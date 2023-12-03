人物／從小我、大我到無我 李連杰超越生死探尋佛法路

自稱閒人一個的李連杰，一口氣要為讀者簽幾百本書。（記者沈昱嘉／攝影）

黃飛鴻展開雙臂白鶴亮翅的形象還鐫刻在影迷心中，李連杰 已以雙手合十的姿態走來，60歲的他不再著相於「功夫皇帝」，第一本自傳書講的是他與佛教的相遇。

李連杰首部著作不寫電影，卻是集60年人生歲月、25載佛法因緣的《超越生死》。（記者沈昱嘉／攝影） 李連杰2017年在慈誠羅珠堪布指導下閉關，於海拔4200公尺的四川藏區。（聯合文學提供）

李連杰以「冰箱理論」描述從小我、大我到無我的追尋，以「手機理論」比喻生死輪迴，以一個杯子解釋色即是空。他說：「我就是一個閒人，因為我經歷過賺錢、成名、追女孩、女孩追我，我經歷過政治、商業，又沒有文化，所以可以用最通俗的白話，分享我的學佛經驗。」

在武術中對陰陽太極的思考

李連杰8歲學武，11歲起拿了五次武術冠軍，17歲電影處女作「少林寺」就成經典，後續有「黃飛鴻」系列，進軍好萊塢參演多部大片，憑「投名狀」摘下香港電影金像獎影帝桂冠。他有很多可以說的事，可是首部著作卻是集60年人生歲月、寫25載佛法因緣的《超越生死》。

「每個年齡段都有人給你貼不同的標籤，但我肯定知道我不是黃飛鴻。」這書不是武術祕笈、明星八卦，李連杰很清醒地區分過去的光芒：「別人說你是黃飛鴻、你很厲害，那是別人的想法。但人如果被這種事左右，是把自己陷進去了，一點都不自由。」

1998年，李連杰赴台宣傳電影「致命武器4」時皈依藏傳佛教，成為佛弟子，但在那之前，他已經在從小練的武術中，思考陰與陽等等超乎招式的問題，有些因緣牽引著他走向今天的李連杰。

曾經的李連杰有「功夫皇帝」的形象和動輒千萬美金的片酬，放下了，克服幾乎致死的高山症進藏區閉關，對著上師頂禮膜拜，「沒有困難和不困難，就是你怎麼選擇」。他明白人的渴望不會止步於1000萬，他看過曾經拿2000萬片酬的巨星，也會黯淡到坐在片場畸角旮旯裡沒人理會。

「我們太容易被物質卡住，其實能不能快樂，內在的訓練是心裡的那個東西。」李連杰說：「人生是光著身子而來，走的時候也就穿三套衣服，中間一切只是你保管，你有幾把鑰匙。」不管這錀匙將來交給子女、社會，都已與你無關。

「我現在1000萬不放下，後頭還得放下，那根本不是你的，你是保管員而已。」李連杰看透一時繁華的本質：「我願意把鑰匙多帶在身上幾年還是早點放下？我能不能放下、有沒有勇氣放下？放下的結果是什麼？更快樂、還是會痛苦？」眾多的問題，他在佛法裡找到答案。

從冰到水的冰箱理論

如果說，前段的明星是小我，後段創「壹基金」是大我，現在是在探究無我，這麼一段過程，李連杰有個「冰箱理論」。

九歲起每天練功八、九個小時，李連杰不清楚在尋找什麼，跟大部分人一樣，願望就是健康和快樂，健康可以靠鍛鍊，但快樂很多時候是靠外部來證明自己與眾不同，所以要努力、要奮鬥，才能達到快樂的標準。

但是，達到第一個目標後，又有下一個目標，以為有了名、利、權、情就會快樂，但往前看總還有更有名更有錢的人。李連杰說：「我們都是這樣的成長，我就經歷過這些東西，這是小我，以我為中心。」

他以冰箱喻人，原始狀態有冰，因為沒有安全感，就往冰箱存很多東西，而且加密碼保護，「明明我們的本性跟佛陀是一樣的，區分是佛陀是水，我們是冰，佛陀教的就是把冰融化成水。我們都可以成佛，但我們不知道自己有冰，還一直往裡塞東西」。

