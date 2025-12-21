GD、Jennie分手3年同台 巧拿MMA同獎項 「前後身」錯過

G-Dragon。（歐新社資料照片）

第17屆2025 Melon Music Award（MMA）在南韓 盛大揭曉，天王G-Dragon（GD）成為當晚最大贏家，一口氣橫掃7項大獎，其中更囊括3項大賞，氣勢驚人。而他與分手三年的緋聞女友、BLACKPINK 成員Jennie 同場出席，成為全場矚目焦點，巧合的是，兩人都拿下TOP10藝人、10大百萬專輯歌手獎項。

GD與Jennie自2021年起多次傳出戀愛緋聞，當時所屬的YG娛樂始終以「無法確認藝人私生活」回應。兩人於2022年5月傳出分手後，雙方經紀公司依舊未正面證實，兩人現在也都低調各自有新對象。

GD本屆共抱回年度最佳專輯、年度最佳藝人、年度最佳歌曲3項大賞，另獲TOP10藝人、10大百萬專輯歌手、最佳Solo、最佳詞曲創作人 等獎項。由於得獎次數太多，他多次上台致詞，忍不住幽默自嘲：「現在不是重播喔，這次是第2個大賞！」他也感性表示：「雖然只想說開心和感謝的話，但我會更努力，成為與此刻相匹配的藝人，繼續做好我該做的事。」

GD憑歌曲「HOME SWEET HOME」拿下「年度歌曲」時更是開心到跳起來，直呼：「我現在心情真的非常好！得獎這條路很遠、也很危險，但因為它有意義，所以不覺得累。」最後還無厘頭補一句：「我今天早上吃了人蔘雞湯。」

Jennie當晚同樣風光，抱回年度製作大獎，並獲得TOP10藝人、10大百萬專輯歌手，共計3項肯定。她在台上感性表示：「非常感謝頒給我這麼重要的獎項，這一年對我來說意義非凡，推出了第一張個人專輯，也經歷了很多事情，能以這樣的方式為一年畫下句點，真的很開心。」

Jennie也不忘感謝團隊與粉絲，並深情提及 BLACKPINK 成員：「一個人的時候會感到孤獨，我真的很想念成員們，也永遠愛你們，Blinks(粉絲暱稱)。」