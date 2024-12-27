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郭富城嗨唱「對你愛不完」經典手勢舞掀回憶殺

中央社台北27日電
香港歌手郭富城（綠衣者）第5度站上台北小巨蛋開唱，27日晚間在演唱會壓軸獻唱經典歌曲「對你愛不完」，全場歌迷跟著嗨翻天。（中央社）
香港歌手郭富城（綠衣者）第5度站上台北小巨蛋開唱，27日晚間在演唱會壓軸獻唱經典歌曲「對你愛不完」，全場歌迷跟著嗨翻天。（中央社）

香港天王郭富城睽違5年再來台開唱，5度攻蛋的他加碼嗨唱國語經典掀回憶殺，唱到出道夯曲「對你愛不完」狂震小巨蛋，手勢舞嗨翻全場，59歲的他3小時從頭跳到尾，超強體力讓人驚嘆。

郭富城睽違5年再來台開唱，今天在台北小巨蛋舉辦「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024台北站」，5度攻蛋的他於27、28、29日連3天開唱，吸引3.3萬名粉絲朝聖，成績不俗。

寵粉的郭富城特別為台北場獻上4大誠意彩蛋，從曲目、舞台、造型、內容都加入獨家驚喜送給歌迷，唱到「狂野之城」、「Para Para Sakura」時掀起全場超級回憶殺，滿載著他莫忘初衷及感念台灣歌迷支持的心意，同時也讓全場粉絲驚嘆郭富城的超強體能和精實的體態，他在長達3小時的演唱會從頭跳到尾，完全看不出已近60歲。

這次來台開唱感觸深，郭富城演唱會中跟歌迷真情告白說：「5年沒來了，你們還好嗎？5年變化很大，很多東西有變化，但我的心沒變過，就愛台灣歌迷的心」，全場歌迷也報以尖叫聲熱情回應。

唱完一首首回憶殺的歌曲，郭富城回想到自己1990年時剛出道的情景，他感嘆：「當時我很年輕，皮膚很嫩，沒有皺紋，牙齒也很白，皮膚也有彈性的，現在還有，但不多，但沒問題，時間嘛、歲月成長嘛，我不擔心，我那時候的狀態，我那時候的皮膚，不算帥，但是算可愛」，坦言經過歲月，自己一樣喜歡唱歌、喜歡表演。

演唱到一半意外發生濺血和跌倒插曲，透過大螢幕上可以發現郭富城左手不慎受傷，手背上出現傷口流血，好在經過止血後無大礙；除了受傷流血，郭富城在轉換場景和服裝時候也不慎跌倒，腳步沒算好被升降舞台絆倒，好在換完衣服後仍現身熱力演唱，沒有影響演出。

對此，郭富城經紀人小美回應：「城城沒事，只是在轉升降位時碰到台邊，沒事發生！反而之前唱『越愛越好』時被衣服珠片刮損手指，但也沒有大問題，繼續賣力表演，觀眾反應熱烈！謝謝關心！」

最後安可壓軸，郭富城特別獻唱34年前剛來台灣發展時的首張專輯的同名主打歌「對你愛不完」，他帶著舞群秀出「對你愛不完」經典手勢舞狂震小巨蛋，掀全場帶動唱之餘，更為演唱會畫下完美句點。

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