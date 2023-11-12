詐騙ing／你今天被詐騙了嗎？

你今天被騙了嗎？

詐騙可以說是現代人的共同生命體驗，不論在世界哪一個角落，都有可能淪為詐騙集團 鎖定的受害目標。

前陣子，居住的城市還發生一位退休婦人在短短三個星期遭詐騙30多萬美元的新聞，退休金 幾乎全部就此蕩然無存，受害婦人前途茫茫欲哭無淚。這個案件中，騙徒冒充是中國公安及檢察官，指控婦人涉及一樁國際詐騙案，一開始要求其匯出交保候傳的10萬元保釋金。接著，以調查帳戶是否有黑金流入為藉口，請其將所有銀行帳戶、投資帳戶內的錢匯至謊稱的香港廉政公署以做核實。就這樣，一步步踏入騙子集團精心設計的陷阱，淪為任人宰割的俎上肉。

我聽說你有紅酒…想訂些

前兩天收到一封簡訊，說是某某某介紹，想和我訂一些紅酒，問有沒有什麼名貴美酒推薦，還接過要和我約時間討論財務投資問題。對於這類顯而易見的詐騙訊息我一概略過，直接刪除。我的手機每天都有世界各地的來電，墨西哥、祕魯、智利、比利時、荷蘭、大陸、泰國等，橫跨數個時區，不知道還以為我是生意遍布全球的商業巨擘。幸好智慧型手機有篩選過濾功能，螢幕上會顯示「可能是詐騙」( scam likely)做為警戒、提醒，遇到這種來電直接封鎖，絕不輕易讓他們越雷池一步。

除了電話、簡訊之外，電郵信箱也經常會收到銀行、信用卡公司的警告信函，通知消費者目前流行的詐騙手段，要大家提高警覺，切勿輕易上鉤等等。

前陣子，臉書專頁收到一封台灣讀者寫來的信，剛開始是詢問有關美國校園霸凌問題，原本以為是她美國朋友的孩子遭遇同學欺侮，我還認真給予建議，要小孩試著參加學校社團、體育活動，尋求同儕與老師支援。之後斷斷續續聊下來，越聽越不對勁，內心懷疑她應該是遇上詐騙集團了。對方還頗費周章編了一整套故事，說是孩子的母親過世，父親被徵調至烏克蘭擔任軍醫，原本已屆退伍卻遲遲未得上級將軍批准。在美國銀行帳戶的存款也被凍結，要等返美才會歸還。詐騙故事中有三位主角，一位是小孩，一位是軍醫爸爸，一位是將軍。嗅出詐騙氛圍後，我向她一一提出疑點。首先，美國並沒有軍隊駐紮在烏克蘭，且政府不可能毫無理由凍結金融機構帳戶，還有，美國孩子不會使用Line通訊軟體，更遑論用簡體字聊天。

資金凍結、孩子被霸凌、爸爸滯留海外，都是在做鋪陳，博取同情，最後肯定是要求金錢援助。那位讀者一開始還深信不疑，因為對方並未開口要錢。過了一個星期，對方要求她以妻子身分寫信給駐烏將軍，請求其批准退伍申請，那位讀者基於同情於是照辦了。接著，將軍登場，還以中文書寫，指示她從美國大使館購買一份申請表格，才能拿到退伍令。一份表格要價台幣十萬元，要求她直接匯款至美國大使館。接著，便傳了一本上頭有帳戶資料的存摺照片過來，請其付款後將單據寄給他做為證明，並且信誓旦旦保證：「我們永遠不會欺騙您！」。

騙子終於露出真面目，藉著時事編造迂迴離奇情節，真是佩服他們與時俱進編故事的能力。接下來幾天，對方不斷傳訊息催促匯款，那位讀者至此才百分之百確信真的遇上詐騙集團了。

我在網路遇到…有錢帥哥

最近網路上流傳一段視頻，女兒和媽媽聊天，說她在網路上遇到一個對象，對方外表俊美氣宇非凡，住豪宅開名車，和這樣的人交往應該注意什麼？結果老媽頭也不抬淡定回答：「要我說妳先下載反詐騙App吧！」幽默的回應令人莞爾，也點出現在處處有詐騙人人自危的現象。

前幾日打電話回台灣想和爸爸話家常，連續好幾天打不通，明明攝像機螢幕顯示老爸走去客廳拿起話筒，卻沒有應聲隨即掛斷。原先以為是否話機故障，還請弟弟回家測試。結果發現，原來台灣電信局最近多了一項服務，只要是境外打來的電話，拿起話筒時都會聽到一連串警告語音，提醒接聽者這是國際電話需小心提防詐騙。因為詐騙猖獗，民眾被騙事件層出不窮，政府乾脆從源頭防堵，不管是不是有詐，先發出警告再說，讓騙子無機可趁。這項服務立意良善，但是我的越洋問安電話也因此發生被老爸當成詐騙份子直接切斷的烏龍，連一聲「喂～」的機會也沒給，真是防範未然的最佳實踐啊！

台灣三位心理師 林昱萱、周裕翔和蘇益賢合作撰寫了一本書「你今天被騙了嗎？」，運用心理學的理論和技巧，分析詐騙行為背後的心理機制，揭開各種騙術伎倆，提醒大家如何辨識騙徒運用的心戰話術，學習預防破解方法，避免陷入騙局中，或是從遭騙的懊悔自責情緒裡解脫。這是第一本以心理學角度正視剖析遍佈全球的各種詐騙事蹟，從而希望能夠起到預防作用，減少更多的傷害。

這幾年，跨國詐騙如病毒般迅速散播到每個有人跡之處，成為如新冠般令人為之喪膽的全球流行病。要避免跳入騙子天羅地網設下的圈套恐怕需要杜絕三心：好奇心、貪財之心及未經理智判斷的同情心。如果已經成為受害者，也無需沉溺於傷心悔恨中，就當做一道人生功課，經歷了，繳了學費，便翻過篇，繼續過好自己的日子，因為你不是第一個被騙，也絕不會是最後一個。或許，在詐騙幾已成為全民共同生命經歷的現代社會，「你今天被詐騙了嗎？」會否成為我們日常生活中見面相互問候的開場白呢？

「你今天被騙了嗎？--心理師教你破解詐騙伎倆」

為什麼有人會為從沒見過面的愛人匯款？為何有人明明知道對方騙錢騙色卻仍然執迷不悟？為何有人早發現苗頭不對卻逃不出來魔掌？又為何有些人看似聰明絕頂，擁有高學歷、好資歷卻也受騙上當？認為自己不會受騙的人更容易上當，不分職業、學歷，那怕是律師或博士，甚至是洞悉他人心理為業的心理師都會被騙，詐騙是件比你、我想像還複雜的事情。

作者： 林昱萱、周裕翔、蘇益賢

出版社：時報出版