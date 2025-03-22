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戴佩妮再唱流星花園片尾曲 「你要的愛」如癡如醉

記者梅衍儂／即時報導
嘉賓江美琪（左）和周蕙（右）與戴佩妮是「瘋三娘組合」。記者王聰賢／攝影
嘉賓江美琪（左）和周蕙（右）與戴佩妮是「瘋三娘組合」。記者王聰賢／攝影

曾在舞台上玩瘋了、當場剪去頭髮釐清自己到底是誰，戴佩妮一度被成名作「你要的愛」困在偶像光環中，人生的上下半場，在一座座金曲獎的重量下轉化兩簇靈魂，這雙生火焰相遇、分離又合一，今（22）日晚在台北小巨蛋燒得劈啪作響。

影片來源：噓！星聞

她一身勁裝從12公尺高空現身，嬌小身影懸吊於360度旋轉的巨型指環舞台之上，像團騰空而起的黑藍色火焰。9年前首次攻蛋時還喊著小巨蛋很恐怖，這次戴佩妮唱著「勢在必行」從蛋頂穩穩落地，她膽子變大，依舊靈動，主辦單位為此投保近1億。

戴佩妮問：「你們好不好？我也在問我自己好不好，謝謝你們來看我，不瞞你們說，其實我也是來看我的，我想看看我變成什麼樣。」38歲和47歲的差別是，「我的散光變得挺嚴重的」；在這個孕育她音樂路的城市，她似乎有些羞怯，「哎呦」一聲後笑說：「我很有意識地在感受每一刻，心跳、手汗…因為9年前，我完全不知道發生什麼事，要記得每一刻、把握每一刻」。

江美琪與周蕙的現身，又把沉著冷靜的戴佩妮還原成古靈精怪的小女孩，3人自稱「瘋三娘組合」，在台上嘰哩呱啦講個不停，戴佩妮一度比「噓」要2位好友小聲點，耳膜受不了折磨，她們嘰嘰喳喳地向她邀歌，被夾在中間的戴佩妮終於忍不住喊：「我不需要按摩，不要再推我了！」還抱怨：「我這4天來最累的就是跟她們彩排，沒有一次是成功的。」

她當然也不忘安排最拿手的自彈自唱，「Never」、「你要的愛」，還有抒情歌組曲，以「怎樣」開頭，一連再唱「防空洞」、「街角的祝福」。戴佩妮從早期受限風格自我分裂的掙扎、到受健康影響的沈寂，如今游刃有餘掌控歌手、創作人和藝術家的身份合一，她感動致謝歌迷的相遇和相知：「因為有大家的陪伴，才得以靈魂合一，成就此刻的戴佩妮。」

戴佩妮懸吊高空毫不怯場。記者王聰賢／攝影
戴佩妮懸吊高空毫不怯場。記者王聰賢／攝影
戴佩妮華麗出場飆高音。記者王聰賢／攝影
戴佩妮華麗出場飆高音。記者王聰賢／攝影
戴佩妮（中）要2位好友不要再擠她了。記者王聰賢／攝影
戴佩妮（中）要2位好友不要再擠她了。記者王聰賢／攝影
戴佩妮開唱懸吊在12公尺高的環狀舞台之上。記者王聰賢／攝影
戴佩妮開唱懸吊在12公尺高的環狀舞台之上。記者王聰賢／攝影
戴佩妮自彈自唱。記者王聰賢／攝影
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