娛樂／「驚奇隊長2」貓星人賣萌

「驚奇隊長2」一度因為演員缺席無法宣傳，改由貓咪上陣。（取材自IMDb）

漫威 電影「驚奇隊長2」（The Marvels）最強超級英雄驚奇隊長全新升級回歸，首支女力天團華麗出擊，展現前所未見全新戰鬥模式，更高、更遠、更快。劇中主打復仇者聯盟傳承精神，更內含緬懷鋼鐵人和美國隊長的洋蔥，讓忠實鐵粉一看秒落淚。

片中，驚奇隊長卡蘿丹佛斯（Carol Danvers）說，毀滅眾人的薩諾斯（Thanos，又譯「滅霸」）雖已被擊敗卻尚未終結，而這次的反派達本（Dar-benn）撂下狠話：「這都只是開始罷了！」在時空中扯開一個洞掀戰。

早前「驚奇隊長2」受到演員工會罷工影響，三位女主角布麗拉森（Brie Larson）、伊曼維拉尼（Iman Vellani）、媞優娜佩瑞斯（Teyonah Parris）無緣現身宣傳，不過除了導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）、製片瑪莉利瓦諾斯（Mary Livanos）之外，劇組出奇招讓片中的萌貓們一起現身宣傳。

「驚奇隊長2」由奧斯卡影后布麗拉爾森（中）演出的主角卡蘿丹佛斯，與其他兩位超級英雄合體成為女力天團。（取材自IMDb）

幼貓大軍來襲

在「驚奇隊長」中人氣指數暴衝破表的超萌外星佛萊肯貓貓「呆頭鵝」（Goose），這回在「驚奇隊長2」裡戲份大增，率領一票佛萊肯幼幼貓咪大軍，來勢洶洶勢萌翻大銀幕。除了橘貓「呆頭鵝」，片中還有各色各樣的貓咪，包括黑、白、藍、橘白和條紋相間和長短毛，就要抵擋不了喵星人魅力的貓奴觀眾招架不住。

漫威劇組馴貓師喬范恩（Jo Vaughan）透露，第一天拍攝神刃太空 站戲碼的幕後故事時，10隻僅僅三個月大的幼貓們首度踏出居家生活，一起外拍上陣演出，卻出乎意料地全部展現專業「演技」，點到點走位全部完美到位，超萌模樣引來全體劇組圍觀。

由於故事設定佛萊肯貓是從蛋中孵化，因此道具部門於是做了超過60顆人工彩繪的彩蛋，讓英國短毛藍貓「Boggle」擔任破蛋而出的重責大任。

在首集僅為驚奇隊長得力跟班的「呆頭鵝」，這次加入牠跟在驚奇隊長身邊長達30年的背景故事，編劇艾莉莎克拉錫克（Elissa Karasik）說：「對於某些角色，呆頭鵝就像一家人，看牠加入決戰也十分有趣！」

主角其實對貓過敏

「呆頭鵝」實際上由兩隻貓「探戈」與「尼莫」一起飾演，尼莫擅長特技動作，探戈則專精擺怪表情，雙貓聯手文武雙全合作無間。

儘管「驚奇隊長」布麗拉森熱愛貓咪，卻會過敏，不過她大讚佛萊肯貓咪大軍的主意很棒，表示「只要有貓咪在片場上，就會令每個人心情大好，尤其是拍攝時數很長的時候。」