到了大我階段，就是人生到了某個閱歷，會打開冰箱，拿東西出來分享。李連杰說：「佛教就是告訴你，快點拿出來吧、清空了吧，你就不用那麼多牽掛了，愈容易發現裡面有冰。」

再來就是冰箱門不再關上，讓冰慢慢融化，最後連冰箱都砸碎、沒有冰箱這回事，不再一定要保護什麼，這便是無我，在這個狀態下就容易接觸到真正的實相。

「我覺得八萬四千個法門，簡單來講就是融冰的過程。」李連杰說，但很多人不知道自己有冰、再來又想把冰箱鎖起來才有安全感，「我人生就是經歷過這些」。小我有小我的痛苦、大我有大我的痛苦，而無我，因無我，沒有痛苦和快樂。

李連杰再比喻：「無我回頭看小我和大我，他會說，兄弟，你卡在這個冰箱裡的小我世界很痛苦，你換一換，可能沒那麼痛苦。」所以菩薩們才會生生世世「地獄不空，我不成佛」。

李連杰2001年第一次到巴麥寺，在尼師寺院中的儀式。（聯合文學提供）

聞思修開宇宙飛船

李連杰還有個「開宇宙飛船」的理論，解釋聞思修的過程。

假設人們想做宇宙飛行員去外太空，所以去學知識、看說明書、聽老師教，背到滾瓜爛熟，以佛教來說，這是「聞解脫」的階段，是知識的，瞭解更多後，對生活中的困難可以更容易推離，不再執著。

第二階段更重要，他說：「你得真的上宇宙飛船去開啊，這是修的階段。」自己開，或者先找上師帶著飛，才能從知識性變成實用性。

「開著開著，才會發現說原來我搞錯了，這是一個無人駕駛，根本不需要開，只要心裡想說去月球吧，就去月球了。」李連杰說，這是聞思修的三階段，最難是一進二，但自己多年來看到很多同修還卡在第一階段，原因是「速度沒定好」，沒給自己時間壓迫感。

李連杰有，他確立了目標，就一往直前，「名利一切都不重要了，我一定要把重心轉來實際開宇航，我才有機會進到下一個階段」。

這也可說明為什麼李連杰最後比較靠近藏傳佛教。他說：「我第一個目標是想了解相對的真相和宇宙的真相，第二個就是速度。」雖然他拍「少林寺」時，被天台山國清寺的方丈說「與佛有緣」，雖然他跟禪宗如聖嚴法師也有很多接觸，但聽到藏傳佛教說「即生成佛」，有其善巧的方便與速度，他便自然地接近了。

2018年，李連杰在藏區閉關，受上師教導完心性之後，在戶外拍攝的照片。（聯合文學提供）

全家同修成同學

考慮出書時，李連杰正與小女兒跟著明就仁波切學習，明星妻子利智也很支持他成為修行人。

李連杰說，一般人求神拜佛，初始都是有所求，這些求有一定的「廣告效果」，引人進來，但每人因果不同，有人求得，有人求不得。他笑說：「就像有人求老公別傷結果又傷了，難免失望。」但到了孩子大了離家上學，利智也機緣成熟，在2016年見了揚唐仁波切，即180度轉向，每天六個小時、八小時禪修，比他還認真。

大人有東方影響，加上李連杰練武術，對於絕招、祕笈這些神祕事物好奇且不排斥，受西方教育的女兒就總說：「你們說的都證明不了，你們都是腦子壞了。」

但是小女兒2022年主動請父親帶她去上課，就此發現新世界，原來連哈佛大學都有宗教系，修行在座的都是各大學宗教、心理、醫學、環境、量力子學專家，將各自幾十年的專業研究套用在佛法上。李連杰說：「我的英文水準根本聽不懂，女兒聽五個小時，最崇拜的這些人在這裡跟她都是同學，一起打坐，她太開心了。」

自此，老爸的上師也變成女兒的上師，一家人都變成同學。大女兒則是一直很乖巧，從小跟著父親做公益，李連杰形容：「大女兒在大我這裡，小女兒是從小我一下蹦到無我。」

李連杰（右）2014年與慈誠羅珠堪布在藏區修行。（聯合文學提供）

超越生死的手機理論

一家快樂修行，李連杰卻屢被傳死訊，他大笑：「我過去十年不知道『被死』了多少次。」

但他心態很正面：「到了某一個階段的修行，會認為說，真的擔心我死的，我感恩你；真的希望我死的，我也謝謝，肯定是我造過什麼孽使你那麼恨我，那就趕快發洩出來。」

李連杰在2013年被診斷出甲狀腺亢進，加上每拍一部戲就留一個傷，健康的確是個問題，可是他很豁達，又有一個「手機理論」。

「人的身體就是手機，我們的內容放在雲端，手機一定會壞，可以換新，內容可以再download。」李連杰說：「這就是輪迴啊。所以我相信輪迴，你做的好事壞事都在那虛擬裡，有生就會有死，是必然的。」

