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娛樂／盼在美「封神」 視效總監：感情相通

娛樂新聞組
「封神第一部：朝歌風雲」進軍海外，在美國、英國等地上映。（取材自豆瓣電影）
「封神第一部：朝歌風雲」進軍海外，在美國、英國等地上映。（取材自豆瓣電影）

「封神第一部：朝歌風雲」（Creation of The Gods I: Kingdom of Storms）在中國票房突破26.3億人民幣（約3.6億美元），秋季在美國、英國、紐西蘭等地發行，第二部已著手製作。該片視效總監道格拉斯史密斯（Douglas Smith）早前受訪，提到參與這部中國神話故事經歷的文化差異、製作過程中的特效難度。

當被問到「封神第一部」對於西方觀眾來說，在觀影上會有文化障礙嗎？道格拉斯表示：對於接受西方文化的觀眾或美國觀眾來說，或許在部分劇情上因文化差異難以理解，但是電影中傳達的情感關係是相通的。「『封神第一部』在北美的發行主要在華裔比較集中的地區，而不是在整體美國全區域發行，我覺得其實可以面對更廣泛的美國觀眾來進行發行。」

「封神第一部：朝歌風雲」視效總監道格拉斯史密斯過去曾獲得奧斯卡與金馬獎的肯定。（...
「封神第一部：朝歌風雲」視效總監道格拉斯史密斯過去曾獲得奧斯卡與金馬獎的肯定。（取材自新京報）

金獎特效師 走訪陵寢、寺廟采風

道格拉斯是美國知名電影視效師，自1976年起從事電影視效工作，以協助攝影的身分參與「星際大戰」（Star Wars）的視覺工作，迄今執業近50年。他1996年憑「ID4星際終結者」（Independence Day，又譯「獨立日」）贏得第69屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎。2015年，他參與創作的華語電影「尋龍訣」，為他贏得第53屆金馬獎最佳視覺效果，也因為這次默契的合作，「封神第一部」導演烏爾善邀請他加入「封神三部曲」的創作團隊，為中國5000年歷史的奇幻想像提供技術支援。

道格拉斯的太太遲少艾（Anna Chi）是華裔，也是電影圈內人，1980年代來美就讀加州大學洛杉磯分校導演系，畢業後的第一份工作是在電影「喜福會」當導演王穎的助理。兩人婚後常到中國度假，偶然參與吳宇森導演的影片「太平輪」（「太平輪」上下部分別於2014年和2015年上映），負責部分戰爭場面和太平輪最後沉船的視覺特效。那是道格拉斯第一次參與中國電影項目，作為電影人，他很想看中國電影是如何拍攝的。

道格拉斯透過妻子結識烏爾善，兩人經常保持聯繫。某次，烏爾善發給他電影「尋龍訣」的劇本，他讀完之後，覺得劇本非常有意思，「有點像『法櫃奇兵』（Raiders of the Lost Ark）系列，如果參與的話，會是一個很有趣的項目」。做完之後，他覺得即便有趣，做起來也挺難的。就是這個「有趣」也「挺難」的項目，為他贏得第53屆台灣電影金馬獎最佳視覺效果獎。

為呈現「封神」神話，製作方在視覺特效下足工夫。（取材自豆瓣電影）
為呈現「封神」神話，製作方在視覺特效下足工夫。（取材自豆瓣電影）

某次飯局上，烏爾善跟他提到「封神」的整體故事，道格拉斯沒有中國神話故事的文化背景，不過因為「導演是個說故事的高手，講得很好」，讓他理解類似希臘神話，是發生在人和神仙之間的故事。對他來說，參與創作「封神」這個中國傳統神話故事電影，是一個全新的學習過程，哪吒、楊戩這些人物對中國觀眾家喻戶曉，但對他而言這些人物是全新的，為了理解其中的文化背景，他耗費了許多精力。

道格拉斯過去做的專案中，全新角色登場時會有人物介紹，但在「封神三部曲」中完全沒有這個過程，哪吒一出場就有對應的法術效果。所以，他必須在一開始閱讀劇本，就得接受這個事實。為了更好的理解「封神」背後的文化，在電影籌備期間，道格拉斯跟隨導演和主創團隊在河南、山西、陝西進行了一次文化之旅，參觀很多博物館、寺廟、帝王墓等，他回憶：「一些泥塑、石雕造像藝術，最後都轉化為片中的造型設計」。

「封神第一部：朝歌風雲」視效總監道格拉斯（左）與導演烏爾善（中）走訪多地尋找靈感...
「封神第一部：朝歌風雲」視效總監道格拉斯（左）與導演烏爾善（中）走訪多地尋找靈感與素材。（取材自新京報）

在「封神第一部」的視效製作過程中，道格拉斯覺得像雷震子這種數位角色，從概念設計到最後的完成效果上難度較大；另外在導演和美術團隊的設計中，崑崙是由仙人真氣組成的，氣固化後形成崑崙仙境中的山，這種「縹緲」意境的視覺呈現，對他來說也較難理解。

「封神三部曲」的拍攝，除了中國主創團隊之外，還有20個國家工作人員參與前期籌備、拍攝及後期製作，視效製作也有8個國家的團隊參與。道格拉斯說，這也是為什麼魅思映像公司（烏爾善2017年為了拍攝「封神三部曲」專門成立的視效公司）存在的一個非常重要的原因，能讓中國電影從業者能更積極的參與跨國電影製作體系。

道格拉斯提到去年詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），「他們用了很多非常先進的新技術呈現水，水也是視效中非常難的一部分，但對於卡麥隆來說，他有著充足的資源，有充足的時間和預算去做這個項目，我們在有限的條件下去完成（「封神第一部」），項目的難度級別還是非常高」 。

封神2 AI、虛擬拍攝協力

「封神第二部」的後製也進入排程階段，身為視效總監的道格拉斯透露，續集可能會用到虛擬拍攝結合AI技術，也就是將導演要求的拍攝動作、鏡頭都在電腦裡的虛擬場景中進行，包括場景、人物、燈光等，整合進電腦，導演後續可直接在電腦上「指揮」角色的表演和動作，從任意角度運動鏡頭。

關於已經與烏爾善導演合作了兩次，道格拉斯最欣賞烏爾善導演「非常和平的一種心態，因為我遇見過很多項目，一些導演在壓力很大的時候可能會有一點狂躁，情緒不是那麼穩定，但是烏爾善導演整體來說情緒非常平和穩定的。」

他說，烏爾善是個思維非常周全的人，表達能力非常清楚。「他會非常清晰的去傳遞工作上的訴求，在專案上非常投入，非常有精力。導演其實很像一個軍隊的將軍，和主創有著很好的溝通，能夠指揮整個劇組做很多事情，是一個非常好的領袖。」

哪吒、楊戩等「封神」人物對視覺總監道格拉斯史密斯來說都是陌生領域，圖為劇照。（取...
哪吒、楊戩等「封神」人物對視覺總監道格拉斯史密斯來說都是陌生領域，圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

（取材自新京報）

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