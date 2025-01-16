突被利菁爆兒生父 謝金燕「欲哭無淚」：姐姐不要怕

謝金燕深夜在限時動態上發文。(圖／台東縣政府提供)

由利菁和沈玉琳主持的東森「后宮歐買尬」收視開紅盤，兩人錄影前接受訪問，聊起鬼鬼未婚生女，生父身分成謎，沈玉琳表達祝福，利菁突然驚吐謝金燕小孩生父的真實身分，讓全場驚呆。

沈玉琳說，現在女生都很有想法，他身邊就有很多女生朋友不喜歡男生，可是又很有母愛，寧可找基因優良的男生一起生小孩，但不會因此就和對方走入婚姻，認為女生可以獨立擁有小孩是件很棒的事情，利菁則好奇鬼鬼女兒的爸爸是誰，「很恭喜她，像是謝金燕小孩的爸爸我也猜很久」。

沈玉琳接話「這到現在也沒答案」，利菁則說：「我有答案了啦，我知道是誰。」她講出人名後全場驚呆，她看到眾人反應還納悶：「我以為已經公布了耶！」沈玉琳不敢再出聲，直呼「我真的不知道」，利菁則隔空和謝金燕喊話「Sorry，我跟妳道歉」，趕緊滅火。

稍晚，利菁在臉書 真誠地向謝金燕道歉，表示自己絕不會逃避她所犯的錯誤，她說，自己前陣子才在網路上看到相關新聞並與先生分享，所以受訪時才會直覺性的發言，「不會躲避，對就對、錯就錯，我是知錯，立刻當場道歉，真心的跟謝金燕道歉。本以為帶著祝福說出，看到現場大家的表情，立即知道這是錯誤訊息，謝謝各家媒體幫我消音，指正我的錯誤。我心中永遠最正的電音女神謝金燕，送上100000000000000個愛心，原諒我的失察之錯，我會回家唸佛經。」