如「心經」說「不生不死」、「無老死亦無老死盡」，李連杰說，這已是在說沒生沒滅了，連釋迦 牟尼佛都在83歲圓寂，「我根本不去糾結這個了」。

他回憶，少年時拍完「少林寺」，「我覺得我特別冤，特別懷才不遇，大人都不理解我，我能做很多事，你們都不給我機會」。一個朋友開解他，從五千年文明說起，霍去病、岳飛都英年早逝，寫「史記」的司馬遷還被閹了，大家都冤。

李連杰懂了：「你所追求的、渴望別人理解的那個，其實從古至今就不完全存在，歷史中都有人就折斷了。你是一個運動員，就要打來打去，就可能受傷。」雖然懂，但他仍是同期裡受傷多的那一個。

直到碰到佛法後，李連杰才慢慢學會消化，他會想，為什麼自己比別人學得更快、成果更與眾不同一點，「我太太說，說不定我根本不是第一世練武術，可能在過去世裡真的救過很多人，也可能無端端打傷很多人，這是因果報應，肯定做過同樣的因，到了今生有同樣的果。」

李連杰感恩了：「我今生還有能力承受這些果報，那就快來吧，消掉這些果報，萬一再輪迴，下一世就不需要再承受，起碼我感恩這一次碰到了佛法，我還可以應付，我不知道下一世還有沒有機緣再碰到佛法。」

他至今每天都要吃藥，很多是終身停不了的藥，但每一次他都會看著藥感謝它：「你提醒我一切都是無常，一切都是很好的。」

2017年，李連杰(左)在美國拜見多竹千法王。（聯合文學提供）

杯子與色即是空

就像李家小女兒一度認為父親信仰的只是迷信，對於未涉宗教的人，可能也無法理解科學未驗證的事。

對此，李連杰借量子力學的說法：「那些在宇宙空間裡科技目前無法證明的，不代表不存在。」如電訊、如紫外線，如眾多機器能看到但人眼看不到的，因為機器說存在，人們就相信存在。他認為，人類根據有限所知形成更有限的好與壞思考，佛教並不反對這一點，但這不是真正的真相，真正的真相遠超越這個。

李連杰隨手拿一個咖啡杯，就給它一個名字「色」，以現在的科學可以將其一再分解到最小最小的單位，未來的科學可能還可以分解到更小，暫定名為「空」，所以，這是「色即是空」；如果把「空」疊加回來，最後變回杯子，那是「色」，就是「空即是色」。

再給右眼一個放大鏡，對著杯子「色」放大1億倍，又分解成最小單位「空」；但此時換左邊裸眼看，那還是個杯子。所以這便是「色不異空、空不異色」。

李連杰以淺顯的方式解釋，因為他發現：「傳統佛教有點跟年輕人愈來愈遠，因為講的還是宋朝的、清朝的版本，那字都不是現在電腦上用的字。」但他並不打算開個社群頻道說法，此生很幸運接觸佛教，認識很多上師，外界對出家人有固有的要求，他沒有，便很自在，可以「天南地北、胡說八道」。

李連杰2018年朝禮西藏拉薩大昭寺的覺沃佛。（聯合文學提供）

不眷戀往日的名與利

「我一直就喜歡佛法。」李連杰始終好奇釋迦牟尼講的相對空間裡的所有運作模式是什麼、宇宙的真相是什麼，他願意窮後半生去探索。

他再比喻，也許人們只是被設計的遊戲人物、電影角色，「我走出來了，我也是設計者了。我要進去告訴他們，兄弟，你被設計得很慘，但是你可以出來，你有跟佛陀一模一樣的本性，你也可以找到冰，把它融化成水」。

李連杰早就告訴自己，武術拿五年冠軍夠了，他不想為此奮鬥一生；電影喜歡，做一段時間就夠了，沒有他，還有新的明星，自己只不過是被潮流推下去或自行下車的區別。

李連杰首本著作《超越生死》。（聯合文學提供）

他最近和已經86歲的師父開玩笑，師父還在教武術，而他已經「活了四趟」，被師父笑罵「太調皮」。李連杰卻知道，自己從小我走到如今探究無我的路，是多麼一往無前，「當你為了最想達到的、特愛的那個目的，中間的都不是困難」。