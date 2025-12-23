女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟…台北跨年表演被除名

王ADEN惹出風波，形象重挫。圖／摘自臉書

台灣藝人王ADEN上周擔任治平高中演唱會嘉賓，唱到「雙重人格」一曲，有位女學生衝上舞台熱舞，事後發現氣氛不對，連忙鞠躬向蹲在地上的王ADEN致歉。後來王ADEN拍影片裝出尬笑的模樣表達心情，卻又要求大家不要攻擊女學生，前後不一反應引發抨擊，事件延燒至今，也恐無法站上台北跨年 晚會舞台。

還原當天狀況，王ADEN見到女學生上台跳歌曲的舞步，第一時間略微傻眼，接著擺出拱手姿勢，似乎要把舞台交給女學生，隨後停止演唱、臭臉蹲在一旁，場面萬分尷尬。女學生發現後向他鞠躬並跟著蹲下，隨後下台，並在Threads 發文道歉，澄清並非故意搶鋒頭，「我會錯意以為可以讓我上去，因為我真的很喜歡這首歌」，她的老師則說是想讓學生在台下跳舞，希望能吸引到偶像，但影片可見是老師把學生拉到台前，進而引發一連串風波。

女學生針對自己衝上舞台的行為致歉，確實她的行為對於舞台有安全顧慮，但王ADEN表示對於女學生完全沒有情緒，也說「我沒辦法在第一次被衝上台的觀眾做出完美的反應，這位同學也不知道不能突然上來，別在網路上罵她」，卻在影片中坦言被影響到、使用傻眼中等文字，被多數網友砲轟態度不一。