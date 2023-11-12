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移民專頁／用AP身分入境 將喪失F1和OPT身分

鄭毅律師
使用Advance Parole重新入境後，可能喪失原來的F-1或OPT身分。（Getty Images）
使用Advance Parole重新入境後，可能喪失原來的F-1或OPT身分。（Getty Images）

讀者問：

我是綠卡，幫我先生申請了婚姻綠卡，I-485 pending中。 他現在的身分是OPT extension，有一份正職（full time job）。如果他用回美證回國，那再次入境之後他又是什麼身分呢？還能繼續在現在的這個雇主這裡上班嗎？

答：

OPT是給F-1學生簽證持有者的一種工作許可，讓他們在完成學業後可以在美國工作一段時間。Advance Parole（回美證，簡稱AP）是給正在等待調整身分（例如I-485申請）的人一個短暫離開美國並能重新入境的許可。當你的先生的I-485正在處理中時，如果他沒有Advance Parole就離開美國，他的I-485申請可能會被認為是放棄了，導致不能返回美國。

如果你的先生使用Advance Parole離開並重新進入美國，他將以Advance Parole的身分重新進入。然而值得注意的是，使用Advance Parole重新入境後，他將喪失原來的F-1或OPT身分。這意味著，儘管他可以回到美國，但他不可以用OPT的身分來替原來的雇主工作。當然，如果他在申請Advance Parole的時候，也申請了工作許可（Employment Authorization Document，簡稱EAD或C9卡），則可以用EAD為目前的雇主工作。

OPT 綠卡 學生簽證

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