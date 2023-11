娛樂／盼在美「封神」 視效總監：感情相通

「封神第一部:朝歌風雲」進軍海外,在美國、英國等地上映。(取材自豆瓣電影)

「封神第一部:朝歌風雲」(Creation of The Gods I: Kingdom of Storms)在中國票房突破26.3億人民幣(約3.6億美元),秋季在美國、英國、紐西蘭等地發行,第二部已著手製作。該片視效總監道格拉斯史密斯(Douglas Smith)早前受訪,提到參與這部中國神話故事經歷的文化差異、製作過程中的特效難度。

當被問到「封神第一部」對於西方觀眾來說,在觀影上會有文化障礙嗎?道格拉斯表示:對於接受西方文化的觀眾或美國觀眾來說,或許在部分劇情上因文化差異難以理解,但是電影中傳達的情感關係是相通的。「『封神第一部』在北美的發行主要在華裔 比較集中的地區,而不是在整體美國全區域發行,我覺得其實可以面對更廣泛的美國觀眾來進行發行。」

「封神第一部:朝歌風雲」視效總監道格拉斯史密斯過去曾獲得奧斯卡與金馬獎的肯定。(取材自新京報)

金獎特效師 走訪陵寢、寺廟采風

道格拉斯是美國知名電影視效師,自1976年起從事電影視效工作,以協助攝影的身分參與「星際大戰」(Star Wars)的視覺工作,迄今執業近50年。他1996年憑「ID4星際終結者」(Independence Day,又譯「獨立日」)贏得第69屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎。2015年,他參與創作的華語電影「尋龍訣」,為他贏得第53屆金馬獎最佳視覺效果,也因為這次默契的合作,「封神第一部」導演烏爾善邀請他加入「封神三部曲」的創作團隊,為中國5000年歷史的奇幻想像提供技術支援。

道格拉斯的太太遲少艾(Anna Chi)是華裔,也是電影圈內人,1980年代來美就讀加州大學 洛杉磯分校導演系,畢業後的第一份工作是在電影「喜福會」當導演王穎的助理。兩人婚後常到中國度假,偶然參與吳宇森導演的影片「太平輪」(「太平輪」上下部分別於2014年和2015年上映),負責部分戰爭場面和太平輪最後沉船的視覺特效。那是道格拉斯第一次參與中國電影項目,作為電影人,他很想看中國電影是如何拍攝的。

道格拉斯透過妻子結識烏爾善,兩人經常保持聯繫。某次,烏爾善發給他電影「尋龍訣」的劇本,他讀完之後,覺得劇本非常有意思,「有點像『法櫃奇兵』(Raiders of the Lost Ark)系列,如果參與的話,會是一個很有趣的項目」。做完之後,他覺得即便有趣,做起來也挺難的。就是這個「有趣」也「挺難」的項目,為他贏得第53屆台灣電影金馬獎最佳視覺效果獎。

為呈現「封神」神話,製作方在視覺特效下足工夫。(取材自豆瓣電影)

某次飯局上,烏爾善跟他提到「封神」的整體故事,道格拉斯沒有中國神話故事的文化背景,不過因為「導演是個說故事的高手,講得很好」,讓他理解類似希臘神話,是發生在人和神仙之間的故事。對他來說,參與創作「封神」這個中國傳統神話故事電影,是一個全新的學習過程,哪吒、楊戩這些人物對中國觀眾家喻戶曉,但對他而言這些人物是全新的,為了理解其中的文化背景,他耗費了許多精力。

道格拉斯過去做的專案中,全新角色登場時會有人物介紹,但在「封神三部曲」中完全沒有這個過程,哪吒一出場就有對應的法術效果。所以,他必須在一開始閱讀劇本,就得接受這個事實。為了更好的理解「封神」背後的文化,在電影籌備期間,道格拉斯跟隨導演和主創團隊在河南、山西、陝西進行了一次文化之旅,參觀很多博物館、寺廟、帝王墓等,他回憶:「一些泥塑、石雕造像藝術,最後都轉化為片中的造型設計」。

「封神第一部:朝歌風雲」視效總監道格拉斯(左)與導演烏爾善(中)走訪多地尋找靈感與素材。(取材自新京報)

在「封神第一部」的視效製作過程中,道格拉斯覺得像雷震子這種數位角色,從概念設計到最後的完成效果上難度較大;另外在導演和美術團隊的設計中,崑崙是由仙人真氣組成的,氣固化後形成崑崙仙境中的山,這種「縹緲」意境的視覺呈現,對他來說也較難理解。

「封神三部曲」的拍攝,除了中國主創團隊之外,還有20個國家工作人員參與前期籌備、拍攝及後期製作,視效製作也有8個國家的團隊參與。道格拉斯說,這也是為什麼魅思映像公司(烏爾善2017年為了拍攝「封神三部曲」專門成立的視效公司)存在的一個非常重要的原因,能讓中國電影從業者能更積極的參與跨國電影製作體系。

道格拉斯提到去年詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),「他們用了很多非常先進的新技術呈現水,水也是視效中非常難的一部分,但對於卡麥隆來說,他有著充足的資源,有充足的時間和預算去做這個項目,我們在有限的條件下去完成(「封神第一部」),項目的難度級別還是非常高」 。

封神2 AI 、虛擬拍攝協力

「封神第二部」的後製也進入排程階段,身為視效總監的道格拉斯透露,續集可能會用到虛擬拍攝結合AI技術,也就是將導演要求的拍攝動作、鏡頭都在電腦裡的虛擬場景中進行,包括場景、人物、燈光等,整合進電腦,導演後續可直接在電腦上「指揮」角色的表演和動作,從任意角度運動鏡頭。

關於已經與烏爾善導演合作了兩次,道格拉斯最欣賞烏爾善導演「非常和平的一種心態,因為我遇見過很多項目,一些導演在壓力很大的時候可能會有一點狂躁,情緒不是那麼穩定,但是烏爾善導演整體來說情緒非常平和穩定的。」

他說,烏爾善是個思維非常周全的人,表達能力非常清楚。「他會非常清晰的去傳遞工作上的訴求,在專案上非常投入,非常有精力。導演其實很像一個軍隊的將軍,和主創有著很好的溝通,能夠指揮整個劇組做很多事情,是一個非常好的領袖。」

哪吒、楊戩等「封神」人物對視覺總監道格拉斯史密斯來說都是陌生領域,圖為劇照。(取材自豆瓣電影)

(取材自新京報)