娛樂／「佛萊迪餐館之五夜驚魂」 竄今年恐怖之王

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」劇照。（取材自IMDb）

環球影業「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights At Freddy's，玩具熊的五夜驚魂）是今年萬聖節 檔期的唯一應景新片，儘管它的媒體評價相當糟糕，不過在年輕觀眾之間迴響熱烈，首映開出令人訝異的7800萬美元優秀成績，目前北美票房累計已達1.14億美元，全球突破2.18億，更蟬聯兩周票房冠軍。

同步登串流 竟沒傷票房

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」製作成本僅2000萬美元，首映當天同步登上環球的串流平台Peacock，竟然還能吸引那麼多人買票入場，令業界跌破眼鏡。有分析認為，可能因為Peacock平台本身的訂戶數量在全美國也只有2800萬戶，遠低於Netflix、Max、Disney+等平台，所以選擇線上線下同步發行的模式，對其票房的影響並不大。

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」由專拍恐怖片的布倫屋製片公司（Blumhouse Productions）負責製作，改編自2014年發行的同名第一人稱電子遊戲「玩具熊的五夜後宮」（Five Nights at Freddy's，簡稱「FNAF」），遊戲內容是發生在比薩餐廳裡的種種靈異恐怖事件，玩家負責扮演夜班員工角色，要設法逃過入侵店內的各種殺人機器玩偶的威脅。截至2023年，該電玩系列全球銷售量超過3350萬套，在美國擁有相當不小的群眾基礎。

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」電影海報。（取材自IMDb）

另一方面，該片請來六位在美國青少年群體中極有人氣的網紅客串演出——例如在片中扮演計程車司機的CoryxKenshin，本身擁有1730萬YouTube訂戶，而他在6月底製作的「佛萊迪餐館之五夜驚魂」的宣傳影片，有近1000萬次點擊量。

也因此，雖然這次的電影版並無多少大牌演員加盟，仍獲得了令人咋舌的票房成績，就恐怖片而言，這樣的首映票房，遠優於之前上映的「驚聲尖叫6」（Scream VI，4440萬美元）、「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer，又譯「驅魔人：信徒」，2650萬美元）和「奪魂鋸10」（Saw X，1830萬美元），成為2023年的恐怖片之王。

此外，這項成績也是歷來萬聖節檔期上映的恐怖電影中，票房表現最好的一部（此紀錄先前由「奪魂鋸3」在2006年萬聖節以3300萬美元票房創下）。對製作方布倫屋製片公司而言，已創下該公司有史以來最好的首映成績。

此外，因為其PG-13級的定位，「佛萊迪餐館之五夜驚魂」也成功吸引一大批13歲至17歲年齡段的觀眾。這群人因為年齡限制，平時無法入場觀看限制級恐怖片，再加上每年萬聖節期間，這些人的年齡最尷尬：參加「不給糖就搗蛋」的活動年紀太大，或對此沒興趣，但是他們未成年看不了限制性電影，也無法參與酒精派對萬聖節活動。

PG-13精準定位 行銷成功

結果，「佛萊迪餐館之五夜驚魂」恰恰為他們創造一次可以在電影院共同參與、放肆狂歡的契機，也很符合2023年以來好萊塢 電影強調體驗感，樂於將戲院觀影上升到「事件」（event）程度的潮流。

如同今年橫空出世的演唱會電影「泰勒絲 ：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift : The Eras Tour）一樣，充分說明今時今日想要在美國電影市場獲得商業成功，如何將觀影過程營造成某種事件或是只有戲院才能獲得的特殊體驗，實在是重中之重。

對於「佛萊迪餐館之五夜驚魂」而言，如果上映檔期不是萬聖節，若不是因為年輕人希望能在這一時刻到影院和眾人一起體驗這份應景的刺激感，恐怕其票房成績不會如此驚人。而且，今年幾部票房特別成功的好萊塢作品，「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）到「芭比」（Barbie）、「泰勒絲：時代巡迴演唱會」再到「佛萊迪餐館之五夜驚魂」，共同點在於成功將美國年輕人本就熟悉的文化形象，搬上了大銀幕，賦予其全新的生命力。

（取材自澎湃新聞）