炎上，導致台北跨年晚會的演出被市府觀光傳播局取消，Lulu（黃路梓茵）今和TRASH、陳明珠、黃偉晉出席台視「2026超級巨星藝能大賞」主持人探班記者會，她得知王ADEN北跨演出泡湯難掩驚訝，她認為兩方都沒有絕對的錯，不該去炎上任何一方。

王ADEN日前唱校園時一名女學生突然衝上台大跳熱舞，王ADEN當眾垮臉，接著走到舞台邊蹲下不發一語，當天影片在網路瘋傳，女學生發文道歉，王ADED則拍影片回應，但態度讓網友認為王ADED是在嘲諷女學生，因此有粉絲在網路留言，希望北市觀傳局取消他的跨年演出，觀傳局立刻開鍘，將王ADEN踢出表演名單。

擁有不少演出經驗的Lulu表示，確實站在歌手立場考量，會有安全的疑慮，「但我也能理解粉絲的角度，因為她跳得很棒，那是不是兩邊都可以互相尊重一下，我覺得沒有一個人是絕對錯，沒有必要去炎上任何一方，希望不要去製造這樣的對立」。

TRASH也說，之前演出會邀粉絲上台一起嗨，覺得很好玩，但若是遇到粉絲自告奮勇突然衝上台，他們會選擇繼續表演，「其他的就交給維安處理，大家還是要有愛啦，這社會還是需要更多的包容，這也是台灣的價值，多點包容理解，少點爭執」。Lulu也說，通常在網路罵人的酸民都不在現場，大家習慣把自己的立場扣在別人身上，難免吵成一團。

王ADEN唱校園時遭女學生上台跳舞亂入，他當下垮臉的影片在網路瘋傳，他事後拍影片被網友認為是在嘲諷女學生。

跨年 觀光 台大

上一則

K-POP演唱會香港登場中國播出 文化交流中斷來首見

延伸閱讀

臭臉被指網暴女學生 王ADEN說話了「希望事情停在這邊」

臭臉被指網暴女學生 王ADEN說話了「希望事情停在這邊」
女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟…台北跨年表演被除名

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟…台北跨年表演被除名
嘉義泳隊教練逼多名女學生拍裸照 有人受害長達3年

嘉義泳隊教練逼多名女學生拍裸照 有人受害長達3年
擦撞就暴怒 高三男學生強剪學妹頭髮還拖行

擦撞就暴怒 高三男學生強剪學妹頭髮還拖行

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