移民專頁／面談完等綠卡時出國 要有返美證

即使 I-485通過機率十分高，離開美境赴歐旅行，有回美證和工作許可證相對安全。（Getty Images）

讀者問：

我的綠卡排期PD (Priority Date) 是2022年4月，剛面試 完，全程沒有任何問題，主要問我和太太認識的一些細節以及工作狀況。 我跟太太與在一起逾十年，但兩人2021年才結婚。面試結束了，沒有當場宣布結果，回家後第二天我的身分狀態變回了CRP (Case Remains Pending)。原想年中去歐洲旅遊，考慮到可能會有面試，所以一直按兵不動，面試果真來了。現在面試完已經一個多月，也沒有要求補充文件(RFE)之類的，是不是不會有什麼大問題了？

本來不想用「返美證」(Advance Parole，AP)，以為綠卡馬上排到了，但新財年開始後只前進了15天，因此重新動了用AP在聖誕假期去歐洲旅遊的念頭。想問，面試順利且沒有RFE是不是 I-485通過的機率已經十分高，不用擔心使用AP後I-485悲劇的後果了？ 順帶一個簽證 問題，H-1B沒有stamp，但有回美證和工作許可證(AP+EAD)，對歐簽有什麼影響嗎？

答：

1. 通常情況下，面試順利且沒有接到要求補充文件(RFE)的通知，確實是正面的現象。這可能意味著你的案件正在正常處理中。然而，要記住每個案件都是獨特的，移民局 的處理時間可能因多種因素而異。即使面試順利，最終的批准仍然取決於移民局的最終決定。通常來說，如果 I-485申請處於掛起狀態，並且沒有明顯的問題，使用AP旅行通常被視為相對安全的。

2. 由於你有AP和EAD，你應該可以使用AP重新入境。至於去歐洲旅遊，你需要根據你計畫要訪問的國家的要求來申請簽證。有了AP和EAD，你在美國的合法居留狀態應該是明確的，因此不會影響你申請歐洲簽證的過程。不過建議你在申請簽證時，諮詢欲訪問國家的領事館或大使館，以確保你符合所有的入境要求。