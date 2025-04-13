慘遭金秀賢公司抹黑 徐睿知上節目自嘲「我來情勒了」

徐睿知表現落落大方。(取材自Coupang Play)

韓星徐睿知先前和金秀賢 合作完「雖然是精神病但沒關係」後，陸續傳出控制前男友金正賢、霸凌工作人員等負面新聞，導致形象黑化。如今雨過天晴，她登上成人脫口秀節目「SNL KOREA 7」，大方自嘲：「我來情勒大家。」

影片來源：YouTube@噓！星聞

徐睿知因為受到負面新聞影響，在螢光幕前銷聲匿跡，後續作品也遭受波及。隨著金正賢公開道歉，加上金秀賢經紀公司被爆出操控輿論，透過製造徐睿知的八卦轉移新聞焦點，外界才逐漸發現徐睿知才是最大的受害者。

現在她終於擺脫不實的指控，到成人脫口秀「SNL KOREA 7」暢所欲言。徐睿知久違露面難掩緊張，表示自己對這次錄影既期待又激動，在得知有大批觀眾申請參加錄影後，她更是感謝，同時也有些擔心，只能努力表現來滿足大家的期待。

主持人申東燁笑問：「妳要怎樣努力呢？可以具體說明一下嗎？」徐睿知故意自嘲：「我來情勒大家。」申東燁順著她的話接道：「對啦！徐睿知的興趣和特長就是控制人心。」讓徐睿知和觀眾聽了哈哈大笑。